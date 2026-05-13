Tui, cea mai mare companie germană de vacanțe, speră ca vremea să fie ploioasă în Marea Britanie

2 minute de citit Publicat la 22:27 13 Mai 2026 Modificat la 22:27 13 Mai 2026

Având în vedere ploaia și prognozele meteo instabile atât în ​​Regatul Unit, cât și în Germania, „probabil ar exista un beneficiu semnificativ dacă vremea rămâne așa”. Foto: Profimedia Images

Gigantul companiilor de vacanțe care oferă pachete turistice, Tui, speră ca vremea ploioasă din Marea Britanie să relanseze rezervările de vară, care au scăzut din cauza îngrijorărilor legate de consecințele războiului din Iran. „Rezervările în Regatul Unit au scăzut cu 10%, aproape jumătate din vacanțe rămânând nevândute pe fondul incertitudinii cu privire la efectul economic al războiului și al posibilității unei penurii de combustibil pentru avioane”, a transmis compania, potrivit The Telegraph.

Sebastian Ebel, directorul executiv al companiei germane, a declarat că o primăvară ploioasă și un început de vară ar putea ajuta la salvarea sezonului, convingându-i pe turiștii ezitanți să rezerve.

„Ar fi bine să avem o vară ploioasă. Când plouă în mai și iunie, oamenii tind să rezerve pentru iulie și august. Avem nevoie de ploaie în Europa. Soarele este întotdeauna plăcut, dar o vară ploioasă și rece a fost întotdeauna bună pentru afaceri”, a spus Ebel.

El a subliniat că, având în vedere ploaia și prognozele meteo instabile atât în ​​Regatul Unit, cât și în Germania, „probabil ar exista un beneficiu semnificativ dacă vremea rămâne așa”.

Un început de vară slab ar putea stimula rezervările din țările nordice ale Europei cu până la 25%, pe baza experienței anterioare, deși efectul ar putea fi mai atenuat în Marea Britanie, unde oamenii sunt obișnuiți cu o vreme „mai instabilă”.

El a spus că cel mai rău rezultat ar fi un val de căldură la începutul verii, care i-ar putea descuraja pe oameni să renunțe complet la vacanțele în străinătate.

„Dacă oamenii au parte de lunile mai și iunie bune, cu vreme de vară, chiar dacă apoi începe să plouă în august, nu rezervă atât de mult”, spune el.

„Este foarte greu de prezis”

Compania a dezvăluit că 45% din vacanțele sale nu au fost încă vândute, în timp ce veniturile rezervate din operațiunile sale aeriene au scăzut cu 7% per total și cu 10% în Marea Britanie, unde a redus zborurile în așteptarea unei cereri mai slabe.

Un sondaj realizat de clienții Tui indică faptul că aproape două cincimi dintre cei care nu au rezervat încă s-ar putea să nu o facă până în august și ulterior.

„Este foarte dificil de prezis. Informațiile de piață spun că vor face rezervări, dar suntem prudenți. Gestionăm provocările zi de zi. Vizibilitatea se referă mai mult la următoarele patru săptămâni decât la următoarele patru luni”, a spus Ebel.

Rezervările târzii pentru călătorii în timpul următoarelor vacanțe de la jumătatea semestrului au ajutat la salvarea cifrelor pentru luna mai, deși Tui a declarat că se pregătește pentru o cerere redusă în general și un mediu de vânzări mai conștient din punct de vedere al costurilor.

Firma și-a redus luna trecută previziunile de câștiguri pentru întregul an, ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu, după ce a suportat taxe de rezervare de 40 de milioane de euro pentru a acoperi costurile repatrierii turiștilor blocați și anularea sejururilor la bordul navelor de croazieră blocate în Golf.

Rezervările pentru vacanțe în Turcia și Cipru rămân slabe din cauza proximității lor față de zona de război, în timp ce interesul pentru Golf este „inactiv”. Cererea pentru sejururi în vestul Mediteranei, în special în Spania, este sustenabilă.

Tui a declarat că nu a observat niciun efect asupra cererii de vacanțe în croazieră în urma focarului de hantavirus la bordul navei MV Hondius, rezervările fiind încă „extrem de puternice”.

„Este îngrozitor pentru oamenii afectați. Dar dacă așa ceva s-ar întâmpla într-un hotel, nu ar exista atâtea titluri”, a mai spus Ebel.