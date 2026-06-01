Au intrat în vigoare noile reguli pentru Airbnb și Booking. Anunțurile fără număr de înregistrare vor fi eliminate automat

Bansko are 769 de anunțuri pe Airbnb și aproximativ 1.100 pe Booking. FOTO: Getty Images

Noile cerințe europene pentru închirierea pe termen scurt a locuințelor prin platforme precum Airbnb și Booking impun un control mai strict asupra proprietăților listate online. Anunțurile care nu respectă noile condiții vor fi eliminate automat de pe platforme.

Noile reguli au intrat oficial în vigoare după 20 mai, scrie Novinite.

Schimbarea vine într-un moment în care piața închirierilor pe termen scurt a crescut puternic în Europa. Potrivit datelor Eurostat, în 2024 au fost înregistrate peste 854 de milioane de nopți de cazare prin platforme digitale. Tendința a continuat și în 2025: doar în primele nouă luni au fost raportate 776 de milioane de nopți de cazare, adică o medie de 86 de milioane pe lună. Dacă ritmul se menține, piața ar putea depăși pragul de un miliard de nopți de cazare pe întreg anul 2025.

Cea mai importantă schimbare pentru proprietari este introducerea obligației ca fiecare locuință oferită spre închiriere să aibă un număr valid de înregistrare. După data-limită de 20 mai, platformele au obligația legală să elimine automat anunțurile care nu au acest identificator.

Practic, proprietarii care nu au o înregistrare administrativă valabilă nu își vor mai putea promova legal locuințele pe platforme precum Airbnb și Booking. Măsura are ca scop reducerea veniturilor nedeclarate și combaterea neplății taxelor.

În Bulgaria, efectele ar putea fi importante, având în vedere dimensiunea pieței locale. Potrivit Asociației pentru Proprietăți Turistice și Inovații, pe Airbnb sunt listate peste 10.200 de unități de cazare, iar pe Booking peste 15.100 de proprietăți aflate pe teritoriul Bulgariei.

Noi obligații fiscale pentru proprietari

Noile reguli afectează și partea fiscală a activității. În Bulgaria, proprietarii persoane fizice care folosesc servicii digitale oferite de companii străine, precum Airbnb și Booking, trebuie să facă o înregistrare specială în scopuri de TVA, conform legislației locale, fără drept de deducere a TVA.

Pachetul de obligații pentru cei care administrează locuințe în regim de închiriere pe termen scurt include înregistrarea fiscală, plata taxelor locale, a taxei turistice și a impozitului pe veniturile din activități economice. La acestea se adaugă contribuțiile sociale și cheltuielile curente pentru întreținerea proprietății.

Ce efecte pot avea noile reguli asupra pieței

Experții se așteaptă ca noile măsuri să ducă la o transparentizare rapidă a unei piețe care, până acum, a fost mai greu de controlat. O parte dintre proprietari ar putea renunța la închirierile pe termen scurt din cauza cerințelor administrative mai stricte și a costurilor mai mari.

Unii investitori ar putea decide să își mute proprietățile pe piața închirierilor pe termen lung, considerată mai stabilă și mai simplu de administrat.

Pentru turiști, noile reguli pot avea atât avantaje, cât și dezavantaje. Pe de o parte, ele ar trebui să aducă mai multă siguranță, servicii mai bune, reguli clare de cazare și mai puține anunțuri ilegale sau înșelătoare.

Pe de altă parte, dacă numărul locuințelor disponibile scade, iar costurile pentru proprietari cresc, prețurile finale ale cazărilor ar putea urca în unele dintre cele mai căutate zone turistice.

Autoritățile au decis să impună reguli mai stricte și pentru că, până acum, multe state nu aveau date clare despre numărul real al locuințelor închiriate prin platforme digitale și despre sumele generate de această activitate.