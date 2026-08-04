NASA va ridica baloane în Spania și Islanda ca să studieze eclipsa de Soare din 12 august

<1 minut de citit Publicat la 13:18 04 Aug 2026 Modificat la 13:18 04 Aug 2026

Pe 12 august, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în România. Foto: Getty Images

NASA va desfăşura experimente din avioane şi baloane în Spania şi Islanda în timpul eclipsei solare totale de miercuri, 12 august, pentru a colecta date cheie despre Soare şi Pământ, informează marţi EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat, o echipă ştiinţifică finanţată de NASA va urmări umbra Lunii la bordul unui avion de cercetare de mare altitudine WB-57 pentru a investiga dinamica coroanei solare.

„Proiectul Naţional de Baloane pentru Eclipsă (Nationwide Eclipse Ballooning Project), susţinut de NASA, va trimite studenţi de la mai multe universităţi americane în Islanda şi Spania pentru a lansa baloane ştiinţifice înainte, în timpul şi după eclipsă, cu scopul de a investiga modul în care întunecarea temporară a cerului nostru în timpul fenomenului afectează atmosfera terestră", explică NASA.

În plus, agenţia americană va acoperi oficial eclipsa prin intermediul platformelor sale digitale, transmiţând faza de totalitate, mai întâi din Islanda şi, ulterior, din Spania.

Miercuri, 12 august, va putea fi observată o eclipsă solară totală în anumite părţi ale Groenlandei, Islandei, nordului Rusiei, oceanului Atlantic, Spaniei şi o mică porţiune din Portugalia.

În alte zone ale emisferei nordice, printre care unele sectoare din SUA, Canada, Europa şi nord-vestul Africii, va putea fi urmărită o eclipsă solară parţială.