De ce se află o gaură neagră departe de galaxie. Telescopul spaţial al NASA a surprins-o „mâncând” o stea rătăcitoare

Telescoapele caută găurile negre, în general, acolo unde este cel mai probabil să le găsească, adică în inima galaxiilor. Sursa foto: Getty Images

La marginea unei galaxii îndepărtate, la 750 de milioane de ani-lumină distanță, a apărut brusc o lumină puternică. Intrigați, astronomii de la Universitatea din Maryland au pornit telescopul spațial Swift, telescopul spațial al NASA şi au descoperit că o gaură neagră uriaşă, cântărind cât un milion de sori, tocmai „mâncase” o stea rătăcitoare. De regulă, însă, găurile negre se află în centrele galaxiilor. Și propria noastră Cale Lactee găzduiește una.

Numărul de găuri negre întâlnite de astronomi până acum poate fi numărat pe degete. Asta nu înseamnă că nu ar putea să existe mai multe. Până când se hrănesc, acestea rămân complet invizibile. Telescoapele le caută, în general, acolo unde este cel mai probabil să le găsească, adică în inima galaxiilor. Dacă, precum în acest caz, oportunitatea de a înghiți o stea se prezintă doar o dată la 100.000 de ani, cu atât mai întâmplătoare trebuie să fie o întâlnire la 30.000 de ani-lumină de centrul galaxiei.

Gaura neagră rătăcitoare observată de Swift și descrisă în publicaţia The Astrophysical Journal Letters, preluată de La Repubblica, este cea mai îndepărtată dintre cele observate până acum. Cea anterioară identificată de astronomi se deplasase la doar 2.600 de ani-lumină distanță de planeta noastră și fusese întotdeauna remarcată pentru emiterea unei lumini puternice după ce asimila o stea.

Într-adevăr, există telescoape (în acest caz, Observatorul Palomar din California) dedicate scanării cerului în căutarea luminilor care se aprind brusc. Printre jumătatea de milion de semnale colectate de telescop în fiecare noapte, inteligența artificială a reușit să îl selecteze pe cel emis după masa găurii negre, care a luminat timp de câteva luni cu o lumină echivalentă cu cea a 10 miliarde de sori. De acolo, Swift a intervenit pentru a studia detaliile.

Cum au ajuns o gaură neagră și o stea să rătăcească împreună la periferia întunecată a unei galaxii rămâne un mister. Astronomii au, însă, câteva ipoteze. Este posibil ca gaura neagră să nu fi rătăcit, ci să se fi aflat în centrul unei galaxii mai mici care s-a ciocnit cu cea mai mare, care a rămas vizibilă până în prezent. Sau poate două sau trei galaxii, fuzionând, au declanșat o interacțiune gravitațională complicată între respectivele găuri negre. Rezultatul ar fi putut fi ejecția uneia dintre ele, proiectată departe de centru.

Este puțin probabil ca Swift să ofere o explicație și este posibil să fi adus chiar una dintre ultimele sale contribuții la știință, pentru că telescopul NASA pierde încet altitudine şi dacă nimeni nu îl ajută, urmează să se prăbușească înapoi pe Pământ în această toamnă. NASA a apelat la o companie privată, Katalyst Space Technologies, plătită cu 30 de milioane de dolari pentru a-l salva. Un robot cu trei brațe, capabil să apuce telescopul și să-l readucă pe o orbită mai înaltă, a fost lansat la începutul acestei luni. Dar acum două zile, a început să se rotească, pierzând controlul și capacitatea de a comunica cu Pământul. Atât telescopul, cât și robotul chemat să-l salveze și-au pierdut drumul, la fel ca gaura neagră pe care Swift a descoperit-o.