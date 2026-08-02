Seceta extremă a scos la suprafață epave ascunse de zeci de ani în Dunăre. Nave din 1937 și din Al Doilea Război Mondial au reapărut

Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Foto: Opcina Lovas / Facebook

Valul de căldură și lipsa precipitațiilor au coborât nivelul Dunării la valori record în Serbia și Croația, iar fluviul a scos la iveală epave care au rămas ascunse sub apă timp de zeci de ani. Printre acestea se numără o barjă scufundată în 1937 și rămășițele unei flote germane din Al Doilea Război Mondial, scrie focus.de.

După săptămâni întregi de temperaturi foarte ridicate și secetă, Dunărea, a doua cea mai lungă apă curgătoare din Europa, a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. În orașul Novi Sad, din Serbia, mai multe ambarcațiuni au rămas blocate în nămol, iar suprafețe întinse de bancuri de nisip au ieșit la suprafață.

În mod obișnuit, Dunărea este una dintre cele mai importante rute de transport fluvial din Europa, însă nivelul scăzut al apei a dezvăluit acum relicve istorice care, până de curând, se aflau complet acoperite de apă.

O navă dispărută în urmă cu aproape 90 de ani a reapărut

În apropierea localității Opatovac, din estul Croației, pupa unei epave a devenit vizibilă pentru prima dată după mulți ani.

Locuitorii spun că își aminteau doar contururi discrete observate în urmă cu aproximativ 15 ani, însă niciodată nu văzuseră o parte atât de mare a navei ieșită la suprafață.

Autoritățile locale au identificat deja indicii privind originea epavei. Potrivit unui articol de presă publicat în 1937, este vorba despre cargoul maghiar Fulton care naviga spre Novi Sad. În apropiere de Opatovac s-a produs un accident ale cărui cauze nu au fost nici până astăzi elucidate, iar nava s-a scufundat împreună cu întreaga încărcătură, echivalentă cu aproximativ 50 de vagoane de tren.

Rămășițele unei flote germane din Al Doilea Război Mondial

La aproximativ 500 de kilometri în aval, în apropierea localității Prahovo, din Serbia, nivelul foarte scăzut al apei a scos la iveală vestigiile unei flote militare germane.

Istoricii estimează că în această zonă se află aproximativ 200 de nave scufundate în anul 1944, când trupele germane aflate în retragere le-au scufundat intenționat pentru a împiedica înaintarea Armatei Roșii.

Printre acestea se numără nave de luptă, ambarcațiuni de debarcare, remorchere și barje.

Un proiect finanțat de Uniunea Europeană prevede îndepărtarea a 21 dintre epavele care îngreunează navigația într-un sector de aproximativ cinci kilometri al Dunării. Lucrările ar urma să continue până în 2028.

Specialiștii avertizează însă că unele dintre aceste nave ar putea conține încă muniție neexplodată, ceea ce face operațiunile de recuperare mult mai dificile și periculoase.

Probleme pentru transportul pe Dunăre

Nivelul foarte scăzut al apei afectează serios și navigația.

Navele încărcate riscă să eșueze mult mai ușor, iar epavele și bancurile de nisip reduc spațiul disponibil pentru manevre.

Autoritățile portuare avertizau încă din primele luni ale anului asupra problemelor provocate de secetă, însă situația s-a agravat în ultimele săptămâni.

Consecințele economice sunt deja vizibile. Potrivit autorităților din Serbia, transportul combustibililor pe Dunăre a fost afectat semnificativ. Barjele și petrolierele navighează cu doar 30-40% din capacitatea obișnuită, ceea ce înseamnă că sunt necesare mult mai multe curse pentru transportarea aceleiași cantități de marfă.

Legătura cu schimbările climatice

Cercetătorii atrag atenția că seceta din estul Europei trebuie analizată în contextul schimbărilor climatice.

Potrivit unei analize realizate de World Weather Attribution, încălzirea globală provocată de activitatea umană a făcut ca deficitul de umiditate din sol observat în Europa de Est să fie de aproximativ 11 ori mai probabil decât într-un climat neafectat de emisiile de gaze cu efect de seră. În același timp, condițiile care favorizează evaporarea intensă a apei au devenit de aproximativ 40 de ori mai probabile.

Și Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice a anunțat că luna iunie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor în Europa, fenomen care a contribuit la scăderea accentuată a debitelor râurilor din numeroase regiuni ale continentului.