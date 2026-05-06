Un turist a primit despăgubiri după ce nu a găsit șezlonguri libere la hotel, în timpul vacanței

Turistul a mărturisit că situația era atât de frecventă, încât nici măcar dacă se trezea la ora 6 dimineața nu găsea șezlong disponibil. Sursă foto: Getty Images

Un turist german a primit despăgubiri, după ce nu a reușit să găsească șezlonguri libere la hotel, în vacanță, din cauza altor turiști care le ocupau cu prosoape. Bărbatul a dat în judecată agenția de turism, scrie The Telegraph.

Bărbatul a rezervat un sejur într-un hotel de pe insula grecească Kos. Acesta susține că atât el, cât și familia sa au fost nevoiți să caute zilnic, chiar și câte 20 de minute, un loc liber lângă piscină.

Turistul a mărturisit că situația era atât de frecventă, încât nici măcar dacă se trezea la ora 6 dimineața nu găsea șezlong disponibil.

Din acest motiv, s-a decis să dea în judecată agenția de turism.

În fața instanței, bărbatul a spus că hotelul nu a aplicat regula care interzice rezervarea șezlongurilor cu prosoape.

Mai mult decât atât, el a reclamat că angajații nu interveneau atunci când turiștii încălcau această regulă.

Astfel, instanța din Hanovra i-a dat dreptate. Judecătorii au stabilit că operatorul de turism avea obligația să aplice regulile hotelului.

În final, bărbatul a primit despăgubiri de aproape 1.000 de euro din totalul de aproximativ 1.800 de euro plătiți pentru vacanță.