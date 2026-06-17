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Grecia va folosi sateliți si drone ca să vadă cine ocupă ilegal locul pe plajă, cu umbrelă și șezlong

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 14:49 17 Iun 2026 Modificat la 14:49 17 Iun 2026
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plaja din grecia
Plajă în Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Grecia vrea să folosească drone şi imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista mai ușor încălcarea regulilor. Un proiect de lege, aflat în dezbatere în Parlamentul din Atena, ar permite identificarea de la distanţă a unor astfel de încălcări, precum amplasarea ilegală a şezlongurilor şi a umbrelelor de soare, utilizând imagini aeriene şi din satelit, a relatat miercuri cotidianul Proto Thema, citat de DPA, potrivit Agerpres.

În principiu, cetăţenii au acces la toate plajele din Grecia, deoarece nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, nu mai mult de o treime din suprafaţa oricărei plaje poate fi ocupată de şezlonguri destinate utilizării lor comerciale.

Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această ţară, controalele la faţa locului efectuate de autorităţile elene sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei.

Pentru încălcările legii sunt prevăzute sancţiuni semnificative, inclusiv amenzi mari. Încălcările grave sau repetate ar putea duce, de asemenea, la închidere temporară a unităţilor comerciale şi la excluderea acestora de la viitoarele proceduri de atribuire a concesiunilor pentru plaje.

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Etichete: Grecia plaja drone imagini din satelit

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