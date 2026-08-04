Portugalia, țara preferată de cei care vor să se mute. Care sunt orașele cele mai vânate și de ce Algarve nu mai e pe primul loc

Albufeira, Portugalia. sursa foto: Getty

Populația Portugaliei a atins un nivel record de 11,4 milioane de locuitori în 2025, însă creșterea recentă a țării este concentrată într-un număr relativ mic de municipalități. Iar povestea nu se rezumă la străinii care se stabilesc în stațiunile din Algarve, printre cele mai populare destinații turistice din Europa. În prezent, imigrația este cea care alimentează aproape toată creșterea Portugaliei. Cetățenii străini reprezintă circa 14% dintre rezidenți, iar brazilienii sunt de departe cea mai numeroasă comunitate, scrie World Atlas.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în jurul Lisabonei, unde Loures și Odivelas au câștigat fiecare zeci de mii de locuitori, în timp ce Porto, Braga și Leiria au consemnat și ele creșteri substanțiale.

Cea mai mare parte a creșterii recente se datorează migrației – atât interne, cât și internaționale – care compensează adesea scăderea naturală a populației. Rezultatul este o deplasare a populației spre marginile marilor orașe, spre centrele regionale de ocupare a forței de muncă, spre destinațiile internaționale și spre un număr mai mic de orașe în care nou-veniții compensează un declin demografic de lungă durată.

Porto

Creșterea recentă a populației Portugaliei nu se rezumă la oameni care își părăsesc marile orașe în favoarea suburbiilor mai ieftine. Porto arată că unii se mută, dimpotrivă, chiar către marile centre urbane, cu economii solide bazate pe locuri de muncă și educație.

Orașul combină universități, afaceri internaționale, turism și o piață imobiliară deja extinsă, în timp ce migrația internă și sosirile din străinătate au contribuit la o revitalizare urbană mai amplă, după decenii în care unele zone din Porto au cunoscut un declin al populației.

O bună parte din atractivitate este de natură economică. Zona metropolitană Porto a atras firme de tehnologie, centre de servicii partajate și operatori din turism, iar Universitatea din Porto susține o numeroasă populație de studenți și cercetători care alimentează piața locală a muncii.

Creșterea nu este însă distribuită uniform în oraș. Cartiere precum Bonfim și Campanhã au beneficiat de investiții rezidențiale și de reamenajări substanțiale, în timp ce cererea în creștere a contribuit și la presiuni pe piața locuințelor. Între 2021 și 2025, Porto a câștigat peste 29.000 de locuitori, ajungând la aproximativ 273.500 de oameni.

Soldul migrației a depășit creșterea totală a populației, întrucât variația naturală a fost negativă – un indiciu clar al contribuției puternice a migrației la creșterea recentă a orașului. Porto reprezintă cea mai limpede alternativă de mare oraș la aglomerarea metropolitană a Lisabonei.

Odivelas

Odivelas este unul dintre cele mai clare exemple de creștere a populației Lisabonei prin intensificare urbană dincolo de granița administrativă a capitalei. Cartierele dense din jurul stațiilor de metrou Odivelas și Senhor Roubado continuă să găzduiască noi rezidenți chiar la nord de Lisabona, unde apropierea de locurile de muncă și de serviciile orașului rămâne un avantaj major.

Legăturile directe de metrou și autobuz către centrul Lisabonei le permit locuitorilor să ajungă la inima economică a capitalei fără a locui în piața ei imobiliară, mult mai scumpă – motiv important pentru care oamenii se stabilesc aici.

Municipalitatea a câștigat aproximativ 25.000 de locuitori între 2021 și 2025, ajungând la circa 186.000 de oameni, migrația fiind responsabilă pentru aproape întreaga creștere.

Odivelas este deja una dintre cele mai dens populate municipalități din Portugalia, așa că expansiunea sa recentă reprezintă continuarea extinderii zonei metropolitane a Lisabonei.

Loures

Loures a câștigat aproximativ 28.700 de locuitori între 2021 și 2025, ajungând la aproape 237.000 de oameni. A fost una dintre cele mai mari creșteri de populație dintre municipalitățile Portugaliei, iar migrația a fost responsabilă pentru aproape întreaga majorare.

Municipalitatea se întinde peste cartiere urbane consacrate, zone industriale, artere majore de transport și zone cu spațiu pentru dezvoltări rezidențiale suplimentare, iar poziția sa la nord și nord-est de Lisabona o plasează în interiorul sistemului mai larg de navetă și de ocupare a forței de muncă al capitalei.

Zona Sacavém și Prior Velho, aflată aproape de aeroportul Lisabonei și de principalele rute de transport, oferă un exemplu concret al acestei conexiuni cu infrastructura de locuri de muncă a capitalei.

Economia din jurul logisticii și a aeroportului este ea însăși un magnet pentru forța de muncă, atrăgând angajați din depozitare, transport și servicii, care își caută apoi locuințe în apropiere. La nivelul întregii municipalități Loures, expansiunea rezidențială a sporit populația, generând presiune pentru mai multe școli, transport și servicii publice.

Braga

Universitatea din Minho este esențială pentru atractivitatea orașului Braga. Campusul său din Braga atrage studenți, cercetători, cadre didactice și alți angajați, în timp ce ecosistemul universitar mai larg susține cererea de locuințe, servicii și afaceri în zona urbană din jur.

Economia orașului Braga se extinde însă dincolo de învățământul superior, cu tehnologie și servicii pentru afaceri, alături de industrii consacrate în inginerie, producție și construcții.

Orașul și-a construit o reputație de important centru tehnologic al nordului Portugaliei, iar această concentrare de forță de muncă tânără și activă este un motiv direct pentru care nou-veniții îl aleg. Împreună, aceste instituții și industrii oferă orașului multiple motive de a atrage nou-veniți.

Prin urmare, creșterea populației s-a extins dincolo de centrul istoric, cartierele urbane în expansiune și dezvoltarea rezidențială continuă din jurul zonelor legate de universitate sporind presiunea asupra pieței locale a locuințelor.

Populația orașului Braga a ajuns la aproximativ 213.000 de oameni în 2025, după ce a crescut cu peste 17.000 de locuitori față de 2021. Migrația a fost responsabilă pentru aproape întreaga creștere.

Spre deosebire de municipalitățile din zona Lisabonei, Braga nu este, în principal, o destinație de „preaplin” metropolitan. Creșterea populației sale demonstrează atractivitatea proprie, dată de universitate, de baza de locuri de muncă și de servicii.

Leiria

Situat între Lisabona și Porto, orașul Leiria s-a dezvoltat ca un centru regional pentru industrie, comerț, educație și administrație, oferind locuri de muncă și servicii urbane fără amploarea sau costurile locuințelor din cele mai mari două zone metropolitane ale Portugaliei.

Poziția sa pe autostrada A1 și pe magistrala feroviară principală dintre cele două mari orașe, combinată cu o bază industrială construită în jurul matrițelor, materialelor plastice și sticlei, le oferă nou-veniților un loc de muncă stabil și un cost de trai mai accesibil.

Acest lucru se vede în felul în care orașul a atras nou-veniți, atât autohtoni, cât și internaționali, prin forțe proprii, în loc să funcționeze ca o simplă prelungire rezidențială a unui centru urban mai mare.

Între 2021 și 2025, Leiria a câștigat aproximativ 13.000 de locuitori, ajungând la o populație de circa 146.000 de oameni. Soldul său migrator a fost suficient de pozitiv pentru a compensa un sold natural negativ, ceea ce înseamnă că sosirile au acoperit cu prisosință diferența dintre nașteri și decese.

Zona din jurul Castelului din Leiria și cartierele în expansiune de dincolo de centrul istoric ilustrează contrastul dintre orașul vechi și noile zone rezidențiale care găzduiesc creșterea populației.

Albufeira

Creșterea populației din Albufeira depășește imaginea tradițională a unei stațiuni din Algarve axate pe turism și pe faleză. Zone rezidențiale precum Montechoro și cartierele din jurul orașului au adăugat locuințe departe de centrul istoric, contribuind la o populație permanentă mai mare decât ar sugera doar profilul turistic al municipalității.

Economia sa, legată de multă vreme de turism, ospitalitate, imobiliare și servicii, susține atât ocuparea forței de muncă internaționale, cât și migrația pe termen mai lung, motivată de pensionare sau de stilul de viață.

Algarve a înregistrat cea mai puternică creștere regională de populație din țară între 2021 și 2025, iar clima blândă, serviciile deja consacrate în limba engleză și numeroasa comunitate străină deja existentă fac din Albufeira un punct de aterizare natural pentru pensionari și pentru cei care lucrează la distanță. Rezidenții străini reprezintă în prezent o pondere însemnată din populație, deși comunitatea internațională este diversă și nu ar trebui redusă la o singură naționalitate sau la un singur grup de expați.

Între 2021 și 2025, Albufeira a câștigat aproximativ 11.400 de locuitori, ajungând la circa 63.000 de oameni – adică o creștere de aproape 22%, una dintre cele mai puternice dintre localitățile de pe această listă.

Óbidos

Óbidos este cea mai mică municipalitate de pe această listă, cu o populație de aproximativ 14.000 de locuitori în 2025.

Cu toate acestea, a crescut cu circa 1.500 de locuitori între 2021 și 2025 – adică aproximativ 12%. Soldul său migrator a fost suficient de pozitiv pentru a depăși un sold natural negativ, ceea ce înseamnă că municipalitatea a câștigat locuitori chiar și în condițiile în care decesele au depășit nașterile.

Poziția sa în regiunea Oeste, aflată în plină creștere și la distanță de navetă atât față de Lisabona, cât și față de coastă, precum și o economie turistică ancorată în orașul fortificat și în festivalurile sale de literatură și de ciocolată, le oferă nou-veniților deopotrivă un loc de muncă și un motiv să rămână.

Cifrele sunt mici în comparație cu municipalitățile din zona metropolitană a Lisabonei, dar creșterea procentuală face din Óbidos un contraexemplu important pentru ideea că sporul de populație al Portugaliei, alimentat de migrație, s-ar limita la marile orașe și la centrele de stațiuni.

Poziția sa în regiunea centrală de coastă o plasează la îndemâna unor zone urbane mai mari, oferind în același timp un model de așezare mult mai restrâns. Orașul fortificat istoric este cel mai recognoscibil punct de reper, dar povestea populației se extinde dincolo de centrul turistic, în satele și zonele rezidențiale din jur.

Ce ne arată harta creșterii Portugaliei

Creșterea recentă a populației Portugaliei este concentrată într-un număr relativ mic de locuri – o tendință întâlnită în toată Europa de Vest. Zona metropolitană a Lisabonei a absorbit cel mai mare val, iar Loures și Odivelas arată cum populația capitalei se extinde către municipalitățile din jur, în loc să rămână concentrată în interiorul Lisabonei propriu-zise.

Porto, Braga și Leiria demonstrează că și orașele regionale câștigă locuitori, pe baza propriilor universități și angajatori, în timp ce Albufeira reflectă importanța continuă a migrației internaționale pentru Algarve.

Óbidos arată că același tipar alimentat de migrație se poate manifesta și la scară mai mică. Pe măsură ce aceste locuri continuă să crească, oferta de locuințe, transportul, școlile și serviciile publice vor determina tot mai mult cât de bine reușesc municipalitățile cu cea mai rapidă creștere din Portugalia să îi găzduiască pe cei care sosesc acolo.