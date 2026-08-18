Newfoundland a introdus elani în 1878. Astăzi, populația de 110.000 de exemplare este pe cale să distrugă pădurile insulei

4 minute de citit Publicat la 16:06 18 Aug 2026 Modificat la 16:06 18 Aug 2026

Elan într-o pădure din Newfoundland. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Newfoundland a introdus elani pentru hrană în regiune, în urmă cu mai bine de un secol. Astăzi, aproximativ 110.000 de exemplare din populația lor remodelează pădurile insulei din estul Canadei și le distrug treptat, potrivit Times of India.

Inițial, animalele fuseseră aduse ca sursă sigură de carne, însă extinderea turmei a declanșat pe insulă un adevărat fenomen ecologic greu de controlat.

Elanii au fost introduși pentru prima dată în Newfoundland în 1878, iar în 1904 au mai fost eliberați încă patru exemplare, deoarece autoritățile își doreau o nouă specie de vânat și o sursă sigură de carne proaspătă.

Până în anii 1950, efectivul ar fi putut ajunge la aproximativ 200.000 de animale. Astăzi, estimările provinciale plasează populația mai aproape de 110.000 de exemplare.

Totuși, succesul extraordinar al animalelor a scos la iveală și o limită ecologică dură: pădurile nu pot înlocui copacii tineri și arbuștii în ritmul în care o populație supradimensionată de elani îi poate consuma.

De ce a explodat populația de elani

Elanii sunt originari din Labrador, nu de pe insula Newfoundland. Pe insulă, aceștia nu au întâlnit niciun alt erbivor de mari dimensiuni cu aceleași nevoi alimentare, în timp ce lupul de Newfoundland, principalul lor prădător natural, era deja aproape dispărut și a dispărut complet în jurul anului 1930.

Pădurile tinere au alimentat și ele această creștere explozivă. Perturbările naturale și, ulterior, exploatările forestiere comerciale au creat suprafețe noi, bogate în frunze, lăstari și puieți, permițând animalelor să se răspândească pe o mare parte a insulei până la mijlocul secolului al XX-lea.

Însă ceea ce generează întreaga problemă este apetitul lor.

Potrivit informațiilor provinciale privind fauna sălbatică, un elan poate consuma aproximativ 18-23 kg de crengi și arbuști pe zi în timpul iernii și 23-27 kg de vegetație pe zi vara.

Aplicând aceste valori la estimarea oficială din 2022, de aproximativ 110.000 de animale, un calcul simplu bazat pe ratele oficiale de consum indică un total anual cuprins între aproximativ 720.000 și 1 milion de tone metrice de material vegetal.

Elanii preferă multe dintre aceleași specii de arbori tineri și arbuști de care o pădure boreală afectată de perturbări are nevoie pentru a-și reface coronamentul — acel „acoperiș” de frunze care umbrește solul pădurii.

Prin urmare, hrănirea repetată a elaniilor acționează asemenea unei mașini de tuns iarba biologice, împiedicând dezvoltarea copacilor care supraviețuiesc și înlocuind pădurile aflate în regenerare cu ierburi și ferigi.

Prima prăbușire a populației

Până la sfârșitul anilor 1950, efectele consumului excesiv de vegetație începuseră să afecteze și efectivul de elani.

Planul provincial arată că degradarea habitatului, combinată cu vânătoarea excesivă în anumite zone, ar fi putut reduce populația de pe insulă la mai puțin de 50.000 de exemplare până la începutul anilor 1970.

Newfoundland a răspuns în 1973 prin introducerea unui sistem de cote bazat pe zone, care rămâne esențial pentru gestionarea populației și în prezent.

Abordarea a redus numărul animalelor recoltate în zonele în care elanii erau puțini și a permis o vânătoare mai intensă acolo unde efectivele mari împiedicau refacerea habitatului.

Populația a crescut din nou timp de aproximativ 25 de ani, fiind ajutată parțial de exploatările forestiere comerciale, care au creat habitate tinere și bogate în vegetație accesibilă elaniilor.

Până în anii 1990, efectivul depășise din nou 150.000 de animale, chiar dacă autoritățile majoraseră cotele de vânătoare pentru a preveni un nou vârf scăpat de sub control.

Între mijlocul anilor 1990 și 2012, numărul elaniilor a scăzut cu aproximativ 25%.

Deoarece scăderi ale populației au fost înregistrate și în zone în care nu se practica vânătoarea, biologii provinciali au concluzionat că limitele habitatului, și nu doar recoltarea animalelor, reprezentau principala cauză.

Eșecul regenerării pădurii

Parcul Național Gros Morne arată cum se manifestă la nivelul solului cifrele înregistrate la nivelul întregii insule.

Populația de elani a atins un vârf de peste 7.000 de exemplare în 1998, adică mai mult de patru animale pe kilometru pătrat de habitat, iar hrănirea repetată cu vegetație a contribuit la eșecul regenerării pădurii și la apariția unor suprafețe deschise, dominate de iarbă, cunoscute drept „pajiști ale elaniilor”.

Parks Canada a început un program de reducere a populației în 2011 și gestionează în prezent efectivul în jurul unei ținte de 2.000 de animale.

Agenția raportează rate mai mici de consum al vegetației și o dezvoltare mai bună a arborilor și arbuștilor tineri, deși unele zone grav afectate au în continuare nevoie de plantare și restaurare active.

Vânătoarea pentru protejarea pădurii

În prezent, vânătoarea în Newfoundland nu este doar o activitate recreativă sau o modalitate de procurare a cărnii.

În lipsa unui prădător de vârf capabil să controleze efectivul de elani de pe insulă, administratorii provinciali folosesc recensăminte aeriene, rapoarte ale vânătorilor, date obținute din mandibulele animalelor și informații despre condițiile locale ale habitatului pentru a stabili cotele pentru fiecare zonă de management.

Planul stabilește densități-țintă mai mici în regiunile estice și de-a lungul coridoarelor intens circulate, unde coliziunile cu vehiculele reprezintă o problemă, și ținte mai ridicate în alte păduri productive.

Planul de management din 2022 estima o populație de aproximativ 110.000 de elani și preciza că, în cazul în care toate zonele de management și-ar atinge densitățile-țintă, populația insulei ar ajunge între 96.000 și 118.000 de exemplare.

Ghidul de vânătoare al provinciei pentru sezonul 2026-2027 afirmă acum că populația totală a crescut în ultimii ani și a majorat cota pentru insulă cu 1.090 de licențe, ajungând la 28.705.

Asta nu înseamnă neapărat că Newfoundland se îndreaptă din nou spre o populație de 200.000 de elani.

Totuși, lecțiile din 1878 și 1904 rămân importante. Ele arată cum speciile introduse pot remodela un ecosistem insular timp de generații și cât de multă monitorizare este necesară pentru a menține echilibrul.