Plaja care se transformă în sute de acvarii naturale: „Piscinele” ascunse apar doar când oceanul se retrage. Cum arată La Jolla

La Jolla Tide Pools, San Diego, California. Sursa foto: Getty Images

Pe coasta Californiei există un loc în care Oceanul Pacific oferă un adevărat spectacol al naturii. Atunci când apa se retrage, printre stânci apar zeci de piscine naturale pline de viețuitoare marine, transformând țărmul într-un uriaș acvariu în aer liber.

Este vorba despre La Jolla Tide Pools, una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din apropierea orașului San Diego și una dintre cele mai bune destinații din Statele Unite pentru observarea ecosistemelor marine de la malul oceanului.

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Ce sunt, de fapt, tide pools

Tide pools sunt bazine naturale formate în crăpăturile și adânciturile stâncilor de pe coastă. La reflux, apa oceanului rămâne captivă în aceste mici "lacuri", unde supraviețuiesc numeroase specii adaptate schimbărilor permanente dintre flux și reflux.

În La Jolla pot fi observate anemone de mare, crabi, melci marini, stele de mare, arici de mare, iepuri de mare, nudibranhii, caracatițe și numeroase specii de alge și pești. Multe dintre ele pot fi văzute fără echipament special, doar privind atent în apa limpede.

De ce este un loc atât de special

Spre deosebire de multe alte zone de coastă, La Jolla face parte dintr-o rezervație ecologică marină, ceea ce înseamnă că ecosistemul este strict protejat.

Vizitatorii au voie doar să observe fauna și flora marină. Este interzis să ia scoici, pietre, animale sau plante, chiar dacă sunt moarte. De asemenea, este ilegal să rănești, să deranjezi sau să distrugi habitatul speciilor protejate.

Autoritățile din California aplică reguli foarte stricte în aceste arii protejate. Amenzile pentru unele încălcări încep de la 5.000 de dolari, iar în cazurile grave sancțiunile pot include inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Când este cea mai bună perioadă pentru vizitare

Mulți turiști cred că vara este momentul ideal pentru a vedea piscinele naturale, însă realitatea este alta.

Cele mai spectaculoase tide pools pot fi admirate între noiembrie și martie, când refluxul foarte puternic are loc în timpul zilei și dezvăluie o suprafață mult mai mare de stânci și bazine naturale.

În timpul verii, refluxul maxim are loc de cele mai multe ori noaptea sau foarte devreme dimineața, astfel că multe dintre piscine rămân acoperite de apă în timpul zilei. Înaintea vizitei este recomandată verificarea programului mareelor și alegerea unei zile cu reflux pronunțat.

Cum se ajunge la La Jolla Tide Pools

La Jolla se află la aproximativ 20 de kilometri nord de centrul orașului San Diego, în statul California.

Pentru turiștii care vin din România, cea mai simplă variantă este un zbor către San Diego, cu escală într-un mare aeroport european sau american. Din aeroport până la La Jolla drumul durează aproximativ 20-30 de minute cu mașina.

Piscinele naturale sunt răspândite de-a lungul întregii coaste, de la Dike Rock, lângă Scripps Pier, până în zona Windansea Beach, iar unele dintre cele mai populare puncte de acces sunt Shell Beach și South Casa Beach.

Ce trebuie să știi înainte de vizită

Rocile sunt acoperite frecvent de alge și pot deveni extrem de alunecoase. Specialiștii recomandă încălțăminte închisă, cu talpă aderentă, și evitarea sandalelor sau a șlapilor.

La fel de important este să nu fie mutate pietrele și să nu fie atinse animalele marine. Chiar și o simplă manipulare poate afecta ecosistemul fragil al acestor habitate, considerate printre cele mai valoroase zone intertidale de pe coasta Californiei.

Pe lângă tide pools, vizitatorii pot ajunge și la celebra Children's Pool, o plajă construită inițial pentru copii, care a devenit în timp unul dintre cele mai cunoscute locuri din California unde pot fi observate focile de port. În sezonul în care acestea nasc pui, accesul oamenilor pe plajă este restricționat pentru protejarea animalelor.