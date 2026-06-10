În Sardinia, turiștii se lovesc de tot mai multe restricții. Până și umbrelele de soare au fost interzise pe o plajă celebră

Pe plaja Punta Molentis, aflată în sud-estul insulei Sardinia, în iulie anul trecut a avut loc un incendiu. Sursa foto: Getty Images

În Italia autorităţile iau noi măsuri pentru sezonul estival, pentru a proteja mediul şi împotriva turismului excesiv. Pe plaja Punta Molentis, una dintre cele mai spectaculoase și renumite plaje din Sardinia, anul acesta intră în vigoare o nouă măsură care interzice umbrelele de soare. Excepţiile de la această nouă reglementare sunt copiii cu vârsta sub 10 ani şi adulţii cu vârsta de peste 65 de ani.

La început de sezon estival 2026, au început primele proteste, dar şi primele măsuri împotriva turismului excesiv care se referă în special la umbrelele de soare folosite pe plajă, relatează La Repubblica. Pe plaja Punta Molentis, aflată în sud-estul insulei Sardinia, în iulie anul trecut a avut loc un incendiu, dar acum se va redeschide turiştilor, însă autorităţile au luat măsuri surprinzătoare: umbrelele sunt permise doar pentru a proteja copiii cu vârste sub 10 ani și adulţii cu vârste peste 65 de ani.

Această nouă ordonanță a fost emisă la începutul lunii iunie de primarul orașului Villasimius, prin care acesta a restricţionat folosirea umbrelelor în efortul de a conserva frumusețea naturală dintr-o zonă protejată. Practic, intrarea pe respectiva plajă va costa 10 euro de persoană, dar, așa cum se precizează în textul ordonanţei, „instalarea de umbrele, foișoare, copertine și alte sisteme de producere a umbrei este interzisă. O singură umbrelă este permisă pentru familiile cu copii cu vârsta de până la 10 ani sau cu adulţi cu vârsta peste 65 de ani”.

Decizia i-a înfuriat pe iubitorii acestei zone, care şi-au exprimat indignarea pe rețelele sociale: „Și ce ar trebui să facă cei fără copii, să se frigă la soare?”, a scris iritat un utilizator. Având în vedere peisajul din Sardinia, cunoscut pentru plajele sale idilice, unii se plâng deja de noul cost, dar problema umbrelelor este şi mai dezbătută: „Riști să faci insolație așa”, s-au plâns cei de pe rețelele sociale care, între 6 iunie și 31 octombrie, vor trebui să respecte noile reguli, care prevăd acces limitat între orele 8:00 și 20:30 („Gratuit pentru maximum trei persoane cu dizabilități, fiecare însoțită de o singură persoană”).

Interzicerea umbrelelor, precizează Municipalitatea, este legată de necesitatea de a conserva habitatul și de a limita presiunea umană asupra plajei deja fragile. Și din acest motiv, „rămâne absolut interzisă deplasarea sau oprirea în zonele de dune, deteriorarea vegetației sau abandonarea deșeurilor de-a lungul plajei și a rutelor de acces”.

Între timp, organizaţia consumatorilor Altroconsumo a publicat un raport care explică faptul că, în medie, prețurile de intrare pe plaje în Italia vor crește cu 6% în 2026 față de anul trecut. Altroconsumo a menționat, de asemenea, staţiunea Alassio din Liguria ca fiind cea mai scumpă locație în clasamentul costurilor: „Pentru a petrece o săptămână în primul rând cu o umbrelă de plajă și două șezlonguri, este necesar un cost mediu de 368 de euro”.

Cu toate acestea, în apropiere de localitatea Chiavari din Liguria, un sistem inaugurat recent se concentrează pe închirierea cu preț controlat. Acolo se pot închiria umbre, șezlonguri și scaune pentru 5 euro. Automatele cu autoservire vor facilita închirierea de umbrele la prețuri categoric mici, o inițiativă de combatere a creşterii costurilor pentru plaje și „de a oferi o alternativă accesibilă pentru rezidenți și turiști”.

În staţiunea Jesolo din regiunea Veneto, însă, noile reglementări privind plajele impun cu 20.000 de umbrele mai puțin decât înainte. Această măsură luată de administrație, urmând directivele regionale, vizează distanțe mai mari între umbrele, oferind mai mult spațiu turiștilor, dar se estimează că inițiativa va permite instalarea a aproximativ 45.000 de umbrele, cu 20.000 mai puține decât înainte.

Pe de altă parte, în staţiunea Bibbione din provincia Veneţia vor fi disponibile umbrelele pentru persoane singure, cu 120 de locuri, fiecare cu un șezlong queen-size. Unele au chiar sisteme de încărcare a smartphone-urilor alimentate cu energie solară, în timp ce aplicațiile pot deja monitoriza ocuparea umbrelelor - un sistem de „combatere a ocupării ilegale”.