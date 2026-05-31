274 de oameni în Zona Morții. Realitatea îngrijorătoare din spatele celui mai nou record al Everestului

Publicat la 17:47 31 Mai 2026 Modificat la 17:47 31 Mai 2026

Turiștii se îndreaptă spre Tabăra de bază a Everestului, în Nepal. sursa foto: Getty

Pe 20 mai, 274 de alpiniști au atins vârful Everestului într-o singură zi – un record absolut. La 30 de ani de la cea mai mortală furtună din istoria muntelui, când opt oameni au murit într-un singur interval de 24 de ore, tehnologia, echipamentele moderne și o nouă generație de operatori nepalezi au făcut „acoperișul lumii” mai sigur și mai profitabil ca niciodată. Dar experții avertizează că pericolul cel mai mare nu mai vine astăzi din vremea imprevizibilă, ci dintr-un amestec toxic de aglomerație, turiști lipsiți de experiență și servicii ieftine care fac rabat de la siguranță, scrie CNN.

Pe 10 mai 1996, peste 30 de alpiniști au rămas blocați pe cel mai înalt munte din lume, surprinși de o furtună puternică și neașteptată. Lipsiți de oxigen, epuizați și rătăciți în întuneric, povestea lor s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire împotriva vânturilor de peste 110 km/h și a temperaturilor de -40 de grade.

Opt oameni și-au pierdut viața în ceea ce a fost atunci cel mai mortal interval de 24 de ore de pe Everest. Dar atenția mediatică care a urmat – în frunte cu relatarea la prima persoană a lui Jon Krakauer, bestsellerul „Aer rarefiat” („Into Thin Air”) – a transformat dezastrul într-un fenomen cultural.

Everestul a încetat să mai fie domeniul exclusiv al alpiniștilor. Cu puțin antrenament și mulți bani, omul obișnuit putea fi ghidat la fiecare pas până pe vârful de 8.849 de metri, ca să stea pe acoperișul lumii.

„A fost un punct de cotitură cultural”, spune Will Cockrell, autorul cărții „Everest Inc.”. Everestul „a fost dintr-odată trecut în categoria lucrurilor care ar putea fi posibile pe lista de dorințe”.

După ce Tenzing Norgay și Edmund Hillary au devenit primii oameni care au ajuns pe vârf, în 1953, a fost nevoie să treacă până în 1989 pentru a se înregistra 270 de ascensiuni pe munte – cunoscut în Nepal drept „Sagarmatha”, adică „Zeița Cerului”.

Miercurea trecută, pe 20 mai, 274 de alpiniști au atins vârful într-o singură zi – un record.

La 30 de ani de la acea furtună năprasnică, progresele tehnologice, echipamentele mai bune și o nouă generație de operatori nepalezi mai puternici au făcut muntele mai sigur și mai profitabil ca niciodată.

Tabăra de bază a Everestului s-a transformat într-o metropolă de mare altitudine. Iar astăzi, spun experții, nu vremea imprevizibilă reprezintă cel mai mare risc pe vârf, ci un amestec de aglomerație, turiști lipsiți de experiență și servicii ieftine care fac rabat de la reguli.

Furtuna din „zona morții”

Doar cu câteva decenii în urmă, chiar și ideea de a ghida clienți plătitori până pe vârful Everestului părea „de-a dreptul absurdă”, spune Cockrell. Expedițiile presupuneau de obicei să faci parte dintr-o echipă națională sau sponsorizată, susținută de donatori.

Lucrurile s-au schimbat însă în 1992, când compania de alpinism Adventure Consultants, cu sediul în Noua Zeelandă, a dus șase clienți pe vârful Everestului și, mai important, i-a adus în siguranță înapoi.

Alții i-au urmat repede exemplul.

„Habar nu aveam cât de mare avea să devină industria”, spune Guy Cotter, directorul general al Adventure Consultants și ghid în acea ascensiune care a făcut istorie. „Pe atunci nici măcar nu o priveam ca pe o industrie”.

Patru ani mai târziu, în acea zi fatidică de mai, Adventure Consultants era una dintre cele trei echipe din Nepal aflate în plină tentativă de ascensiune când a venit viscolul. Alpiniști epuizați, ghizi și șerpași au rămas expuși pe o creastă perfidă, blocați deasupra celei mai înalte tabere, în așa-numita „zonă a morții”, unde nu există suficient oxigen pentru a respira fără ajutor pentru mult timp. Degerăturile și hipotermia începeau să își facă efectul.

La acel moment, Cotter conducea o expediție pe un munte din apropiere, când și-a dat seama că prietenii și colegii lui erau în pericol.

„Cu binoclul, îi vedeam sus, pe creasta vârfului”, povestește Cotter. „Când a părut că lucrurile s-au înrăutățit peste noapte, am trecut la Tabăra de bază a Everestului ca să-l ajut pe managerul taberei și pe medic”.

Cotter și mica lui echipă erau singurii din zonă, așa că lor le-a revenit sarcina de a organiza o amplă operațiune de salvare la mare altitudine și de a oferi sprijin medical numeroșilor răniți.

„Practic, toată lumea era sus, pe munte”, spune Cotter. „Eram cu toții în stare de șoc total”.

Potrivit lui Cockrell, autorul „Everest Inc.”, o combinație dezastruoasă de decizii proaste de ghidaj și o vreme și mai rea a dus la moartea celor opt alpiniști. Relatările supraviețuitorilor au pus vina pe corzile care nu fuseseră fixate din timp și pe blocajul creat de alpiniștii mai lenți, care a întârziat ascensiunea. Unii alpiniști încă urcau spre vârf cu mult după ora-limită – cel mai târziu moment la care trebuie să se întoarcă pentru a ajunge în tabără în siguranță înainte de lăsarea întunericului – fixată la ora 14:00.

Tragedia, printre primele petrecute în noua eră a internetului și a telefoanelor prin satelit, a devenit faimoasă din cauza furtunii mediatice care a urmat.

Poveștile despre eroism, salvări cu miză uriașă, decizii cu prețuri scumpe și pura voință de a supraviețui continuă să fie analizate și dezbătute până în ziua de azi, datorită cărții „Aer rarefiat”, memoriilor supraviețuitorilor, filmului „Everest” din 2015, cu Jake Gyllenhaal, și nenumăratelor articole de presă.

Una dintre cele mai sfâșietoare povești este cea a cofondatorului Adventure Consultants și renumitului alpinist Rob Hall, a cărui decizie de a rămâne lângă un client epuizat în apropierea vârfului l-a costat viața. Blocat pe munte, fără speranță de salvare, a reușit totuși să dea un ultim telefon prin satelit soției sale însărcinate.

Sau povestea lui Beck Weathers care, orbit de zăpadă și degerat, a fost lăsat de două ori să moară, dar a supraviețuit împotriva tuturor pronosticurilor. Ori cea a alpinistului ruso-kazah Anatoli Boukreev, care s-a întors în viscol pentru a salva trei alpiniști.

Cotter, care a ajutat la organizarea primei evacuări cu elicopterul din istorie, de la Tabăra Unu, pentru a salva o parte dintre răniți, spune că dezastrul a oferit multe lecții.

„A fost momentul în care industria, așa cum o numim acum, a devenit adultă”, spune el.

Evoluția tehnologică

Trei decenii mai târziu, peisajul ascensiunilor pe munte arată cu totul diferit, cu îmbunătățiri uriașe la capitolul siguranță și comunicații.

„A trebuit să-mi conving clienții că asta nu avea să se întâmple în fiecare an pe Everest, mai ales după ce am văzut două icoane ale industriei – Rob Hall și Scott Fisher – pierzându-și viața”, spune Cotter, care a preluat conducerea Adventure Consultants după moartea lui Hall.

Companiile de ghidaj concurente au început acum să colaboreze pentru fixarea corzilor și organizarea depozitelor de siguranță. Au fost amplasate mai multe butelii de oxigen și provizii medicale pe traseu, au fost angajați medici specializați în expediții și s-au impus ore-limită de întoarcere.

Dar progresele majore în prognoza meteo și în tehnologie au fost cele care au transformat modul în care este urcat muntele. Astăzi, tentativele de ascensiune sunt dictate de vreme, operatorii pornind în timpul unei ferestre înguste, în mai, când curentul-jet himalayan se deplasează puțin spre nord, aducând condiții mai liniștite.

Noile modele de prognoză meteo adaptate Everestului au devenit atât de bune, încât o tragedie precum furtuna din mai 1996 „chiar nu s-ar mai putea repeta niciodată”, spune Cockrell.

Cea mai recentă evoluție tehnologică, ce ar putea salva și mai multe vieți, sunt dronele capabile să urmărească trasee și să ajute în operațiunile de căutare și salvare. Acestea pot transporta și încărcături grele, reducând numărul de drumuri pe care șerpașii le fac cărând provizii prin Cascada de gheață Khumbu – considerată cea mai periculoasă porțiune a ascensiunii.

Șerpașii la conducere

Gelje Sherpa a crescut în regiunea Solukhumbu din Nepal și a mers pe urmele tatălui său, lucrând pe munte mai întâi ca ajutor de bucătărie și hamal, apoi ca ghid.

„Acum e pasiunea mea”, spune el.

Gelje este unul dintre cei mai renumiți alpiniști din lume, cu o carieră la mare altitudine care include ascensiunea tuturor celor 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. În 2021 a fost cel mai tânăr membru al unei echipe integral nepaleze care a făcut istorie realizând prima ascensiune pe timp de iarnă a K2, al doilea cel mai înalt munte din lume – și mai dificil din punct de vedere tehnic decât Everestul.

El face parte și dintr-un grup tot mai numeros de nepalezi care sunt alpiniști profesioniști de mare altitudine și care doboară recorduri în alpinism, devin ghizi autorizați și proprietari de afaceri.

Luna aceasta, un alt nepalez, Kami Rita Sherpa, și-a doborât propriul record, urcând pe Everest pentru a 32-a oară, iar legendara alpinistă Lhakpa Sherpa a ajuns pe Everest pentru a 11-a oară, cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie. Alpinista și fotojurnalista nepaleză Purnima Shrestha, care anul trecut a urcat pe Everest de trei ori într-un singur sezon – un record –, a ajuns din nou pe vârf.

„Tot mai mulți șerpași doboară recorduri, urcă vârfuri, deschid trasee noi și beneficiază de mai mult antrenament și mai multe oportunități”, spune Gelje. (Șerpașii sunt cunoscuți în mod tradițional după prenume.)

Alpiniștii nepalezi sunt acum cei care supraveghează asigurarea traseelor spre vârf și fixarea corzilor care îi ajută pe clienți să treacă prin cele mai dificile porțiuni. În zilele noastre, operatorii nepalezi domină industria ghidajului pe Everest.

„Șerpașii care au intrat astăzi în industrie sunt cei care au ales-o pentru că iubesc munții”, spune Cockrell, de la „Everest Inc.”. „Aceștia sunt oamenii care conduc acum industria”.

Gelje spune că este nevoie totuși de o compensație mai bună pentru familiile șerpașilor care sunt răniți sau mor pe munte și își dorește o asigurare mai bună pentru șerpași, care multă vreme au fost coloana vertebrală a expedițiilor internaționale de alpinism.

„Familiile celor care lucrează pe munte trebuie să fie sprijinite, pentru educația copiilor lor și așa mai departe”, spune el. „Acum primesc în jur de 10.000 de dolari când moare un șerpaș. Nu e de ajuns”.

Creșterea temperaturilor din cauza crizei climatice se adaugă acestui risc, spune Gelje, întrucât topirea gheții face și mai periculoasă traversarea Cascadei de gheață Khumbu – un ghețar în mișcare, cu crevase adânci și blocuri instabile de gheață numite seracuri. „Cascada de gheață devine tot mai periculoasă”, spune el.

Sezonul de anul acesta a fost amânat după ce o porțiune uriașă din cascada de gheață s-a desprins și a blocat traseul spre vârf.

Riscurile la care sunt expuși șerpașii au fost scoase în evidență de o serie de dezastre din ultimii ani. În 2014, o avalanșă pe Everest a ucis 16 oameni, toți muncitori nepalezi care fixau corzi în cascada de gheață, ceea ce a dus la o grevă și la închiderea restului sezonului. În anul următor, un cutremur devastator a ucis aproape 9.000 de oameni în întregul Nepal, inclusiv peste 20 pe Everest.

„Fiecare sat [din regiunea Everest] a pierdut tineri din cauza muntelui”, spune Cotter, a cărui companie a înființat un fond care asigură educație pentru copiii muncitorilor de pe munte.

Kami Rita spune că educația mai bună și oportunitățile mai numeroase au făcut ca generațiile mai tinere de șerpași să fie mai puțin interesate să lucreze pe munte. „Își găsesc alte slujbe, mai ușoare”, spune el.

Cei care rămân își investesc educația și spiritul antreprenorial în dezvoltarea industriei, spune Gelje, adăugând: „Îmi place să predau ceea ce am experimentat. Predau și ofer instruire”.

Popularitate în creștere

A urca pe Everest este o „sărbătoare a suferinței”, spune Cockrell. De la traversarea perfidei cascade de gheață la urcarea Peretelui Lhotse, o stâncă abruptă de zăpadă și gheață, alpiniștii se luptă cu vânturi năprasnice și se chinuie să respire la altitudini la care oamenii nu pot supraviețui. „Va împinge orice ființă umană, din orice încăpere, până la limita ei absolută”, spune el.

De când au început să fie ținute evidențele, în anii 1920, 344 de oameni au murit pe Everest, potrivit bazei de date The Himalayan Database, dar raportul dintre decese și alpiniștii care se aventurează deasupra taberei de bază este de sub 1%.

Peste 7.560 de oameni au ajuns pe vârf, în aproape 14.000 de ascensiuni în total, conform datelor din decembrie 2025.

Mai mulți oameni înseamnă mai multe provizii, mai multe deșeuri și o presiune mai mare asupra ghizilor, hamalilor și muncitorilor; probleme scoase în evidență de fotografiile virale cu ambuteiaje sus, pe munte.

„Există exemple de grupuri care au până la 60 de clienți”, spune Cotter, care a urcat pe Everest de cinci ori. „Pur și simplu e mult mai multă presiune asupra oamenilor care traversează muntele, iar asta duce la mai multe decese”.

Gelje, care conduce compania de expediții AGA Adventures alături de renumita alpinistă britanică Adriana Brownlee, cunoaște din proprie experiență pericolele ascensiunilor la mare altitudine. A efectuat peste 50 de salvări, iar în 2023, la 30 de ani, a realizat cea mai înaltă salvare în solo din lume, la peste 8.000 de metri, pe Everest.

„Mai mult trafic înseamnă mai mult pericol”, spune el, pentru că poate crește riscul de degerături și de hipoxie, provocată atunci când creierul și plămânii sunt lipsiți de oxigen. „Cinci butelii (de oxigen) sunt mai mult decât suficiente, dar uneori, din cauza traficului, rămâi blocat acolo sus, iar oamenilor li se termină oxigenul. Atunci nu mai pot coborî”, spune el.

Alții susțin că Everestul poate face față mulțimilor – alpiniștii și operatorii lipsiți de experiență sunt cei care reprezintă riscuri serioase de siguranță în zilele noastre.

Cotter estimează că există aproximativ 1.200 de companii diferite care oferă ascensiuni pe Everest, dar spune că unele dintre serviciile ieftine fac rabat de la reguli – de exemplu, nu folosesc ghizi montani calificați sau nu verifică în mod adecvat nivelul de experiență al clienților.

Expedițiile pornesc de la cele mai ieftine, de circa 40.000–100.000 de dolari, în funcție de companie și de serviciile oferite, în timp ce ascensiunile de top pot ajunge la 300.000 de dolari.

Ceasurile Garmin cu GPS și telefoanele prin satelit sunt acum echipamente standard, dar Gelje spune că angajarea unor ghizi experimentați și un raport de doi șerpași la un client sunt esențiale la altitudini la care răul de înălțime, expunerea și epuizarea pot ucide frecvent.

Iar începătorii pe Everest nu știu întotdeauna de ce servicii au nevoie până nu e prea târziu.

„Oamenilor li se spune că nici măcar nu trebuie să știe să urce munți, că îi învățăm noi pe parcurs – iar lucrul ăsta îl fac oameni care nu știu să predea”, spune Cotter.

Kami Rita spune că au fost „multe schimbări” pe Everest de când a urcat prima oară pe munte, în 1994 – cu doi ani înainte de dezastru. O tendință nouă este aceea că alpiniștii care și-au încheiat tentativa „nu mai fac drumeție ca înainte”, parcurgând cei 64 de kilometri ai călătoriei de trei zile de la tabăra de bază înapoi la Lukla, unde expedițiile pe Everest încep și se încheie în mod tradițional. În schimb, mulți aleg să ia un elicopter direct de la tabăra de bază spre confortul capitalei nepaleze, Kathmandu.

Cotter spune că a observat și „un număr mare de oameni care vor să zboare de la Tabăra Doi – [aflată la circa 6.400 de metri] – după ce au ajuns pe vârf” și consideră că „oricine zboară de la Tabăra Doi nu a urcat cu adevărat muntele”.

Mai multe companii și mai mulți clienți nu sunt neapărat un lucru rău, spune Gelje, dacă acționează responsabil.

„Dacă organizezi (expedițiile) bine și într-un mod sigur și dacă oferi un ghid bun… sisteme de salvare… asta e bine pentru industria din Nepal”, spune el.

O lege aflată în dezbatere în parlamentul Nepalului include o propunere conform căreia toți alpiniștii ar trebui să urce un vârf de 7.000 de metri din Nepal înainte de a încerca Everestul. Cei mai mulți sunt de acord că alpiniștii au nevoie de experiență și pregătire adecvate pe munți de mare altitudine, dar pun la îndoială cerința ca acest lucru să fie făcut neapărat în Nepal.

„Cred că, pentru a fi cu adevărat credibil, e important ca oamenii care urcă Everestul să fie suficient de calificați și de experimentați ca s-o facă, astfel încât să simtă că au urcat pe vârf pe merit – nu că au fost târâți până acolo doar ca să-l adauge pe vreo listă de dorințe și să aibă un trofeu de pus pe raft”, spune Cotter.

Turismul este un pilon al economiei nepaleze, oferind locuri de muncă pentru aproximativ un milion de oameni. Iar nebunia Everestului a injectat în regiunea Khumbu fonduri și dezvoltare de care era mare nevoie, creând mai multe oportunități și o educație mai bună pentru cei care trăiesc și muncesc lângă acoperișul lumii.

Iar sezonul acesta a fost unul dintre cele mai aglomerate din istorie, guvernul nepalez emițând un număr record de permise și înregistrând aproximativ 900 de ascensiuni estimate.

Printre acestea se numără cea a alpinistului britanic Kenton Cool, a cărui a 20-a ascensiune reprezintă cele mai multe urcări pe Everest realizate de un nenepalez; cea a alpinistului polonez Bartek Ziemski, care a urcat pe Everest fără oxigen îmbuteliat înainte de a coborî pe schiuri până la tabăra de bază; și cea a australianului Oliver Foran, a cărui călătorie spre vârf alături de Gelje a inclus pedalarea de la nivelul mării din India – o performanță despre care spune că a doborât recordul de viteză „de la mare la vârf”. River Ahmed a devenit prima afgană care a ajuns pe vârf, iar Bianca Adler, în vârstă de 18 ani, a devenit cea mai tânără australiancă.

În ciuda întregii acoperiri negative, a disputelor estetice legate de stilurile de ascensiune, a controverselor și dezastrelor, Everestul continuă să se afle în centrul atâtor vise și ambiții – chiar și pentru veterani precum Cotter.

„Ceea ce cred eu despre Everest, chiar și astăzi, este că rămâne una dintre cele mai uluitoare aventuri pe care le poți trăi vreodată - să urci până pe vârf și să stai pe cel mai înalt pisc al lumii”, spune el.