Un mamut preistoric a ieșit la iveală, la Ruse, în albia Dunării, după ce fluviul a secat. A fost găsit de un țăran bulgar

sursa foto: Facebook / Rousse Regional Museum of History

Scăderea Dunării până la un nivel minim istoric a scos la iveală, în nordul Bulgariei, rămăşiţele unui animal despre care specialiştii cred că ar fi un mamut preistoric, a informat miercuri agenţia BTA, care a citat mai mulţi experţi, notează Agerpres.

Descoperirea a fost făcută tot miercuri de un locuitor al satului Riahovo, care a observat oasele în albia fluviului. Localnicii au anunţat imediat specialiştii de la Muzeul Regional de Istorie din oraşul Ruse.

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Potrivit directorului muzeului, Nikolai Nenov, echipa trimisă la faţa locului a identificat o mandibulă, doi colţi şi, cel mai probabil, o coastă de mamut. Oasele urmează să fie ridicate joi pentru analize suplimentare, menite să lămurească originea şi vechimea exactă a descoperirii.

„Nu aş numi-o o descoperire senzaţională, însă orice descoperire a unor astfel de oseminte străvechi este foarte importantă pentru ştiinţă”, a spus Nenov, precizând că zona a fost multă vreme considerată o mlaştină, unde animalul ar fi murit, probabil, în urmă cu câteva mii de ani.

Nivelul Dunării a atins în ultimele săptămâni valori minime record, pe fondul caniculei prelungite şi al secetei din această vară – fenomene care au lovit râuri din toată Europa, printre care şi artere importante precum Rinul.