Hartă turistică interactivă în Bulgaria. Turiștii pot afla unde se închiriază skijeturi, hidrobiciclete sau unde sunt plajele liniștite

Turiștii care ajung pe litoralul bulgăresc pot afla dintr-o nouă hartă interactivă unde pot închiria skijeturi și hidrobiciclete. FOTO: GetTy Images

Turiștii care ajung pe litoralul bulgăresc pot afla dintr-o nouă hartă interactivă unde pot închiria skijeturi și hidrobiciclete, unde se află școlile de surfing și zonele pentru parasailing, dar și ce pe ce plaje nu se pot face activități nautice, scrie Novinite. Platforma arată unde se află fiecare obiectiv turistic și ce servicii oferă.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a modernizat registrul bazelor pentru activități nautice și a adăugat o hartă interactivă cu toate obiectivele existente de-a lungul litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Instrumentul digital, accesibil în timp real, reunește într-un singur loc informațiile despre toate obiectivele înregistrate. Potrivit ministerului, harta le oferă cetățenilor, turiștilor și reprezentanților industriei turistice o modalitate simplă și rapidă de a găsi serviciile disponibile pe litoral.

Atunci când utilizatorul selectează un punct de pe hartă, se deschide o fereastră cu informații detaliate despre obiectivul respectiv. Sunt afișate denumirea și tipul acestuia, poziția exactă, precum și caracteristicile specifice, în funcție de activitatea desfășurată.

Noua funcție facilitează găsirea unei game variate de servicii pe întreaga coastă. Utilizatorii pot identifica zonele în care se închiriază hidroscutere sau echipamente pentru parasailing. Harta indică, de asemenea, școlile de surfing și locurile în care pot fi închiriate hidrobiciclete, concentrate în special în regiunile Burgas și Varna.

Un avantaj important este includerea plajelor pe care nu sunt oferite spre închiriere ambarcațiuni sau alte mijloace de agrement nautic. Informația le poate fi utilă turiștilor care caută zone mai liniștite pentru odihnă.

Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea accesului la informații și promovarea posibilităților de turism, sporturi nautice și recreere oferite de litoralul bulgăresc al Mării Negre.

La începutul lunii iulie, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a publicat lista actualizată a culoarelor nautice aprobate și a ambarcațiunilor înregistrate pentru sezonul estival 2026. Noua hartă reprezintă, în practică, o completare digitală și vizuală a acestei liste.