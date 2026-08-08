Cine sunt "șmecherii umbrelelor" pe plaje. Fenomenul "rezervărilor" șezlongului cu prosopul a dus chiar la un sondaj în Europa

Germanii sunt adesea acuzați că se trezesc dis-de-dimineață pentru a-și rezerva șezlongurile cu prosoape. Un nou sondaj arată însă că turiștii italieni și francezi recurg mai des la acest obicei. FOTO: Getty Images

Germanii sunt adesea acuzați că se trezesc dis-de-dimineață pentru a-și rezerva șezlongurile cu prosoape. Un nou sondaj arată însă că turiștii italieni și francezi recurg mai des la acest obicei, scrie The Guardian.

Cercetarea realizată de YouGov în rândul turiștilor europeni arată că aceste stereotip despre comportamentul germanilor este întâlnit în special în Marea Britanie și chiar în Germania. Dintre germanii care își petrec vacanțele în hoteluri sau complexuri cu piscine și șezlonguri, 38% au recunoscut că au rezervat cel puțin o dată un loc cu prosopul. Procentul ajunge la 45% în cazul turiștilor italieni și francezi.

Britanicii au fost cei mai puțin dispuși să recunoască un asemenea comportament: doar 33% au declarat că au ocupat vreodată un șezlong în acest mod.

Majoritatea turiștilor consideră obiceiul inacceptabil

În toate țările incluse în sondaj, între 60% și 82% dintre participanți au spus că rezervarea unui șezlong cu prosopul este inacceptabilă. Cu toate acestea, practica rămâne foarte răspândită. Între 51% și 63% dintre cei chestionați au declarat că nu au găsit un șezlong liber deoarece toate erau deja ocupate sau rezervate.

Unii turiști au decis să rezolve singuri problema. Între 14% și 28% dintre participanți au recunoscut că au dat la o parte prosopul unei alte persoane pentru a folosi șezlongul.

Italienii lasă prosoapele pe șezlonguri de seara

Jurnaliștii The Guardian au discutat la Roma cu mai mulți italieni. Niciunul nu a recunoscut că obișnuiește să rezerve șezlonguri cu prosopul, însă oamenii nu au fost surprinși de rezultatele sondajului.

"Eu nu aș face niciodată asta, dar am văzut că se întâmplă", a declarat Claudia Morani, profesoară.

În timpul unei vacanțe recente la un hotel cu piscină, ea a văzut mai mulți turiști italieni care își lăsau prosoapele pe șezlonguri la sfârșitul zilei, pentru a ocupa aceleași locuri în dimineața următoare.

Potrivit femeii, asemenea situații sunt întâlnite des și pe plajele publice din Italia.

Umbrele lăsate peste noapte pe plajele din Italia

Unii turiști italieni nu se limitează la rezervarea șezlongurilor. Presa locală îi numește "șmecherii umbrelelor", pe cei care își lasă umbrelele montate peste noapte pentru a păstra cele mai bune locuri de pe plajă.

Fenomenul este tot mai frecvent pe plajele cu acces liber. Acestea sunt diferite de sectoarele private care ocupă o mare parte din litoralul Italiei în timpul verii și pe care tot mai mulți italieni le evită din cauza prețurilor ridicate.

Problema a devenit atât de serioasă, încât autoritățile de pe litoral îi vizează în mod special pe cei care ocupă abuziv locurile, în cadrul campaniei naționale pentru siguranța pe plaje și lacuri.

La sfârșitul lunii iulie, autoritățile dintr-o suburbie a orașului Napoli au confiscat 40 de obiecte, printre care umbrele, șezlonguri și scaune de plajă. Acțiunea s-a desfășurat în zori, pe o plajă publică populară.

Operațiuni asemănătoare au avut loc recent în Puglia și Sardinia. Persoanele prinse riscă amenzi de până la 500 de euro, iar recuperarea obiectelor confiscate presupune parcurgerea unor proceduri birocratice complicate.

"A devenit un obicei", a declarat Danilo Ruggiero, activist al organizației Mare Libero, care militează pentru redarea plajelor ocupate de operatorii privați accesului public.

El consideră că unii oameni își lasă echipamentele pe plajă deoarece nu vor să transporte zilnic umbrele și scaune, mai ales pe căldură. În același timp, există și dorința de a ocupa cele mai bune locuri de lângă mare, comportament pe care activistul îl consideră incorect.

Nici francezii nu sunt surprinși de rezultatele sondajului

Două persoane care locuiesc în sudul Franței au declarat că nu sunt surprinse de faptul că francezii se numără printre turiștii care rezervă cel mai des șezlonguri.

"Văd asta tot timpul la clubul de pe plaja mea. M-am săturat", a spus Chantal Henry, care locuiește în Menton, aproape de granița cu Italia.

Prietena sa, Virginie Pascual, a dat însă vina pe turiștii din țara vecină: "Sunt întotdeauna italienii".

Un britanic stabilit în Franța, care a dorit să-și păstreze anonimatul deoarece are colegi germani, a insistat că germanii rămân principalii vinovați.

"Am văzut asta în Mallorca. Era ora 5:30 dimineața, iar un german ocupa cinci șezlonguri cu prosoape", a povestit acesta.

Sondajul YouGov arată însă că imaginea germanului care rezervă șezlongul în zori este mai degrabă un stereotip răspândit în anumite țări. În practică, italienii și francezii recunosc mai des că folosesc prosopul pentru a-și păstra locul la piscină sau pe plajă.