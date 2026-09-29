5.500 de oi Dorper au dispărut de la o fermă din Australia: Valorează peste 1,7 milioane de $. Luni mai târziu, poliția caută indicii

Oile Dorper sunt originare din Africa de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La o fermă din apropierea localității Blackall, dispariția animalelor i-a determinat pe polițiști să încerce să urmărească traseul unei turme neobișnuit de numeroase. Peste 5.500 de oi Dorper, inclusiv oi și berbeci, au fost declarate furate la începutul acestui an, în Queensland.

Potrivit ABC News, animalele sunt estimate la o valoare de peste 1,7 milioane de dolari, ceea ce înseamnă o pierdere considerabilă pentru ferma respectivă.

Poliția spune că oile au fost furate între februarie și mai 2026 de pe terenurile aflate de-a lungul drumului Blackall-Isisford. La câteva luni după furturile raportate, anchetatorii caută în continuare informații de la persoane care ar fi observat mișcări neobișnuite de animale sau activități de transport în acea perioadă.

5.500 de oi Dorper, furate în Queensland

Animalele furate sunt oi Dorper, o rasă folosită pe scară largă pentru producția de carne și cunoscută pentru capacitatea sa de a rezista în condiții de căldură și secetă. Turma includea atât oi, cât și berbeci, poliția estimând că aproximativ 5.500 de animale au fost furate.

Valoarea estimată a turmei depășește 1,7 milioane de dolari. Oile nu erau neidentificate. Poliția din Queensland a precizat că animalele aveau crotalii albe ale National Livestock Identification System (NLIS), folosite pentru identificarea animalelor și înregistrarea deplasărilor acestora prin lanțul de aprovizionare din sectorul agricol.

Furturile de oi din Queensland s-au întins pe trei luni

Perioada în care au avut loc furturile este unul dintre elementele importante ale anchetei. Poliția spune că furturile s-au produs între februarie și mai anul acesta, și nu într-o singură zi identificată.

Ferma se află în apropiere de Blackall, de-a lungul drumului Blackall-Isisford, în partea central-vestică a statului Queensland. Zona face parte dintr-o regiune pastorală extinsă, unde proprietățile se pot întinde pe suprafețe foarte mari, iar transportul animalelor este o activitate obișnuită în cadrul operațiunilor agricole.

Această configurație geografică poate face dificilă reconstituirea cazurilor de furt de animale. O turmă poate fi mutată între mai multe proprietăți, drumuri, țarcuri, piețe de animale și rețele de transport, ceea ce poate crea o pistă care se întinde mult dincolo de locul în care animalele erau ținute inițial.

Poliția cere informații despre cele 5.500 de oi Dorper dispărute

Anchetatorii din cadrul Rural and Stock Crime Squad al Poliției din Queensland le cer acum oamenilor să anunțe orice observație privind oi Dorper care ar putea corespunde descrierii animalelor dispărute.

Anchetatorii sunt interesați, de asemenea, de informații despre activități de transport al animalelor sau alte comportamente neobișnuite observate în apropierea fermei și în zona înconjurătoare în perioada în care oile au dispărut. Informațiile nu trebuie neapărat să provină de la cineva care a văzut direct furtul.

Persoanele care lucrează în industria zootehnică ar fi putut observa detalii relevante fără să știe inițial că animalele aveau legătură cu o anchetă a poliției. Operatorii de transport, crescătorii și alte persoane implicate în deplasarea animalelor ar putea avea documente sau observații care să îi ajute pe anchetatori să stabilească unde a ajuns turma.

Poliția din Queensland folosește crotaliile NLIS pentru a urmări animalele dispărute

După cum a relatat ABC News, crotaliile albe NLIS aplicate animalelor reprezintă un element important pentru identificarea acestora. National Livestock Identification System este sistemul național al Australiei pentru identificarea animalelor și înregistrarea anumitor deplasări ale acestora între proprietăți și alte locații.

Pentru polițiștii care investighează dispariția animalelor, aceste înregistrări pot contribui la reconstituirea traseului acestora. Animalele pot trece prin mai multe puncte ale lanțului de aprovizionare, iar informațiile privind deplasările pot ajuta la stabilirea locurilor în care au fost înregistrate.

Crotaliile le oferă, de asemenea, membrilor publicului și persoanelor care lucrează cu animale un element concret pe care să îl urmărească. Poliția le cere tuturor celor care au văzut o turmă de oi Dorper care corespunde descrierii să transmită informațiile autorităților.

Pierderea de 1,7 milioane de dolari readuce în atenție furturile de animale din zonele rurale

Detectivul senior-sergent Paul Elliot, din cadrul Rural and Stock Crime Squad, a declarat că furtul de animale rămâne o problemă pentru poliție în zonele rurale din Queensland. El a spus că astfel de infracțiuni pot provoca pierderi financiare semnificative pentru exploatațiile agricole, în special atunci când sunt implicate un număr mare de animale.

În acest caz, valoarea raportată a turmei dispărute depășește 1,7 milioane de dolari.

Ancheta scoate în evidență și dificultățile geografice asociate infracțiunilor privind furtul de animale în zonele rurale. Poliția a precizat că investigațiile se pot desfășura pe suprafețe foarte mari și pot implica producători, piețe de animale, operatori de transport și alți participanți din industrie.

De ce sunt atât de valoroase oile Dorper și ce le face speciale

Oile Dorper sunt originare din Africa de Sud și sunt apreciate în special pentru producția de carne și pentru rezistența lor la condiții climatice dificile. Rasa a fost dezvoltată pentru a face față zonelor calde și uscate, iar animalele se adaptează bine și la regiuni în care alte rase de oi pot avea dificultăți.

Unul dintre avantajele importante ale oilor Dorper este ritmul bun de creștere și capacitatea de a produce carne de calitate. În plus, sunt animale robuste, care pot valorifica eficient pășunile disponibile și necesită relativ puțină intervenție în comparație cu unele rase specializate.

Oile Dorper sunt, de asemenea, diferite prin faptul că își pierd în mod natural o mare parte din lână, ceea ce reduce nevoia de tundere. Acest aspect le face atractive pentru crescătorii care urmăresc eficiența și reducerea costurilor de întreținere.

Valoarea unei turme nu depinde însă doar de prețul individual al fiecărui animal. În cazul celor peste 5.500 de oi dispărute în Queensland, suma de peste 1,7 milioane de dolari reflectă valoarea întregului efectiv, inclusiv a oilor și berbecilor, precum și potențialul lor de reproducere și producție. La un efectiv atât de mare, valoarea cumulată a animalelor poate ajunge astfel la milioane de dolari.

Cu cât se vând oile Dorper în România

În România, prețurile cerute în anunțurile recente pentru oile Dorper variază destul de mult, în funcție de vârstă, sex, puritatea rasei și dacă animalul este destinat reproducerii.

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