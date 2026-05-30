O insulă preferată de români ia măsuri dure după ce localnicii au fost alungați de turiști: „Nu s-a mai întâmplat niciodată”

1 minut de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:12 30 Mai 2026

Extinderea rapidă a cazărilor turistice a început să creeze tensiuni între turiști și localnici / sursă foto: Getty Images

Autoritățile locale au interzis închirierea de noi proprietăți de vacanță pe insulă, după ce tot mai mulți localnici au început să fie afectați de creșterea prețurilor la locuințe și chirii, motiv pentru care au decis să se mute, potrivit Express.co.uk.

Este vorba despre Palma de Mallorca, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Spania și îndrăgită de români.

Autoritățile locale din Palma de Mallorca vor să introducă o măsură pentru a crește disponibilitatea locuințelor pentru locuitorii aflați în dificultate.

Concret, autoritățile pregătesc interzicerea noilor case și vile destinate închirierii în regim turistic, susținând că măsura este necesară pentru a proteja locuitorii insulei de creșterea accelerată a prețurilor la proprietăți și chirii. În cazul apartamentelor, astfel de închirieri au fost deja limitate în ultimii ani.

Consilierul local Óscar Fidalgo susține că extinderea rapidă a cazărilor turistice a început să creeze tensiuni între turiști și localnici.

„Extinderea spațiilor de cazare pentru turiști reduce numărul locuințelor disponibile pentru rezidenți și face tot mai dificil accesul la o casă”, a explicat oficialul, citat de presa locală.

Acesta a mai precizat că: „Există și motive legate de sustenabilitatea urbană. Aceasta afectează coexistența în cartiere. Trebuie să protejăm cartierele și să prevenim strămutarea locuitorilor”.

De asemenea, el a criticat creșterea numărului de închirieri de vacanță „cum nu s-a mai întâmplat niciodată”.

De altfel, în aprilie anul acesta, peste 8.000 de anunțuri Airbnb ilegale din Palma de Mallorca au fost eliminate de pe site. Măsura a făcut parte dintr-un efort coordonat între Airbnb și autoritățile spaniole de a reduce numărul de proprietăți de închiriat active.

