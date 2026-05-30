Grecia sau Turcia: Care oferă vacanța mai accesibilă pentru europeni în vara aceasta?

3 minute de citit Publicat la 10:00 30 Mai 2026 Modificat la 10:10 30 Mai 2026

Turcia rămâne campioana pachetelor all-inclusive la prețuri mici și a cheltuielilor zilnice reduse – dar, pe măsură ce tot mai mulți turiști turci aleg Grecia în căutarea unor prețuri mai bune, Euronews compară unde își pot valorifica cel mai bine banii călătorii în 2026.

Grecia și Turcia se întrec de mult pentru titlul de cea mai accesibilă destinație de vacanță de vară din Europa – dar în 2026, echilibrul începe să se schimbe.

Deși Turcia oferă în continuare prețuri mai mici pentru mulți călători, inflația galopantă a împins costurile în sus în unele dintre cele mai populare stațiuni ale sale. Asta i-a determinat pe tot mai mulți turiști turci să aleagă Grecia vecină în căutarea unor prețuri mai bune.

De la tavernele de pe plajă la pachetele turistice complete, cele două mari destinații mediteraneene concurează acum pe mult mai mult decât soare.

Un raport recent Euronews a arătat că turismul dintre Grecia și Turcia s-a triplat – dar doar într-o singură direcție. Grecii evită din ce în ce mai mult prețurile ridicate din Turcia, în timp ce turiștii turci vin în număr tot mai mare în țara vecină.

Surse diplomatice spun că numai consulatul grec din Istanbul eliberează în prezent aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea cu intrări multiple. Turcii le folosesc pentru a vizita în mod repetat Grecia, atât pentru vacanțe, cât și pentru cumpărături – alimentele și alte produse tind să fie mai ieftine de cealaltă parte a graniței.

Dar care dintre cele două destinații oferă, de fapt, vacanța mai accesibilă în 2026?

Ce spun cifrele

Raportul anual Post Office Travel Money Family Holiday Report identifică locurile din Europa unde familiile din Marea Britanie își valorifică cel mai bine banii. Cea mai recentă ediție, publicată la sfârșitul lui 2025, a comparat costul a 10 produse și servicii esențiale de vacanță în 16 destinații – băuturi, gustări, prânz, cină și cremă de plajă.

Concluzia: Marmaris, în Turcia, a fost cea mai ieftină destinație în ansamblu, depășind Sunny Beach din Bulgaria, care ocupase primul loc în anul anterior.

Ambele destinații au însă un avantaj important – nu folosesc euro, ceea ce le permite să ofere un raport calitate-preț mai bun în general. Lira turcească este și ea deosebit de slabă în prezent, ceea ce înseamnă că banii turiștilor merg mai departe în Turcia.

Cu toate acestea, deși folosește euro, Grecia s-a descurcat bine în clasament: Creta, Kos și Rodos au ocupat respectiv locurile 7, 8 și 9. Datele Post Office au arătat că Creta, cea mai mare insulă a Greciei, a înregistrat o scădere de preț deosebit de accentuată – cu aproape 8% față de anul anterior.

Evident, ambele țări sunt mari și au nenumărate destinații turistice, astfel că prețurile pot varia semnificativ în funcție de locul ales.

Alege destinația cu cap

Agenția de turism online eSky.com a împărtășit cu Euronews Travel date concrete din piață.

„Grecia este cu adevărat una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță de vară din Europa chiar acum”, a declarat Katarzyna Hauton, Group Brand Manager la eSky.com. „O săptămână în Creta, cu zboruri, hotel și demipensiune, pornește de la aproximativ 388 de euro per persoană — greu de bătut pentru o vacanță mediteraneană”.

În Turcia, pachetele all-inclusive sunt adesea mai avantajoase. eSky a constatat că vacanțele în Costa Dorada din Spania, Cipru și Sunny Beach pot fi găsite la prețuri mai mici decât oferte similare în Turcia – dar țara euroasiatică rămâne totuși accesibilă.

„Prețurile pornesc de la aproximativ 524 de euro per persoană”, spune Hauton, „ceea ce plasează de fapt Turcia peste mai multe alte destinații populare de vară”.

Moneda slabă și costurile de operare relativ scăzute îi permit Turciei să ofere prețuri vizibil mai mici decât Grecia pentru produse și servicii comparabile, în special la hoteluri, restaurante și excursii – în ciuda inflației interne ridicate din ultimii ani, care a mai estompat avantajul față de perioada în care era o destinație ultra-ieftină.

În Grecia, insule precum Mykonos și Santorini rămân notoriu de scumpe, iar pachetele turistice acolo au continuat să se scumpească pe măsură ce cererea crește. Totuși, țara poate oferi în continuare un raport bun calitate-preț în afara celor mai scumpe destinații – insule precum Kefalonia, Rodos și Lefkada reprezintă adesea alternative mai accesibile.

Pentru cei care visează la soare fără să-și golească portofelul, răspunsul nu mai este la fel de simplu ca odinioară. Turcia câștigă în continuare la capitolul all-inclusive și cheltuieli zilnice în multe stațiuni, dar Grecia dovedește tot mai mult că nu înseamnă neapărat prețuri de lux – mai ales dincolo de insulele sale cele mai faimoase.

În definitiv, ambele destinații pot oferi o evadare mediteraneană la prețuri rezonabile în 2026. Secretul stă în a evita locurile de top și a ști unde îți merg banii cel mai departe odată ajuns acolo.