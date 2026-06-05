Traficul va fi restricţionat la frontiera cu Ucraina, prin Sighetu Marmaţiei, timp de două săptămâni

1 minut de citit Publicat la 16:09 05 Iun 2026 Modificat la 16:09 05 Iun 2026

Imagine de la Punctul Vamal și de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației. sursa foto: Agerpres

Traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei va fi suspendat în anumite intervale orare în perioada 8-17 iunie, din cauza lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Tisa, notează Agerpres.

Anunţul a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Iulia Stan

„În urma notificării primite de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, vor fi reluate lucrările de reabilitare la calea de rulare şi trotuare a podului istoric de peste Tisa, care face legătura rutieră dintre România şi Ucraina. Drept urmare, în perioada 8-17 iunie 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-16:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă. Menţionăm că traficul pietonal nu este afectat”, a precizat Iulia Stan.

Şoferii sunt sfătuiţi să îşi planifice din timp deplasările, ţinând cont de restricţiile instituite.

Podul din lemn şi metal, construit la începutul anilor 2000, leagă Sighetu Marmaţiei de localitatea ucraineană Solotvino şi dispune de o singură bandă de circulaţie şi două trotuare pietonale.

Structura a fost afectată de creşterea semnificativă a traficului înregistrată după izbucnirea războiului din Ucraina, impunând lucrări de reabilitare.

Ca rută alternativă, călătorii pot folosi Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, din judeţul Satu Mare.