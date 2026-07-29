Pentru prima dată în 125 de ani, vizitatorii pot rămâne singuri în interiorul monumentului Stonehenge, timp de 20 de minute

Experiența nu a mai fost oferită publicului de la introducerea taxei de vizitare, în urmă cu 125 de ani / sursă foto: Getty Images

Pe parcursul lunii august, persoanele care achiziționează bilete în avans pentru celebrul monument preistoric Stonehenge, din Anglia, vor fi înscrise automat într-o tragere la sorți, iar câștigătorii vor avea acces exclusiv în cercul de pietre, o experiență care nu a mai fost oferită publicului de la introducerea taxei de vizitare, în urmă cu 125 de ani, potrivit The Guardian.

Inițiativa este lansată de organizația English Heritage. Potrivit reprezentanților organizației, cei selectați vor putea intra printre blocurile uriașe de piatră și le vor putea observa de aproape, însă fără să le atingă, să se sprijine de ele sau să se așeze pe acestea.

„Fiecare e diferit, nu-i așa? Unii poate vor să alerge în și din pietre, alții poate vor să bea o ceașcă de ceai acolo”, a declarat Georgia Butters, șefa operațiunilor English Heritage pentru Stonehenge.

„Sunt pietre masive și e ceva aparte când stai chiar lângă una și observi dimensiunea lor. Te face să te gândești cum au adus oamenii aceste lucruri aici acum 5.000 de ani?”, a mai adăugat aceasta.

În mod obișnuit, turiștii pot admira monumentul doar de pe aleile din jur, delimitate de bariere.

Experiență unică

Persoanele norocoase vor avea ocazia de a observa detalii greu de observat de la distanță, cum ar fi lichenii care acoperă pietrele, fisurile formate în timp sau vechile gravuri sculptate în suprafața acestora.

De asemenea, vizitatorii vor putea vedea și un graffiti despre care se spune că ar fi fost realizat de celebrul arhitect Christopher Wren, a cărui familie avea o locuință în apropiere.

Un tur special costă aproximativ 1.500 de lire sterline

În mod normal, pentru a beneficia de acces aproape exclusiv în cercul de pietre constă în rezervarea unui tur special, care costă aproximativ 1.500 de lire sterline.

Reprezentanții organizației English Heritage, cei care vor câștiga la tragerea la sorți vor putea intra singuri sau împreună cu persoanele din grupul cu care și-au rezervat biletele.

Organizatorii speră însă că vizitatorii vor profita de ocazie pentru a se bucura de atmosfera locului, nu doar pentru fotografii destinate rețelelor sociale.