Procedură medicală realizată în premieră în Italia. O femeie şi-a recăpătat vederea pierdută după un grav accident de maşină

Operaţia realizată în prmeieră mondială la spitalul de la Torino a durat 6 ore. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O italiancă în vârstă de 67 de ani și-a recăpătat vederea pierdută într-un accident, după ce a fost supusă unui transplant central de retină, o procedură efectuată în premieră mondială la Spitalul Molinette de la Torino, Italia.

Operația deschide noi frontiere în chirurgia oculară, în condiţiile în care, până acum, rezecția maculară era considerată un obstacol insurmontabil. Elena, în vârstă de 67 de ani, și-a recăpătat vederea pierdută într-un accident, relatează La Stampa. Echipa de la Clinica Oftalmologică Universitară, condusă de profesorul Michele Reibaldi, a efectuat cu succes un transplant complet de retină al segmentului anterior al ochiului și al porțiunii centrale a retinei (macula) de la un ochi la altul la același pacient. Procedura i-a permis femeii, în vârstă de 67 de ani, să-și recapete vederea după mai mult de cinci ani de orbire totală.

Accidentul de mașină care i-a cauzat orbirea Elenei Pacienta își pierduse complet vederea din cauza unui grav accident de mașină. Coliziunea provocase leziuni ireversibile nervului optic din ochiul stâng, obstrucționându-i vederea din cauza incapacității de a transmite lumina de la ochi la creier, dar lăsând structurile oculare sănătoase. În schimb, ochiul drept, deja afectat de degenerescență maculară, suferise o traumă atât de puternică încât a compromis iremediabil retina și transparența corneei. Distrugerea completă a porțiunii care conținea celulele stem a făcut complet imposibil un transplant de cornee normală, condamnând-o pe femeie la orbire timp de ani de zile.

Obstacolul, considerat până acum insurmontabil la nivel internațional, a fost depășit grație intuiției profesorului Reibaldi. Folosind țesut sănătos, dar inoperabil, din ochiul stâng, medicii au prelevat și transferat în ochiul drept un întreg bloc anatomic, inclusiv corneea, sclerotica, conjunctiva și, pentru prima dată în lume, porțiunea centrală a retinei (macula). Acest „transfer” biologic a permis reconstrucția unui ochi din cei doi ochi afectați, cu care femeia poate vedea.

Pacienta a ajuns la secție însoțită de câinele ei Joe, un câine ghid pentru nevăzători care i-a devenit un adevărat companion. Conducerea spitalului Molinette a dat dovadă de o mare sensibilitate, autorizând internarea câinelui împreună cu femeia pe durata șederii sale în spital.

„Această procedură reprezintă o nouă frontieră în chirurgia oftalmologică”, a explicat profesorul Reibaldi . „Până acum, un transplant simultan al segmentului anterior fusese efectuat o singură dată în lume, de către profesorul Vincenzo Sarnicola și de mine chiar aici, la Le Molinette, în timp ce transplantul zonei centrale a retinei nu fusese niciodată posibil. Acum așteptăm să vedem cât de bine funcționează retina transplantată, dar rezultatele inițiale sunt încurajatoare. A fost un maraton chirurgical foarte complex, care a durat aproape șase ore, posibil doar datorită colaborării extraordinare dintre oftalmologi, anesteziști, asistente medicale și echipa de management sanitar. Dar cea mai mare recompensă pentru noi toți a fost momentul incredibil în care Elena , deschizând din nou ochii, a putut în sfârșit să recunoască fețele fiului ei și ale câinelui ei Joe .”

Până acum femeia a răspuns foarte bine la operație, iar controalele clinice au confirmat grefarea cu succes a țesutului transferat și recuperarea funcțională progresivă a ochiului, ceea ce, speră medicii, îi va reda independența zilnică, susținută de acum înainte de credinciosul ei câine Joe, dar care nu va mai fi ghidată pe întuneric.