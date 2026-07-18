Muntele Olimp, la un pas de recunoaşterea UNESCO. Tărâmul zeilor greci ar putea intra în patrimoniul mondial

Tărâmul mitic al zeilor Greciei antice se află la doar un pas de o recunoaştere internaţională istorică. sursa foto: Getty

Decizia finală a UNESCO este aşteptată cu mare interes, întrucât înscrierea Muntelui Olimp pe Lista Patrimoniului Mondial ar reprezenta o recunoaştere internaţională majoră pentru un loc în care mitologia, istoria şi o natură unică se întâlnesc, scrie Euronews.

Tărâmul mitic al zeilor Greciei antice se află la doar un pas de o recunoaştere internaţională istorică. Candidatura Muntelui Olimp pentru includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO – ca sit mixt, cu valoare atât naturală, cât şi culturală – urmează să fie examinată în cadrul sesiunii de anul acesta a Comitetului Patrimoniului Mondial, care se va desfăşura între 19 şi 29 iulie la Seul.

Cel mai înalt munte al Greciei, cu vârful situat la 2.918 metri, Olimpul nu este doar un peisaj natural unic. Timp de secole, el a stat în centrul mitologiei greceşti, tradiţia spunând că a fost sălaşul lui Zeus şi al celor doisprezece zei ai lumii antice. În acelaşi timp, muntele adăposteşte un ecosistem bogat, specii rare de floră şi faună, precum şi monumente importante care leagă zona de istorie şi cultură.

Grecia a depus candidatura pentru includerea întregului masiv al Olimpului pe lista UNESCO încă din 2014. Evaluatorii internaţionali de la IUCN şi ICOMOS, organismele consultative ale UNESCO, au cerut însă informaţii suplimentare pentru a consolida dosarul.

Potrivit observaţiilor lor, sunt necesare dovezi în plus care să susţină importanţa internaţională a caracteristicilor geologice ale zonei, a biodiversităţii şi a proceselor ecologice. Totodată, ei au cerut ca valoarea culturală a muntelui să fie clarificată şi mai bine, propunând adăugarea la candidatură a sitului arheologic Dion, aflat la poalele Olimpului.

Primarul localităţii Dio-Olimpos, Evangelos Geroliolios, descrie legătura comunităţii locale cu muntele.

„Muntele Olimp este viaţa noastră. Este locul în care am crescut, locul pe care îl vedem în fiecare zi. Dar, în acelaşi timp, este un loc care poartă mit, istorie, biodiversitate, o frumuseţe naturală unică şi o uriaşă însemnătate culturală”, spune el.

Aşa cum subliniază el, o eventuală înscriere a Olimpului de către UNESCO ar depăşi graniţele locale şi naţionale.

„Ar fi ceva care priveşte întreaga lume”, mai spune edilul, adăugând că o astfel de recunoaştere ar aduce şi responsabilităţi sporite pentru protejarea mediului.

Protejarea ecosistemului este o preocupare centrală şi pentru cei care trăiesc şi muncesc în zonă. Alpinistul Babis Marinidis, preşedintele Clubului Alpin din Litohoro, atrage atenţia că includerea pe lista UNESCO ar putea aduce mai mulţi vizitatori, dar ar impune, în acelaşi timp, o gestionare mai strictă.

„Întrebarea este câţi oameni pot susţine acest munte şi acest ecosistem”, a precizat el, arătând că există deja probleme cu respectarea regulilor de protecţie, precum interdicţiile privind camparea şi înotul în zonele sensibile.

An de an, Muntele Olimp atrage mii de vizitatori şi alpinişti din întreaga lume. Schimbările bruşte de vreme, relieful accidentat şi traseele solicitante fac însă din el un munte care cere respect şi o gestionare atentă.

Pentru locuitorii din Litohoro, o posibilă recunoaştere din partea UNESCO ar confirma legătura lor de nezdruncinat cu muntele.

„Muntele Olimp nu este ceva ce descoperim abia acum. În toţi aceşti ani, el a fost sursa de viaţă pentru Litohoro. Litohoro a trăit de pe urma Olimpului”, spune Stavroula Vourou, care lucrează în domeniul hotelier.

Decizia finală a UNESCO este aşteptată cu un interes aparte, întrucât includerea Muntelui Olimp pe Lista Patrimoniului Mondial ar constitui o recunoaştere internaţională majoră pentru un loc în care mitologia, istoria şi un patrimoniu natural unic se împletesc.