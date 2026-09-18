VIDEO Un scafandru de 21 de ani a filmat o meduză mare „cât un autobuz”

3 minute de citit Publicat la 11:59 18 Sep 2026 Modificat la 11:59 18 Sep 2026

Iestyn Morgan a filmat o meduză cu coamă de leu cu dimensiuni impresionante în largul coastei Țării Galilor FOTO: captură video Instagram/ iestmsea

Un scafandru a avut parte de o surpriză uriașă și a spus că se consideră extrem de norocos după ce, în timpul unei scufundări în largul coastei Țării Galilor, a surprins o meduză uriașă.

Iestyn Morgan, din Pembrokeshire, a spus că meduza-leu (numită și meduza cu coamă de leu) era „cât un autobuz”, având o lungime de aproximativ 10–15 metri, potrivit BBC.

› Vezi galeria foto ‹

Scafandrul în vârstă de 21 de ani, care filmează imagini pentru rețelele sociale pentru a atrage atenția asupra „amenințărilor cu care se confruntă mările noastre”, a spus că aceasta este prima meduză cu coamă de leu pe care a văzut-o în Țara Galilor.

Întâlnită mai ales în apele mai reci din largul Scoției, meduza cu coamă de leu are o înțepătură „neplăcută”, a explicat un biolog marin, însă aceasta nu este periculoasă.

Morgan a spus că înota în apropierea plajei Trefin din Pembrokeshire când a observat tentaculele în apă. „Trei s-au transformat în 10, apoi în 20. Pur și simplu continuau să apară”, a povestit el.

Meduza era atât de mare, încât tentaculele se întindeau „dincolo de ce puteam să cuprins cu ochii”.

La început, Morgan a crezut că era o meduză-compas, o specie originară din apele Regatului Unit, dar apoi și-a dat seama că era mult prea mare.

„Trebuie să fi avut lungimea unui autobuz sau a unui tren mic. Nu-mi venea să cred cât de mare era”, a spus el.

Organizația Wildlife Trusts spune că meduza cu coamă de leu își datorează numele tentaculelor sale lungi și că are „toată frumusețea și mușcătura unui leu”.

Aceste meduze pot ajunge la o lungime de până la 3 metri, însă tentaculele, folosite pentru a-și captura prada, pot depăși 30–36 metri, ceea ce o face unul dintre cele mai lungi animale de pe Pământ.

Biologul marin dr. Cathy Lucas, de la Universitatea din Southampton, a spus că videoclipul realizat de Morgan arată lungimea impresionantă a animalului.

„Tentaculele sunt atât de lungi și atât de subțiri, încât s-ar putea să nici nu le vedeți”, a spus ea, amintindu-și că, în timpul activităților de teren desfășurate în Scoția, scufundătorii ajungeau să aibă bucăți de tentacule pe ei chiar și atunci când nu vedeau nicio meduză în apropiere.

„Continuă să înțepe și după ce se desprind”, a spus ea, adăugând că, deși înțepătura este „neplăcută” și „cea mai puternică dintre speciile din Regatul Unit”, nu este periculoasă.

„Recomandarea este să nu le atingeți, iar dacă ajunge o bucată de tentacul pe piele, îndepărtați-o cu ajutorul unui băț și spălați zona cu apă caldă pentru a neutraliza efectul”, a spus ea.

Lucas a precizat că meduzele cu coamă de leu ajung „ocazional” pe coasta Țării Galilor la sfârșitul verii sau toamna, potrivit observațiilor de meduze raportate de public, însă habitatul lor principal din Regatul Unit este Scoția.

Morgan consideră că ar trebui să fim „recunoscători” că aceste meduze se află în apele Țării Galilor, adăugând că nu sunt „monștri mari și înfricoșători”, așa cum ar putea crede unii oameni.

„Cea mai mare problemă este dacă înotați direct în ele. Nu vreți să fiți înțepat de o meduză cu coamă de leu”.

Morgan a spus că, în timp ce filma, observa „din ce în ce mai multe” meduze care ajungeau în apele Țării Galilor.

El a spus că acest lucru face parte dintr-un fenomen în cadrul căruia observă că speciile de apă caldă „devin tot mai abundente”.

„Nu am suficienți ani pentru a putea face o comparație, dar acum câteva săptămâni am lăsat o cameră sub apă și am văzut un pește-tigru, o specie originară din Marea Mediterană”, a adăugat el.

Morgan a spus că realizarea acestor materiale a fost „foarte plină de satisfacții”, întrucât își dorește să facă mediile acvatice „mai accesibile” oamenilor.

Dar este mereu conștient că nu vrea să rănească animalele în cadrul proiectului său.

„Nu vreau să transform asta în ceva în care să ies să vânez animalele sau ceva de genul acesta”, a spus el. „Pur și simplu intru în apă, filmez și înot”.