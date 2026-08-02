Ce taxă trebuie să plătească românii care merg în Grecia. Se achită pentru fiecare noapte și nu este inclusă în cazare

3 minute de citit Publicat la 09:00 02 Aug 2026 Modificat la 09:00 02 Aug 2026

Taxa se aplică la nivel național și este obligatorie pentru hoteluri, apartamente, vile turistice și proprietăți închiriate pe platforme precum Airbnb. Foto: Getty Images

Cei care aleg să își petreacă vacanța în Grecia în 2026 trebuie să țină cont de un cost suplimentar care se aplică aproape tuturor tipurilor de cazare. Este vorba despre taxa de reziliență climatică (Climate Resilience Fee), o taxă introdusă de autoritățile elene pentru finanțarea proiectelor de protecție a mediului și de adaptare la efectele schimbărilor climatice, potrivit Ionian Reserve.

Taxa se aplică la nivel național și este obligatorie pentru hoteluri, apartamente, vile turistice și proprietăți închiriate pe platforme precum Airbnb.

Ce este taxa de reziliență climatică

Taxa de reziliență climatică a înlocuit, începând cu 2024, vechea taxă de cazare percepută turiștilor. Spre deosebire de sistemul anterior, fondurile colectate sunt destinate exclusiv proiectelor care au legătură cu protecția mediului și limitarea efectelor fenomenelor meteo extreme.

Printre investițiile finanțate se numără:

prevenirea incendiilor de vegetație;

lucrări de protecție împotriva inundațiilor;

refacerea zonelor afectate de dezastre naturale;

modernizarea infrastructurii din destinațiile turistice.

Grecia se confruntă tot mai des cu valuri de căldură severe, incendii de vegetație și fenomene meteo extreme, iar autoritățile susțin că taxa contribuie la protejarea zonelor vizitate anual de milioane de turiști.

Cât este taxa în 2026

Valoarea taxei diferă în funcție de tipul unității de cazare, categoria acesteia și perioada anului.

Grecia aplică două sezoane tarifare:

sezon de vârf: aprilie-octombrie;

aprilie-octombrie; extrasezon: noiembrie-martie.

Taxa se percepe pentru fiecare noapte de cazare și pentru fiecare unitate de cazare, nu pentru fiecare persoană.

Hoteluri

Aprilie – octombrie

Hoteluri de 1-2 stele: 2 euro/noapte

Hoteluri de 3 stele: 5 euro/noapte

Hoteluri de 4 stele: 10 euro/noapte

Hoteluri de 5 stele: 15 euro/noapte

Noiembrie – martie

Hoteluri de 1-2 stele: 0,50 euro/noapte

Hoteluri de 3 stele: 1,50 euro/noapte

Hoteluri de 4 stele: 3 euro/noapte

Hoteluri de 5 stele: 4 euro/noapte

Camere și apartamente autorizate

Aprilie – octombrie: 2 euro pe noapte;

2 euro pe noapte; Noiembrie – martie: 0,50 euro pe noapte.

Locuințe închiriate pe termen scurt (Airbnb și proprietăți similare)

Aprilie – octombrie

Proprietăți cu suprafața sub 80 mp: 8 euro/noapte

Case individuale cu suprafața peste 80 mp: 15 euro/noapte

Noiembrie – martie

Sub 80 mp: 2 euro/noapte

Peste 80 mp: 4 euro/noapte

Vile și reședințe turistice

Vile turistice mobilate

Aprilie – octombrie: 15 euro/noapte

Noiembrie – martie: 4 euro/noapte

Reședințe turistice mobilate

Sub 80 mp: 8 euro/noapte în sezon și 2 euro/noapte în extrasezon;

în sezon și în extrasezon; Peste 80 mp: 15 euro/noapte în sezon și 4 euro/noapte în extrasezon.

Cine plătește taxa

Taxa este percepută pe unitatea de cazare, nu pe persoană.

Astfel, o familie sau un grup de prieteni care ocupă aceeași vilă sau același apartament achită o singură taxă, indiferent de numărul persoanelor cazate.

Cum și când se plătește

În cele mai multe cazuri, taxa se achită direct la unitatea de cazare, fie la sosire, fie la plecare, și apare separat de prețul cazării.

Unele platforme de rezervări, precum Airbnb sau Booking.com, permit proprietarilor să încaseze taxa încă din momentul rezervării. Dacă se întâmplă acest lucru, suma trebuie restituită integral în cazul anulării sejurului, deoarece taxa se aplică doar nopților de cazare efectiv realizate.

Legislația elenă obligă proprietarii să afișeze distinct:

prețul cazării;

taxa de reziliență climatică.

Prin urmare, aceasta nu poate fi inclusă în tariful de cazare fără a fi evidențiată separat.

În funcție de politica fiecărei unități, plata poate fi făcută cu numerar, card bancar, prin POS sau transfer bancar.

De ce a fost introdusă taxa

Autoritățile elene spun că turismul depinde în mare măsură de conservarea patrimoniului natural al țării, plaje, păduri, sate tradiționale și ecosisteme costiere.

Banii încasați prin această taxă sunt folosiți pentru:

programe de prevenire a incendiilor forestiere;

dezvoltarea infrastructurii de intervenție în caz de dezastre;

protejarea litoralului și a ariilor naturale;

proiecte de turism sustenabil.

Scopul este ca destinațiile turistice din Grecia să rămână atractive și sigure atât pentru localnici, cât și pentru milioanele de vizitatori care ajung anual în țară.

Ce înseamnă pentru turiști

Pentru majoritatea vizitatorilor, costul suplimentar este redus în raport cu bugetul total al vacanței. De exemplu, pentru o vilă taxată cu 15 euro pe noapte, un sejur de șapte nopți presupune o taxă totală de 105 euro, indiferent dacă proprietatea este ocupată de două sau șase persoane.

Autoritățile elene consideră că această contribuție îi ajută pe turiști să participe indirect la protejarea peisajelor și a zonelor naturale care fac din Grecia una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.