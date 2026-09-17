Elanul Emil a oprit trenurile în capitala Poloniei. Se plimba pe șine, în Gara Centrală din Varșovia. Sursa colaj foto: X/Visegrád 24

Un incident neobişnuit în Gara Centrală din Varșovia a dus la oprirea circulaţiei trenurilor. Un elan a decis să renunţe la plimbările prin sălbăticie şi să ia pulsul oraşului, spre uimirea călătorilor, care l-au văzut mai întâi pe unul dintre peroane şi, ulterior, pe liniile de cale ferată. După aproape două ore, autorităţile au reuşit să captureze în siguranţă animalul sălbatic şi, ulterior, să-l scoată din stație şi, ulterior, să-l elibereze într-o pădure. În urma vizitei musafirului nepoftit, nicio persoană nu a fost rănită, relatează Notes from Poland.

Emil, aşa cum a fot numit elanul, a ajuns pe liniile de cale ferată din Gara Centrală din Varșovia duminică seara, perturbând serviciile feroviare din capitala Poloniei timp de aproape două ore.

Iniţial, animalul a apărut pe un peron, după care şi-a continuat plimbarea pe liniile de cale ferată, obligând Polskie Linie Kolejowe (PLK), compania responsabilă de infrastructura feroviară a Poloniei, să suspende, să anuleze și să redirecționeze mai multe curse de tren.

?? In Warsaw, a huge moose walked onto a railway line and froze train traffic Moving along the tracks, the moose, named Emil, made it as far as Warsaw Central Station. To get him safely out of the concrete tunnels they shot him with a tranquilizer dart. Once Emil was asleep, they rolled him onto a tarp, loaded him into a vehicle, and took him back to the forest. — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026

În videoclipurile și fotografiile distribuite pe reţelele sociale, Emil apare alergând de-a lungul liniei de cale ferată la Gara Centrală din Varșovia, cea mai aglomerată stație din capitală, care se află în principal în subteran și, prin urmare, nu este ușor accesibilă pentru un animal atât de mare.

Poliția nu știe cum a ajuns elanul în stație, a transmis postul de televiziune TVN24. Polițiștii au fost alertați pentru prima dată duminică, la ora 19:10, și au izolat peronul pe care se afla animalul sălbatic.

Când serviciile de urgență au ajuns la fața locului, elanul a fost tranchilizat. Apoi, animalul a fost așezat pe o prelată mare și scos din stație de polițiști și de angajații serviciilor de urgență, înainte de a fi încărcat într-un vehicul specializat pentru a fi dus înapoi într-o zonă împădurită. Totodată, circulaţia trenurilor a fost reluată.

Elanul este cea mai mare specie de cerb din lume şi trăieşte de multă vreme în Polonia, însă, până la jumătatea secolului al XX-lea, vânătoarea și pierderea habitatului au adus specia în pragul dispariției în această țară.

Ulterior, populația sa s-a refăcut, ajungând la aproximativ 6.000 de exemplare – în anii 1980 și la aproximativ 30.000 – în 2019, sprijinită de un moratoriu asupra vânătorii de elani introdus în 2001.

Câteva sute de exemplare de elani trăiesc în Parcul Național Kampinos, la periferia de nord-vest a Varșoviei. Prin urmare, sunt vizitatori relativ frecvenți ai capitalei, potrivit site-ului de știri Interia, deși pătrunderea pe liniile de tren din centru este un fenomen neobișnuit.

Creșterea populației de elani, combinată cu extinderea urbană și schimbările habitatului său, a dus la alte întâlniri spectaculoase în zone locuite de oameni. În 2022, un elan a fost observat pe acoperișul unui centru comercial din orașul polonez Elbląg, din nordul țării.