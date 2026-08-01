Perseide 2026. Când este atins punctul maxim. Locuri din care poți admira ploaia de stele

Ploaie de stele, Perseidele. Sursa foto: Profimedia Images

Perseide 2026 promit unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Ploaia de meteori va putea fi observată între 14 iulie și 1 septembrie, însă momentul de vârf este așteptat în noaptea de 12 spre 13 august, când cerul va fi favorabil observațiilor datorită lipsei luminii Lunii, potrivit earthsky.org.

În condiții ideale, departe de luminile orașelor și sub un cer senin, pasionații de astronomie ar putea vedea până la 90 de meteori pe oră, iar uneori chiar mai mulți.

Perseidele ating punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august

Potrivit estimărilor astronomilor, maximul curentului de meteori Perseide va avea loc pe 13 august 2026, la ora 14:53 UTC, ceea ce înseamnă că cele mai bune momente pentru observații vor fi în dimineața zilelor de 12 și 13 august. Și noaptea următoare poate oferi un spectacol frumos, însă activitatea Perseidelor scade rapid după atingerea punctului maxim.

Un avantaj important în 2026 este faptul că Luna Nouă are loc pe 12 august, astfel că cerul va rămâne întunecat, fără lumina care, în alți ani, poate reduce vizibilitatea meteorilor.

Perseidele devin tot mai numeroase după miezul nopții, iar cele mai multe pot fi observate în orele dinaintea răsăritului. Radiantul, punctul din care par să provină meteorii, urcă pe cer spre sfârșitul serii și ajunge la cea mai mare înălțime înainte de ivirea zorilor.

Meteorii Perseide sunt apreciați pentru luminozitatea lor, culorile intense și urmele strălucitoare pe care le lasă uneori pe cer timp de câteva secunde.

Cele mai bune locuri din care să observi ploaia de stele

Pentru a vedea cât mai multe Perseide în 2026, este recomandat să alegi un loc cu cer întunecat și cât mai puțină poluare luminoasă.

Cele mai bune condiții sunt:

zone montane sau de deal;

câmpuri și spații deschise, aflate la distanță de localități;

parcuri naturale și rezervații;

litoralul, în zone ferite de iluminatul stațiunilor.

Nu este nevoie de telescop sau binoclu. Meteorii pot fi observați cu ochiul liber, iar pentru o experiență cât mai bună este recomandat să privești o zonă cât mai largă a cerului și să lași ochii să se adapteze întunericului timp de aproximativ 20-30 de minute.

Ce sunt Perseidele și cum se formează

Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase ploi de meteori din emisfera nordică. Ele apar în fiecare an atunci când Pământul traversează fluxul de particule lăsat în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle, care orbitează în jurul Soarelui o dată la aproximativ 133 de ani.

Atunci când aceste fragmente de praf și rocă pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari, ele se încing și ard la o altitudine de aproximativ 100 de kilometri, producând dârele luminoase cunoscute sub numele de „stele căzătoare”.

Denumirea Perseidelor provine de la constelația Perseu, deoarece, priviți de pe Pământ, meteorii par să pornească din acea zonă a cerului. În realitate, nu există o legătură directă între constelație și meteori, ci doar un efect de perspectivă.

Spre deosebire de meteoriții care ajung pe sol, fragmentele din ploaia Perseidelor sunt foarte mici și provin din materialul fragil al cometei. Din acest motiv, aproape toate se dezintegrează complet în atmosferă înainte de a atinge suprafața Pământului.

Datorită numărului mare de meteori, luminozității lor și condițiilor excelente de observare din acest an, Perseidele 2026 sunt considerate unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii.