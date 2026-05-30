Cea mai mare plajă din Europa. Are dimensiunea a 1.400 de terenuri de fotbal

3 minute de citit Publicat la 18:00 30 Mai 2026 Modificat la 18:06 30 Mai 2026

Suprafața totală ajunge la aproximativ 10 kilometri pătrați. Foto: Getty Images

Un banc de nisip de mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal transformă insula Amrum într-un peisaj deșertic spectaculos. Cunoscut sub numele de Kniepsand, acest uriaș scut natural nu doar că protejează insula nord-frizonă de furia mării, dar promite să devină și un magnet pentru valurile de turiști, potrivit Euronews.

Pe o distanță de aproape 15 kilometri se întinde ceea ce pare o plajă nesfârșită care este, de fapt, un banc de nisip imens, ca și cum cineva ar fi mutat Sahara pe coasta germană.

În mod strict, Kniepsand nu este o plajă clasică. Este un banc de nisip aflat în larg, lipit de coasta vestică a insulei Amrum, din landul Schleswig-Holstein. Din punct de vedere geologic nu face parte din insulă, dar vizual se contopește aproape perfect cu peisajul de dune.

Un banc de nisip în continuă mișcare

Denumirea provine din dialectul frizon local, Öömrang, unde „kniap” înseamnă „a strânge” sau „a prinde”. Primele mențiuni despre Kniepsand datează din secolul al XVI-lea, când acesta era poziționat perpendicular față de insulă.

De-a lungul timpului, mareele și curenții l-au împins treptat spre Amrum. Până în anii 1960 exista încă o fâșie îngustă de apă între ele. Astăzi, bancul de nisip este practic unit cu sistemul de dune.

Iar procesul continuă. Mai exact, în nord și în centru, anumite zone se retrag din cauza deplasării sedimentelor, în timp ce în sud apar suprafețe noi. Schimbările sunt monitorizate constant, mai ales după furtuni sau valuri puternice.

Spațiu deschis cât vezi cu ochii

Suprafața totală ajunge la aproximativ 15 kilometri pătrați, iar lățimea poate atinge 2 kilometri. Asta înseamnă echivalentul a circa 1.400 de terenuri de fotbal. În unele locuri, pentru a ajunge la apă, trebuie să mergi sute de metri pe nisip fin.

Înotul este permis în zone supravegheate, iar plaja oferă spații dedicate pentru diverse activități: volei pe nisip, navigație sau catamaran. Există și sectoare pentru naturiști, precum și zone unde accesul cu câini este permis.

Accesul se face doar pe jos sau cu bicicleta, pe trasee care trec prin dune, păduri și zone de vegetație specifică. Unele puncte de acces includ scări din lemn, cunoscute sugestiv drept „Stairway to Heaven”, de unde se poate vedea întreaga întindere a bancului de nisip.

Rol esențial pentru protecția insulei

În trecut, Kniepsand avea și o altă importanță: epavele și obiectele aduse de mare reprezentau o sursă de venit pentru localnici. Există chiar povești despre focuri aprinse intenționat pe dune pentru a induce în eroare navele.

Astăzi, rolul său este în principal unul de protecție. În timpul furtunilor, bancul de nisip acționează ca un scut natural, reducând impactul valurilor asupra insulei. Totodată, furnizează nisipul necesar formării și menținerii dunelor, care funcționează ca o barieră naturală împotriva inundațiilor.

O plajă celebră, dar fără titlu oficial

Kniepsand este adesea descris drept „cea mai mare plajă din Europa”, însă această etichetă nu este promovată oficial. Autoritățile locale preferă să pună accent pe peisajele deschise și senzația de libertate.

Totuși, locul a atras atenția în 2022, când a fost inclus de CNN Travel într-un top al celor mai frumoase plaje. Au fost apreciate în special dunele albe, satele frizone și biodiversitatea zonei.

Concurență serioasă în Europa

Nu există un clasament oficial al celor mai mari plaje, iar criteriile diferă. Insula olandeză Schiermonnikoog are unele dintre cele mai late plaje, iar în Grecia, plaja Monolithi este cunoscută pentru lungimea sa de aproximativ 22 km. În Marea Baltică, Cordoanele Litorale Curoniene se întind pe aproape 100 km.

În funcție de criteriu, lungime, lățime sau suprafață, „cea mai mare plajă” poate fi diferită. Chiar și așa, Kniepsand rămâne una dintre cele mai impresionante întinderi de nisip din Europa.

Turism în creștere

Interesul pentru astfel de destinații a crescut, mai ales în contextul în care mulți turiști evită zborurile lungi. Datele oficiale arată o creștere a turismului intern în Germania, în special în 2026.

Insula Amrum atrage anual aproximativ 150.000 de turiști, majoritatea veniți pentru natură. Pentru a proteja mediul, accesul este organizat prin trasee bine delimitate, iar zonele sensibile sunt atent gestionate. Există și programe educaționale dedicate protecției naturii.

Kniepsand rămâne astfel nu doar o atracție turistică, ci și un element esențial al ecosistemului local.