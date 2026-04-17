ANAF controlează românii pe Airbnb și Booking. Șeful Fiscului: Am găsit 60.000 de persoane cu chirii la negru, într-un singur județ

2 minute de citit Publicat la 16:32 17 Apr 2026 Modificat la 16:33 17 Apr 2026

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat vineri că instituția are acces la datele platformelor online de cazare Airbnb și Booking și a început controale asupra persoanelor fizice care au obținut venituri nedeclarate din închirieri.

„Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani”, a declarat șeful ANAF, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali, precizând că instituția va derula o campanie pe acest segment.

Potrivit acestuia, la nivelul unui singur județ, într-un singur an, au fost identificate aproximativ 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb.

Controale pe averi și rolul specialiștilor

Adrian Nica a anunțat că ANAF are în desfășurare controale la persoane fizice cu averi nejustificate și a subliniat că acestea trebuie să fie asistate de specialiști în fiscalitate pentru a-și declara corect taxele.

Discuții finale video cu contribuabilii

Șeful ANAF a precizat că, până la sfârșitul lunii iunie, discuția finală cu contribuabilul va putea fi realizată și în format video, la solicitarea acestuia, iar întâlnirile vor fi înregistrate.

Instituția are în vedere utilizarea inteligenței artificiale pentru a analiza aceste discuții, astfel încât să fie semnalate eventualele situații în care inspectorii „bat câmpii”.

Totodată, acesta a subliniat că șefii de serviciu sau chiar directorii ar trebui să participe la aceste discuții finale, pentru a înțelege mai bine spețele și informațiile prezentate de consultanți fiscali și avocați.

Reorganizarea inspecției fiscale

Președintele ANAF a anunțat că inspecția fiscală trebuie reorganizată „din temelii”, prin introducerea unei analize de risc centralizate.

Astfel, contribuabilii vor fi selectați pe baza riscurilor identificate în baze de date, iar controalele vor fi trimise punctual pe spețe, în locul sistemului actual în care fiecare județ are propriul plan de control și propria analiză.

Studiu privind gap-ul de TVA

ANAF a semnat un protocol cu Academia de Studii Economice din București pentru realizarea unui studiu privind gap-ul de TVA.

Acesta va include o împărțire pe fiecare industrie și va fi făcut public, astfel încât contribuabilii să știe dacă activează într-un sector cu risc ridicat, unde vor urma controale.

Critici la adresa structurii Antifraudă

Adrian Nica a criticat modul de funcționare al structurilor Antifraudă, arătând că acestea desfășoară controale similare inspecției fiscale și pot rămâne în verificări chiar și un an.

În opinia sa, rolul Antifraudei ar trebui să fie unul operativ, de intervenție rapidă, confiscare și gestionare a bunurilor.

Indicatori de preinsolvență și controale extinse

Șeful ANAF a anunțat introducerea unui indicator de preinsolvență și i-a sfătuit pe contribuabili să analizeze atent bilanțurile și situațiile financiare, deoarece unele sunt construite pentru a intra în insolvență.

Primele analize vor fi realizate luna viitoare, urmând controale punctuale. În paralel, instituția lucrează la o procedură privind atragerea răspunderii administratorilor.

ANAF va începe controale asupra persoanelor fizice pornind de la firmele intrate în insolvență, urmând să analizeze inclusiv averea acestora.

Rețele de firme create special pentru fraudă cu consultanță fictivă

Instituția a identificat structuri complexe de firme create exclusiv pentru fraudă — adevărate „păienjenișuri” de 70-80 de companii.

Acestea emit facturi prin sistemul e-Factura fără a avea activitate reală, nu au angajați, iar administratorii nu au pregătirea corespunzătoare pentru activitățile declarate, care, în multe cazuri, sunt de consultanță. Ulterior, firmele solicită rambursări de TVA și intră în insolvență atunci când sunt detectate.

În multe cazuri, aceleași persoane gestionează contabilitatea pentru zeci de firme implicate în astfel de scheme. ANAF ia în calcul măsuri pentru eliminarea din profesie a celor care participă la astfel de practici.