Italia are peste 500 de plaje perfecte pentru turiști, încă 14 au primit acum Steagul Albastru. Unde se află acestea

1 minut de citit Publicat la 08:00 17 Mai 2026 Modificat la 08:00 17 Mai 2026

Italia are 525 de plaje care au primit Steagul Albastru, distincție acordată de Fundația pentru Educație de Mediu. Ceremonia a avut loc joi, la Roma. Pe listă au intrat 14 plaje noi, în timp ce trei localități nu au mai primit reconfirmarea, scrie Euronews.

Distincții au fost acordate și pentru 87 de porturi turistice și 23 de lacuri.

Regiunile cu cele mai multe Steaguri Albastre

Italia are anul acesta 11,6% din totalul Steagurilor Albastre acordate la nivel mondial. Liguria conduce clasamentul regiunilor italiene, cu 35 de localități premiate. Două dintre acestea sunt intrări noi: Andora și Taggia.

Pe locurile următoare se află Puglia și Calabria, fiecare cu câte 27 de localități. Calabria a crescut puternic, datorită celor patru noi intrări pe listă. Puglia are două localități noi premiate, dar a pierdut alte două: Patù și Castrignano del Capo.

Campania și Marche rămân stabile, cu câte 20 de localități premiate. Toscana ajunge și ea la acest nivel, după ce Monte Argentario a primit anul acesta Steagul Albastru.

Urmează Sardinia, cu 17 localități, apoi Sicilia și Abruzzo, fiecare cu câte 16. Lacurile mențin în clasament Trentino-Alto Adige, cu 12 localități, și Lombardia, cu patru.

Nu contează doar apa curată

Claudio Mazza, președintele Fee Italia, spune că aceste rezultate nu apar întâmplător, ci sunt rezultatul unei planificări serioase.

Localitățile nu sunt evaluate doar după cât de curată apa. Apa trebuie să fi avut calificativul „excelent” în ultimii patru ani, după reguli mai stricte decât cele cerute de lege.

Contează însă și felul în care sunt gestionate deșeurile, accesul pentru turiști, transportul mai puțin poluant și protejarea zonelor naturale.

Un rol important îl au și planurile de sustenabilitate. Acestea transformă Steagul Albastru dintr-un simplu premiu într-un mod de administrare mai responsabilă a localităților turistice.

Noile plaje premiate în 2026

În 2026, noile localități care au primit Steagul Albastru sunt Amendolara, Montegiordano, Falerna și Locri, în Calabria.

Pe listă mai intră Andora și Taggia, în Liguria, Ispica și Lipari, în Sicilia, precum și Morciano di Leuca și Tricase, în Puglia.

Lista este completată de Rimini, în Emilia-Romagna, Limone sul Garda, în Lombardia, Teulada, în Sardinia, și Monte Argentario, în Toscana.

În schimb, San Felice Circeo, din Lazio, nu a fost reconfirmată anul acesta. Aceeași situație este valabilă și pentru Patù și Castrignano del Capo, din Puglia.