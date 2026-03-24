Lovitură pentru Airbnb în Spania. Compania nu scapă de amenda de 64 de milioane de dolari, 50.000 de cazări turistice sunt eliminate

Înalta Curte de Justiție din Madrid a refuzat să suspende o amendă de 64 de milioane de euro aplicată Airbnb. FOTO: Getty Images

Înalta Curte de Justiție din Madrid a refuzat să suspende o amendă de 64 de milioane de euro aplicată Airbnb de Ministerul pentru Protecția Consumatorilor din Spania pentru închirieri turistice ilegale și anunțuri înșelătoare. Platforma este obligată să achite suma, chiar dacă va contesta sancțiunea în instanță, scrie Euronews.

Airbnb a suferit astfel un nou eșec pe piața spaniolă. Luni, Înalta Curte de Justiție din Madrid (TSJM) a respins cererea companiei pentru suspendarea plății amenzii de aproape 64 de milioane de euro, impusă în decembrie 2025.

Ca urmare a acestei decizii, platforma trebuie să plătească sancțiunea în timp ce procesul continuă.

Hotărârea instanței nu analizează fondul cauzei, ci respinge doar solicitarea companiei de a opri plata până la pronunțarea unei decizii finale. Airbnb intenționează însă să conteste în continuare amenda, susținând că aceasta contrazice cadrul juridic spaniol și european.

Amenda a fost aplicată pentru mai multe nereguli legate de publicarea anunțurilor de cazare turistică pe platformă. Printre cele mai importante se numără listarea unor proprietăți fără licență, utilizarea unor numere de înregistrare false sau incorecte și lipsa unor informații exacte despre gazde, practici pe care autoritățile le consideră înșelătoare pentru consumatori.

Potrivit Ministerului pentru Protecția Consumatorilor din Spania, valoarea amenzii echivalează cu de șase ori profitul ilegal obținut prin aceste practici. Neregulile au afectat, de asemenea, zeci de mii de anunțuri care încălcau reglementările regionale în vigoare privind cazările turistice.

Guvernul spaniol a încercat să înăsprească controlul asupra închirierilor turistice pe termen scurt, pentru a combate criza locuințelor care afectează Spania și alte mari piețe europene. Și alte state, printre care Franța, Italia și Portugalia, și-au înăsprit regulile ca răspuns la impactul acestor practici asupra accesului la locuințe.

În Spania, numărul uriaș de turiști a generat o criză a locuințelor accesibile pentru populația locală. Cererea ridicată din partea vizitatorilor a dus la creșterea prețurilor, ceea ce a împins populația locală în afara pieței imobiliare.

Țara se află de mai mult timp într-un conflict deschis cu Airbnb. Spania a interzis mai multe anunțuri și a limitat numărul de proprietăți pe care compania le poate promova. În luna mai 2025 au avut loc demonstrații împotriva firmei, înaintea sezonului estival aglomerat.

Guvernul spaniol a declarat că 65.122 de anunțuri de pe Airbnb au încălcat regulile de protecție a consumatorilor, inclusiv prin promovarea unor proprietăți fără licență de închiriere sau a unor locuințe ale căror numere de licență nu corespundeau celor din registrele oficiale.