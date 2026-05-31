Medvedev amenință cu un atac asupra centralelor nucleare ucrainene sau din țările NATO, după un incident la Zaporojie

3 minute de citit Publicat la 17:58 31 Mai 2026 Modificat la 17:58 31 Mai 2026

Este a doua amenințare la adresa statelor NATO formulată de fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin în doar câteva zile. Foto: Getty Images

Dmitri Medvedev a amenințat statele NATO și Ucraina cu un „atac simetric” asupra centralelor nucleare, după ce o dronă a lovit centrala nucleară din Zaporojie, incidentul fiind confirmat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Kommersant. Autoritățile ruse acuză Ucraina că a lansat „un atac deliberat” asupra centralei, în timp ce Ucraina neagă că ar fi vizat centrala nucleară de la Zaporojie.

După incidentul de sâmbătă, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat că „în cazul distrugerii catastrofale a turbinei sau a halei reactorului unei centrale nucleare, va avea loc un nou Cernobîl” și a amenințat Ucraina și statele NATO cu un „atac simetric”.

„Acest lucru nu este cu nimic mai bun decât utilizarea armelor nucleare tactice. Iar răspunsul la astfel de acțiuni ar putea fi o lovitură simetrică asupra centralelor nucleare ucrainene, precum și asupra unor centrale nucleare din țări NATO implicate în conflict”, a spus Medvedev, care este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase la adresa țărilor europene și din NATO.

Este a doua amenințare la adresa statelor NATO formulată de fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin în doar câteva zile. Dmitri Medvedev a scris pe rețelele sociale vineri, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, un mesaj în care îi amenință pe cetățenii UE, le spune că sunt în război cu Rusia și că „somnul liniștit” s-a terminat.

Rusia acuză Ucraina de un atac „deliberat” asupra Zaporojie

Incidentul de la Zaporojie a avut loc sâmbătă.

„O dronă a lovit astăzi (sâmbătă) o clădire care adăpostea o turbină, provocând, se pare, o gaură în perete", a anunţat sâmbătă seara AIEA, cu sediul la Viena, pe reţeaua X, citând autorităţile locale.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat „îngrijorarea serioasă” cu privire la atacul asupra centralei, relatează Agerpres.

„Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala", a adăugat agenţia, citându-l pe directorul său general, Rafael Grossi. "A ataca siturile nucleare este o joacă cu focul”, a avertizat el.

Directorul general al Rosatom, Alexey Lihachev, a acuzat Forțele Armate Ucrainene că au țintit deliberat centrala. afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet „posibilitatea unei lovituri accidentale”.

„Întreaga comunitate internațională poate fi felicitată, ca să spun așa, acesta este primul atac țintit asupra echipamentelor principale ale unei centrale nucleare, cu o explozie care a perforat structura și a provocat avarii clădirii turbinei”, a scris el pe canalul Rosatom de pe platforma MAX.

Alexei Lihaciov a declarat că forțele armate ucrainene „depășesc în mod repetat nu doar liniile roșii, ci și limitele bunului-simț”.

„La ce ar trebui să ne așteptăm în continuare? Lovituri directe asupra turbinei? Asupra halei reactorului? Asupra reactorului și a sistemelor sale de siguranță?”, a continuat directorul Rosatom.

Potrivit declarației sale, corporația de stat rusă a atras în repetate rânduri atenția comunității internaționale asupra „comportamentului extrem de periculos al părții ucrainene”, însă nu a existat „niciun răspuns adecvat”.

„Se pare că mulți nu tratează cu seriozitate atacurile asupra centralelor nucleare. Dar astăzi suntem cu un pas mai aproape de un incident care, probabil, îi va afecta chiar și pe cei care locuiesc mult dincolo de Rusia și Ucraina și care încă se consideră complet în siguranță”, a avertizat Alexei Lihaciov.

Potrivit Rosatom, lovitura a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor, însă nu a avariat echipamente esenţiale ale centralei.

Expertul independent în energie nucleară Valentin Ghibalov a declarat pentru Kommersant că atacurile asupra halei turbinei, unde este amplasat generatorul turbinei, ar putea duce la pierderea unei infrastructuri importante și, posibil, la izbucnirea unui incendiu major în perimetrul centralei.

„Orice atac asupra infrastructurii unei centrale nucleare poate avea consecințe imprevizibile și poate crea riscuri pentru securitatea regiunii”, a avertizat directorul Centralei Nucleare Zaporojie, Iuri Cerniciuk.

Acesta a precizat că toate sistemele centralei funcționează în prezent normal, că nu au fost detectate perturbări tehnologice și că nivelurile de radiații de la amplasament și din zona de monitorizare se află în limite naturale și nu depășesc normele stabilite.

Replica Ucrainei

Ministerul ucrainean de Externe a respins acuzațiile, despre care a declarat într-un comunicat că sunt lipsite de „logică”.



„Este de neînţeles de ce Ucraina şi-ar ataca propria centrală nucleara situată pe teritoriul său şi asupra căreia încearcă să-şi recâştige controlul suveran", a declarat ministerul.

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului naturală între părţile beligerante.