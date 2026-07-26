Panourile solare plutitoare ascund o surpriză pentru cercetători. Ce au găsit sub ele după trei ani de studiu

Cercetătorii au numărat peste 400 de pești și aproape 2.000 de nevertebrate care colonizaseră adăposturile montate. Foto: Getty Images

O fermă solară plutitoare din Olanda nu produce doar energie verde, ci pare să ofere și un habitat neașteptat pentru numeroase specii de animale. Cercetătorii au auzit ciripit de păsări venind de sub panourile fotovoltaice, un indiciu că acestea ar putea fi folosite drept loc de adăpost. În același timp, structurile amplasate sub apă au atras sute de pești și mii de nevertebrate, transformând zona într-un mic ecosistem, potrivit Times of India.

Descoperirile fac parte dintr-un studiu realizat la ferma solară plutitoare Bomhofsplas, construită pe un lac din Olanda. Între 2020 și 2023, oamenii de știință au montat sub panouri 20 de structuri speciale, denumite „Biohuts”, concepute pentru a oferi adăpost și hrană peștilor de talie mică și pentru a analiza impactul acestor instalații asupra vieții acvatice.

La finalul perioadei de monitorizare, cercetătorii au numărat peste 400 de pești și aproape 2.000 de nevertebrate, inclusiv midii și bureți de apă, care colonizaseră aceste adăposturi. În timp, structurile s-au transformat în adevărate microhabitate, capabile să susțină specii aflate mai sus în lanțul trofic.

Ciripit auzit de sub panourile solare

Pe lângă fauna acvatică, studiul a oferit indicii și despre prezența păsărilor. Într-o lucrare publicată în 2021 în revista Sustainability, cercetătorii au relatat că au auzit sunete de păsări venind de sub panourile plutitoare, ceea ce sugerează că acestea ar putea fi folosite pentru adăpost.

Deși este nevoie de cercetări suplimentare pentru confirmarea existenței cuiburilor, observația indică faptul că fermele solare plutitoare, dacă sunt proiectate corespunzător, ar putea deveni refugii pentru diferite specii, în loc să afecteze negativ ecosistemele locale.

Beneficii și pentru natură, și pentru producția de energie

Specialiștii subliniază că panourile solare amplasate pe apă pot aduce avantaje suplimentare. Umbra creată de acestea reduce evaporarea apei, iar temperatura mai scăzută a apei contribuie la răcirea panourilor, ceea ce le poate crește eficiența.

Rezultatele studiului sugerează că, printr-un design adaptat mediului natural, fermele solare plutitoare ar putea îmbina producția de energie regenerabilă cu protejarea biodiversității, oferind noi habitate pentru păsări și viețuitoarele acvatice.