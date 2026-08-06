Au plătit 3.500 de euro pentru o vacanță all-inclusive în Bulgaria, dar cu o zi înainte de plecare au aflat că a fost anulată

Zeci de turiști ungari au rămas fără vacanțele de vară pe care le plătiseră deja, după ce mai multe zboruri charter către Bulgaria au fost anulate. FOTO: Getty Images

Zeci de turiști ungari au rămas fără vacanțele de vară pe care le plătiseră deja, după ce mai multe zboruri charter către Bulgaria au fost anulate în ultimul moment, iar rezervările la hoteluri ar fi fost și ele anulate, scrie Novinite, care citează OFFNews.

În 1 august, cu numai o zi înainte ca familia sa să plece într-o vacanță de două săptămâni, Nikolay, un bulgar stabilit de zeci de ani în Ungaria, a primit un mesaj de la agenția Robinson Tours, prin care era informat că excursia fusese anulată.

"Vă rugăm să nu mergeți la aeroport. Din păcate, suntem obligați să vă anulăm călătoria", scria în mesaj.

Zborul anulat urma să plece de la Budapesta spre Burgas. Un alt zbor charter, programat pentru lunea următoare pe ruta Debrecen-Burgas, a fost de asemenea anulat.

Nikolay a povestit că rezervase vacanța încă din luna ianuarie. Pachetul includea biletele de avion dus-întors, o taxă de combustibil de 120 de euro, transferurile și 14 nopți la un hotel all-inclusive din stațiunea Sunny Beach. Costul total pentru trei persoane a fost de 3.540 de euro.

"După anularea călătoriei, Robinson Tours nu a răspuns la niciunul dintre numerele de telefon ale companiei", a declarat Nikolay pentru OFFNews.bg. "La 2 august am primit un e-mail în care ni se spunea că operatorul turistic refuză să mai asigure transportul și serviciile prevăzute în contract și că nu va răspunde la apeluri. De atunci nu am mai primit nicio informație."

Numeroși alți turiști ungari s-ar fi aflat în aceeași situație. Pe lângă anularea zborurilor charter, au fost retrase și rezervările la hotelurile din Bulgaria. Unii clienți care au contactat direct unitățile de cazare au fost informați că rezervările lor fuseseră anulate.

Turiștii ungari care își încheiaseră deja vacanțele și urmau să se întoarcă acasă cu avionul din Burgas au fost transportați în schimb cu autocarele către Budapesta și Debrecen.

Drumul lung de întoarcere a provocat îngrijorări suplimentare pentru unii pasageri, deoarece traseul trecea prin Serbia. În mod obișnuit, cetățenii ungari care călătoresc în Bulgaria folosesc doar cartea de identitate, deoarece ambele state sunt membre ale Uniunii Europene. Mulți nu aveau pașapoarte asupra lor, întrucât se așteptau să revină acasă cu un zbor charter direct, nu pe cale rutieră.

Clienții nemulțumiți au creat pe Facebook comunitatea "Grupul pasagerilor Robinson Tours", care a strâns peste 660 de membri în numai câteva zile. Participanții distribuie informații despre zborurile și rezervările la hoteluri anulate și demersurile făcute pentru a obține explicații din partea operatorului turistic.

Cazul a atras atenția presei din Ungaria, iar mai multe publicații naționale au relatat despre vacanțele anulate.

Robinson Tours EOOD este înregistrată la Sofia și este deținută și administrată de cetățeanul ungar Aron Jakoc. Compania comercializează pachete turistice pentru clienții din Ungaria, inclusiv vacanțe pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Publicația ungară Index.hu a relatat că Robinson Tours a avut probleme financiare și în 2020. La acel moment, compania, înregistrată în Ungaria ca operator turistic, a anunțat că își încetează activitatea din cauza restricțiilor de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19.

Turiștii afectați urmau atunci să primească despăgubiri prin intermediul asigurării companiei.

Potrivit publicației, Robinson Tours a revenit ulterior pe piața turistică din Ungaria, cu oferte de pachete de vacanță pentru anul 2026, inclusiv sejururi charter în Bulgaria.