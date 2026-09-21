S-au furat peste 800.000 de albine, în valoare de zeci de mii de dolari, iar acest lucru a stârnit mare îngrijorare în Australia

Peste 800.000 de albine au fost furate în nordul îndepărtat al statului Queensland, Australia FOTO: Getty Images

În jur de 800.000 de albine, în valoare de zeci de mii de dolari, au fost furate de pe mai multe proprietăți din nordul îndepărtat al statului australian Queensland, ceea ce reprezintă o dublă lovitură pe apicultori care pierd insectele, dar și valoarea contractelor de polenizare de mii de dolari.

Îm Australia, industria se confruntă deja cu dificultăți din cauza apariției parazitului Varroa, potrivit The Guardian.

Tom Bidner, un apicultor din Atherton Tablelands, a spus că 44 de colonii au fost furate de la trei apicultori diferiți. „Încă nu s-a terminat”, a spus el. „Avem multe colonii de verificat. Încă mergem dintr-un loc în altul și verificăm toate amplasamentele”.

El estimează că fiecare stup conținea cel puțin 20.000 de albine, ceea ce înseamnă un total de peste 800.000.

Presupusele furturi au avut loc pe mai multe proprietăți, în zone diferite, și au necesitat o operațiune sofisticată și echipamente specializate.

Hoții nu au furat stupul cu totul, ci doar „cutia de puiet”, iar de la distanță stupul părea neatins.

„Vin cu un camion plin cu echipamente, practic, și mută ramele noastre în propriile lor cutii, apoi ne pun stupii la loc, astfel încât să nu dea de bănuit niciunui apicultor că cineva a intrat și a făcut așa ceva”, a spus Bidner.

Hoții nu au luat nici mierea, care a fost lăsată în stup.

El suspectează că făptașii sunt, cel mai probabil, persoane din interiorul industriei.

Apicultorii nu vor pierde doar insectele furate, ci și valoarea contractelor de polenizare, care pot ajunge la mii de dolari, a spus el. Cultivatorii vor avea, de asemenea, de suferit din cauza unei înfloriri de calitate mai slabă.

Bidner a spus că acesta este cel mai mare furt de care își amintește, dar nu este primul.

În nordul îndepărtat al Queenslandului acum este perioada de vârf a sezonului de avocado, astfel că stupii sunt amplasați pe proprietăți din întreaga zonă, în baza unor contracte de polenizare cu cultivatorii locali. Alți stupi sunt pur și simplu lăsați pe marginea autostrăzii.

„În ceea ce privește securitatea, în trecut am lăsat albinele să facă cea mai mare parte din treabă. Din când în când, cu siguranță se întâmplă să vină cineva și să încerce să umble la un stup”, a spus el. „De obicei, ajung cam la 30 de secunde de la începutul operațiunii și apoi pleacă”.

Sergentul detectiv Ben Cross, din cadrul unității pentru infracțiuni rurale și furturi de animale din Mareeba, a declarat pentru ABC că și el crede că făptașul este un „fermier comercial”, mai degrabă decât un apicultor amator.

Între timp, în regiunea nordului îndepărtat al Queenslandului a fost confirmată, în urmă cu doar o săptămână, prima detectare a parazitului Varroa.

Megan O’Mara, profesoară la Universitatea din Queensland, a declarat că s-au cheltuit peste 100 de milioane de dolari australieni pentru prevenirea răspândirii parazitului de la apariția acestuia în Newcastle, în 2022, însă tratamentele disponibile au o eficiență limitată.

Costul pentru industrie al unei răspândiri necontrolate este estimat la până la 1 miliard de dolari australieni în următorii 30 de ani. Australia a renunțat oficial la încercarea de a eradica parazitul în 2023.