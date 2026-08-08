Un sat de munte din Spania se pregătește să fie invadat de mii de astroturiști în ziua eclipsei de soare

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un sătuc de munte cu doar 93 de locuitori din nordul regiunii Madrid se pregătește pentru sosirea a până la 2.000 de vizitatori atrași de o eclipsă totală de soare, cum nu s-a mai văzut în Spania de peste 120 de ani. Somosierra va oferi un minut și 29 de secunde de eclipsă totală sub cerul senin pe 12 august – un eveniment care ridică însă întrebări presante despre parcare, apă și... câte tăvi de paella vor fi necesare pentru privitorii înfometați, scrie The Guardian.

Nimic nu se clintește prea mult în munții de deasupra localității Somosierra, în afară de vântul care biciuiește piscurile plate, de vacile care pasc pe iarba pârjolită și de soarele care arde deasupra aerodromului părăsit, unde generații întregi de piloți de planoare au învățat să călărească curenții de aer alături de stoluri de vulturi și de gaie roșii.

Dar toată această liniște va dispărea, fie și doar temporar, în seara zilei de 12 august, când zone întinse din nordul și estul Spaniei, precum și Insulele Baleare, vor cunoaște o eclipsă totală de soare, cum nu s-a mai văzut aici de peste 120 de ani.

Rara aliniere cerească a transformat brusc Somosierra – un sătuc așezat la o altitudine de 1.440 de metri, acolo unde marginile cele mai nordice ale regiunii Madrid se pierd în vecinătatea Castiliei și León și a Castiliei-La Mancha – într-o destinație de top pentru astroturiști. Niciun alt loc atât de apropiat de capitala Spaniei nu se va bucura de ceea ce va avea parte Somosierra: un minut și 29 de secunde de eclipsă totală, pură, sub un cer senin.

Oricât de impresionant se anunță evenimentul, acesta a ridicat însă tot felul de întrebări neașteptate, dar presante, pentru sat și cei 93 de locuitori ai săi.

Cu până la 2.000 de vizitatori așteptați, unde va parca toată lumea? Va fi apă suficientă? Și, nu în ultimul rând, câte tăvi de paella va trebui să pregătească restaurantul local pentru invazia privitorilor înfometați cu ochii spre cer?

„Faptul că am fost aleși drept cel mai bun loc din regiunea Madrid pentru a urmări eclipsa a atras o cantitate uriașă de acoperire în presă și pe rețelele sociale”, spune Irma López Muñoz, responsabila de turism din cadrul primăriei Somosierra, în timp ce privea peste locul de observare a eclipsei, la zece minute de mers cu mașina dincolo de sat. „Asta a stârnit mult interes în rândul locuitorilor din Madrid – și al unora din străinătate. Așa că ne așteptăm la un aflux mare de vizitatori, pentru că este un eveniment unic, care nu s-a mai văzut de peste 100 de ani”.

Chiar și înainte de izbucnirea recentelor incendii de vegetație de amploare, la vest de Madrid, primăria din Somosierra se gândea deja cum să reducă la minimum factorii de risc în ziua eclipsei și își coordonează eforturile cu poliția și cu autoritățile de protecție civilă.

Deși primăria a pus la dispoziție 400 de locuri de înregistrare oficiale, aceasta estimează că în ziua respectivă ar putea sosi de cinci ori mai mulți oameni.

„Suntem foarte aproape de o mare capitală europeană, cu o populație uriașă, și mulți oameni vor veni fără să se documenteze în prealabil”, a adăugat López. „Asta ne scapă de sub control. Nu putem prevedea că cineva s-ar putea uita la televizor și să spună: «Ei bine, pregătesc niște sandvișuri și mă duc să văd eclipsa cu copiii»”.

Având asta în minte, primăria se grăbește să recruteze și să instruiască voluntari care să ajute la coordonarea evenimentelor din 12 august.

Recent, a angajat El Nocturnario, o companie de experți în astroturism, care să susțină o zi de instruire pentru voluntarii adunați în micuțul centru cultural din Somosierra, ca să învețe despre bucuriile și pericolele eclipselor.

Una dintre voluntare, María Gradaille, a spus că este încântată să dea o mână de ajutor la ceea ce a numit „un eveniment unic în viață și o bornă științifică istorică”. Era totodată recunoscătoare pentru cunoștințele și sfaturile pe care le dobândise în cadrul sesiunii de instruire.

„Am învățat atât de multe despre eclipsă”, a povestit ea. „Nu știam că îți poate arde ochii atât de rău sau cât de periculoasă poate fi”.

Potrivit lui Sarai de la Hoz, unul dintre cofondatorii El Nocturnario, autoritățile locale și regionale din Spania încep, cu întârziere, să conștientizeze potențialele beneficii ale tuturor lucrurilor legate de astronomie. Eclipsa totală de soare care se apropie va fi urmată de o „eclipsă a secolului”, cu o durată de șase minute, în luna august a anului viitor, și de o spectaculoasă „eclipsă inelară” în ianuarie 2028.

Nu e de mirare, așadar, că guvernul spaniol a înființat un comitet special care să supravegheze cele trei eclipse. Așa cum a subliniat marți purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz Delgado, aceste evenimente vor plasa Spania „în centrul observării astronomice și al astroturismului la nivel mondial”.

Doar această primă eclipsă este așteptată să atragă 446.000 de vizitatori în plus, într-un an în care numărul turiștilor din Spania ar putea depăși pentru prima dată pragul de 100 de milioane. Se estimează, de asemenea, că evenimentul va aduce venituri turistice suplimentare de 342 de milioane de euro.

„Când am început să vorbim despre eclipsă acum un an, oamenii cam credeau că suntem nebuni. Ziceau: «N-o să fie mare lucru» și «N-o să vină chiar atât de multă lume»”, a spus De la Hoz. „Dar, pe măsură ce a trecut timpul și autoritățile și-au dat seama ce urmează, am început să primim telefoane de la oameni care au nevoie de ajutorul nostru”.

Deși o mare parte din instruirea pe care ea și colegii ei o oferă se referă la eclipse și la modul de a le urmări în siguranță, cursurile implică și multă logistică și organizare: „Cum va fi organizat evenimentul; cine va ține legătura cu poliția locală și cu autoritățile de protecție civilă și cum vă veți descurca cu parcarea și cu oamenii de la fața locului?”

Autoritățile din Baleare, care se pregătesc pentru un număr uriaș de vizitatori suplimentari, au anunțat deja că vor fi introduse restricții pe 20 de drumuri principale din Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera, între orele 15:00 și 21:00 în ziua eclipsei, pentru a preveni blocajele.

Chestiuni practice de o cu totul altă natură o preocupă pe Yolanda Cerezo, care conduce Hotel Restaurante El Puerto de Somosierra de 26 de ani. Așezată pe terasa umbrită a hotelului și a restaurantului, Cerezo cântărea posibilitatea unei creșteri de zece ori a celor 200-300 de clienți pe care i-ar servi de obicei într-o zi aglomerată.

„Am mai avut evenimente și petreceri mari de o zi, dar n-am văzut niciodată un asemenea volum”, a spus ea. „Eclipsa va fi o zi lungă, dar trebuie să profităm la maximum de ea. N-o să mai vedem o zi ca asta, nu-i așa? Va fi unică”.

Cerezo, care asigură și catering la evenimente, speră să obțină autorizațiile necesare pentru a monta o tarabă și un bar la locul de observare. Dacă reușește, va trebui să angajeze încă opt sau nouă oameni, ca să suplimenteze personalul obișnuit al restaurantului, format din nouă persoane. În privința meniului, se gândește la tocană de miel, paella și un sortiment de sandvișuri calde și reci, toate putând fi preparate în bucătăria hotelului și transportate cu mașina pe munte.

„Dacă fac o paella uriașă și se termină, o să sun la oamenii mei din bucătăria de aici, iar ei vor pregăti alta și o vor aduce sus”, a spus ea. „Nu putem lăsa oamenii blocați la jumătatea muntelui, fără nimic de mâncare”.