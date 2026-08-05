Mai sunt câteva locuri de cazare în Cluj în perioada UNTOLD 2026. Prețul ajunge până la 9.200 de lei pentru 3 nopți și două persoane

Mai sunt câteva locuri de cazare în Cluj în perioada UNTOLD 2026 FOTO: Hepta

Deși a mai rămas o zi până la startul UNTOLD 2026, în Cluj-Napoca se mai găsesc câteva locuri de cazare pentru cei care s-au decis mai târziu să meargă. Prețurile variază foarte mult, în funcție de zonă și condițiile oferite.

Antena3.ro a consultat locurile de cazare disponibile miercuri, 5 august, pe cele două platforme de închirieri populare la noi în țară, Booking și Airbnb. Prioada selectată este 6-9 august, prețul fiind calculat pentru două persoane. Facem această mențiune pentru că tarifele pot crește exponențial dacă se cazează trei sau patru persoane în aceleași spații.

Pe Booking, oferta era ceva mai variată, cu prețuri de la 2.000 de lei și până la 9.295 de lei.

Evident, condițiile variază foarte mult. La limita de jos a intervalului de preț sunt cazări care oferă doar un pat de dormit și baie comună, în timp ce apartamentul care costă peste 9.000 de lei oferă condiții de lux.

Iată câteva prețuri de pe Booking:

Zona de Vest (Mănăștur / Plopilor / Grigorescu): 6.885 lei, 5.400 lei, 4.904 lei, 4.860 lei și 2.670 lei.

Zona Centrală / Parcul Cetățuia / Grădina Botanică: 7.290 lei, 6.000 lei, 5.481 lei, 5.100 lei, 4.495 lei, 4.082 lei, 3.924 lei, 3.234 lei, 3.150 lei, 2.997 lei, 2.505 lei și 2.411 lei.

Zona de Sud (Zorilor / Bună Ziua): 3.345 lei, 3.073 lei, 2.869 lei, 2.203 lei.

Zona de Est (Mărăști / Gheorgheni / Între Lacuri): 9.295 lei, 5.940 lei, 5.694 lei, 4.050 lei, 3.852 lei, 3.825 lei, 3.375 lei, 2.309 lei, 2.250 lei, 2.160 lei.

Pe Airbnb sunt mult mai puține oferte disponibile, iar prețurile sunt mai mici, însă nici condițiile nu sunt extraordinare: 2.213 lei, 2.400 lei, 2.459, lei, 2.599 lei, 3.300 lei, 3.333 lei, 3.411 lei, 3.513 lei și 3.964 lei.

Oferte de închiriere mai sunt și pe Olx. Și aici prețurile variază foarte mult, în funcție de zonă și facilități. Astfel, o locuință descrisă ca apartament (fotografiile arată că ar fi, de fapt, o garsonieră compartimentată), aflată „la 2 minute de festival”, costă 2.500 de lei pe noapte, pentru două persoane.