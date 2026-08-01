Roma pregătește interzicerea trăsurilor turistice trase de cai: „Pe jos e mai frumos”

„În 2026, să continui să ai cai care trag trăsuri în inima capitalei este o practică ce ține de trecut, nu de viitor”. sursa foto: Getty

Miercuri după-amiază, în Camera Deputaților din Italia a fost depus un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, ar interzice „botticelle”, tradiționalele trăsuri turistice trase de cai, întâlnite mai ales la Roma, scrie Euronews.

Inițiativa, susținută de PD, AVS și M5S, prevede abrogarea articolului 70 din Codul rutier, care reglementează „serviciile de transport public cu vehicule trase de animale” și le autorizează circulația.

Scopul este interzicerea explicită a folosirii animalelor pentru tractarea vehiculelor în cadrul serviciilor de transport public contra cost, al transportului public neregulat, precum și în scopuri turistice, recreative și ceremoniale.

„Ordonanțele individuale ale primăriilor, care limitează programul și activitatea trăsurilor «botticelle», nu sunt suficiente. Trebuie să mergem către o lege națională care să elimine «botticelle» și trăsurile trase de animale din orașe”, a declarat deputata PD Patrizia Prestipino, garant pentru bunăstarea animalelor în cadrul Primăriei Capitalei (Roma Capitale), în cadrul unei conferințe de presă alături de deputații AVS Francesco Emilio Borrelli și de Sergio Costa, de la M5S.

Deputata subliniază că, de ani de zile, asociațiile de mediu – printre care și Amore A Quattro Zampe, care susține la rândul ei inițiativa – atrag atenția că străzile de astăzi nu mai sunt compatibile cu bunăstarea animalelor. În plus, temperaturile extreme din aceste zile fac imposibilă munca animalelor, din cauza asfaltului încins.

Pe tot parcursul lunii august, în principalele zone turistice ale Capitalei, va fi afișată campania de conștientizare „A piedi è più bello” („Pe jos e mai frumos”). Aceasta este promovată de Rocco Ferraro, consilier al Primăriei Capitalei și consilier delegat al Orașului Metropolitan Roma Capitală pentru mediu, tranziție ecologică, arii protejate și protecția animalelor, și a fost realizată în italiană și engleză.

Ferraro și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru proiectul de lege, spunând că speră ca „Parlamentul să profite de această ocazie istorică și să adopte o măsură care să pună capăt definitiv folosirii cailor pentru transportul turistic în orașele noastre. În 2026, să continui să ai cai care trag trăsuri în inima capitalei este o practică ce ține de trecut, nu de viitor”.