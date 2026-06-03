Plaje Blue Flag în România, în 2026: Sunt cinci plaje care îndeplinesc condițiile și una aflată în evaluare

1 minut de citit Publicat la 13:13 03 Iun 2026 Modificat la 13:13 03 Iun 2026

Plaja din stațiunea Mamaia de pe litoralul Românesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România are în sezonul estival 2026 un număr de 5 plaje certificate Blue Flag, una dintre cele mai importante distincții internaționale acordate plajelor care respectă standarde stricte privind calitatea apei, siguranța turiștilor și protecția mediului. Programul Blue Flag este recunoscut la nivel mondial și reprezintă o garanție că plajele certificate oferă condiții ridicate pentru turiști și respectă criterii stricte de management al mediului.

Cele 5 plaje din România marcate cu Blue Flag în 2026

Pentru sezonul 2026, lista oficială a plajelor din România care au obținut certificarea Blue Flag include:

Phoenicia Beach – Năvodari;

Axxis Beach – Năvodari;

Azur Beach – Eforie Sud;

Citadel Beach – Eforie Sud;

Phoenicia Blue View Beach – Olimp (Mangalia).

În plus, Dharma Beach din Eforie Sud este înscrisă ca sit-pilot Blue Flag pentru sezonul 2026 și parcurge procesul necesar pentru obținerea certificării complete.

Astfel, potrivit Blue Flag Global, litoralul românesc are în prezent cinci plaje certificate și o plajă aflată în programul de evaluare pentru obținerea distincției.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o plajă Blue Flag

Certificarea Blue Flag este acordată doar plajelor care respectă o serie de criterii riguroase.

Printre cele mai importante condiții se numără:

calitatea excelentă a apei de îmbăiere;

măsuri de siguranță și servicii pentru turiști;

gestionarea eficientă a deșeurilor și protecția mediului;

accesul la informații privind calitatea apei și regulile de utilizare a plajei;

activități de educație și conștientizare ecologică;

management durabil al zonei costiere.

Certificarea este verificată periodic, iar plajele care nu mai respectă criteriile impuse pot pierde dreptul de a arbora Steagul Albastru.

Bulgarii au 26 de plaje Blue Flag în 2026

În timp ce România are 5 plaje certificate Blue Flag în 2026, Bulgaria dispune de 26 de plaje care au primit aceeași distincție internațională.

Diferența este semnificativă și evidențiază dezvoltarea mai amplă a infrastructurii turistice și a standardelor de mediu pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. În plus, Bulgaria are și mai multe porturi turistice certificate Blue Flag, ceea ce o plasează printre țările cu cea mai bună reprezentare a programului în regiunea Mării Negre.

Pentru turiști, prezența certificării Blue Flag reprezintă un indicator important privind calitatea serviciilor și a condițiilor de pe plajă, fiind unul dintre criteriile luate în calcul la alegerea destinației de vacanță.