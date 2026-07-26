Muntele Olimp a fost inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate din Europa

Muntele Olimp a fost inclus duminică, 26 iulie 2026, pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Sursa colaj foto: Getty Images

Considerat tărâmul mitic al zeilor Greciei antice, Muntele Olimp a fost inclus duminică pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în cadrul reuniunii comitetului organizației desfășurate în Coreea de Sud, unde sunt analizate zeci de candidaturi, relatează eKathimerini. Nu doar cel mai înalt munte al Greciei a primit una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale, ci şi plajele din nordul Franței unde au avut loc debarcările din Ziua Z (D-Day) în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, conform Associated Press.

Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată la Busan, în Coreea de Sud. Astfel, după mai bine de un deceniu de la depunerea candidaturii, Muntele Olimp devine unul dintre puținele situri din lume clasificate drept patrimoniu mondial mixt, datorită importanței sale atât culturale, cât și naturale.

Venerat în mitologia greacă drept locuința celor 12 zei olimpieni, Muntele Olimp este, de asemenea, una dintre zonele cu cea mai bogată biodiversitate din Europa. Muntele adăpostește aproape 2.000 de specii și subspecii de plante, inclusiv zeci de specii endemice, care nu se găsesc nicăieri altundeva în lume, precum și numeroase specii rare de animale sălbatice.

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Mulţi turişti vizitează acest "centru al mitologiei greceşti unde Homer i-a evocat pe cei doisprezece zei greci şi palatele lor de pe Muntele Olimp", a transmis UNESCO.

Odată cu această înscriere, numărul siturilor din Grecia incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO ajunge la 21, dintre care trei sunt clasificate drept situri mixte, au mai scris jurnaliştii publicaţiei eKathimerini.

Oficialii greci au salutat această desemnare, considerând-o drept o recunoaștere internațională de referință, menită să consolideze eforturile de conservare și să sporească vizibilitatea la nivel mondial a unuia dintre cele mai emblematice peisaje ale țării.

Comitetul UNESCO, reunit la Busan până miercuri, a inclus pe listă vechile capitale japoneze Asuka și Fujiwara, precum și a peisajului migrator Boma-Badingilo din Sudanul de Sud, zonă care găzduiește una dintre cele mai mari migrații de mamifere terestre din lume și care reprezintă prima înscriere a acestei țări pe Lista Patrimoniului Mondial.