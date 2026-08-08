De ce ar trebui să pui un pantof în seiful hotelului. Trucul dezvăluit de un însoțitor de zbor

Mulți turiști uită să verifice seiful înainte de a pleca din hotel. Foto: Getty Images

Seiful din camera de hotel este unul dintre locurile în care turiștii își păstrează cel mai des pașaportul, banii, bijuteriile sau alte obiecte de valoare. Există însă o problemă pe care mulți călători o descoperă abia când ajung la aeroport: uită să verifice seiful înainte de a pleca din hotel. O soluție surprinzător de simplă a fost făcută publică de un însoțitor de bord al companiei British Airways. Taj Opoku Adjei recomandă un truc care nu costă nimic și care poate funcționa ca un adevărat memento înainte de plecare, potrivit Blic.

Ideea este foarte simplă: pune unul dintre pantofii pe care îi vei purta în ziua plecării în seiful hotelului. La prima vedere, metoda pare ciudată. În realitate, are o logică simplă.

De ce să pui un pantof în seif?

Imaginează-ți că este ultima dimineață de vacanță. Ai făcut bagajele, ai verificat camera, ai pus telefonul și încărcătorul în geantă și ești gata să pleci. Îți cauți pantofii pentru că trebuie să cobori la recepție și să pleci spre aeroport. Găsești un singur pantof. Unde este celălalt? Dacă ai urmat trucul, răspunsul este simplu: în seif.

Astfel, pentru a te putea încălța, vei fi nevoit să deschizi seiful. În acel moment îți vei aminti automat să verifici dacă ai scos toate lucrurile importante. Pașaportul, banii, cardurile, bijuteriile sau alte obiecte pe care le-ai lăsat acolo nu mai au cum să rămână în cameră.

Tocmai acesta este scopul metodei: să creezi un obstacol atât de evident încât să nu poți pleca din hotel fără să verifici seiful.

Cum aplici corect trucul

Pentru ca metoda să funcționeze, este important să alegi din timp încălțămintea pe care o vei purta la întoarcere. În seif trebuie să ajungă un singur pantof din perechea respectivă. Celălalt pantof poate rămâne lângă bagaj.

În dimineața plecării, vei observa imediat că îți lipsește unul dintre pantofi. Pentru a-l recupera, vei deschide seiful și vei avea ocazia să verifici toate lucrurile importante.

Este recomandat să alegi pantofii pe care ești sigur că îi vei purta în ziua plecării.

Ce să nu uiți niciodată înainte de check-out

Înainte de a părăsi camera, merită să faci o verificare rapidă. Deschide dulapurile și sertarele, uită-te în baie, verifică zona de lângă pat și, bineînțeles, deschide seiful.

O listă simplă te poate ajuta:

pașaport;

bani și carduri;

acte;

bijuterii;

medicamente;

încărcătoare;

telefon sau alte dispozitive;

obiecte lăsate în baie;

haine sau încălțăminte uitate în dulap.

De multe ori, obiectele uitate într-o cameră de hotel nu sunt lucruri de mare valoare, ci obiecte mici pe care turiștii nu le mai observă în momentul plecării.

Așadar, data viitoare când folosești seiful unui hotel, încearcă să-ți amintești un lucru simplu: un pantof în seif te poate ajuta să nu uiți lucrurile din seif.