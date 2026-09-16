În 1990, Arabia Saudită a eliberat în deșert 313 gazele. 20 de ani mai târziu, ceva neașteptat se întâmplase și continuă și azi

Gazelă în deșert, în Arabia Saudită FOTO: Getty Images

Într-unul dintre cele mai mari peisaje deșertice protejate din Arabia Saudită, un experiment de conservare început în anii 1990 este încă vizibil două decenii mai târziu. În total, 313 gazele arabe și gazele de nisip crescute în captivitate au fost eliberate în Uruq Bani Ma'arid, iar deplasările lor au fost urmărite inițial cu ajutorul radiotelemetriei. Când cercetătorii s-au întors în 2015–2016, un amplu studiu cu camere de monitorizare a arătat că ambele specii își stabiliseră populații, deși foloseau zone diferite ale rezervației.

Gazelele de nisip își schimbau, de asemenea, arealul în funcție de anotimp, în timp ce gazelele arabe își modificau activitatea pe măsură ce temperaturile creșteau, fiind active mai mult noaptea și în jurul zorilor și al amurgului.

Reintroducerea gazelelor în Arabia Saudită a început cu 313 de animale crescute în captivitate

Gazelele aparțineau unor specii cu o îndelungată legătură cu Peninsula Arabică. Gazela arabă, „Gazella arabica”, și gazela de nisip arabă, „Gazella marica”, sunt ambele amenințate la nivel global. La mijlocul și spre sfârșitul anilor 1990, grupuri de gazele de nisip și gazele arabe crescute în captivitate au fost eliberate în mai multe locuri din Uruq Bani Ma'arid. Acțiunea s-a desfășurat în mai multe zone și pe o perioadă de aproximativ doi până la trei ani, în loc să se bazeze pe un singur punct de eliberare.

Acest detaliu a fost important pentru că obiectivul nu era pur și simplu să fie introduse animale în deșert. Strategia mai amplă de conservare urmărea să creeze populații în habitate adecvate, unde animalele să poată rămâne protejate și să se reproducă. Primele deplasări ale gazelelor eliberate au fost urmărite prin radiotelemetrie VHF. Aceasta le-a oferit cercetătorilor posibilitatea de a observa unde ajungeau animalele individuale după eliberare și cum începeau să ocupe aria protejată.

Camerele de monitorizare au arătat unde s-au stabilit gazelele reintroduse 20 de ani mai târziu

Potrivit studiului publicat în Journal of Arid Environments, intitulat „The conservation status of the threatened gazelles of Ar Rub’ al-Khālī, Saudi Arabia”, în 2015 și 2016 trecuseră aproximativ 20 de ani de la reintroducerile inițiale. Studiile convenționale asupra faunei sălbatice pot fi dificile într-un peisaj atât de vast și îndepărtat precum Uruq Bani Ma'arid, mai ales atunci când animalele sunt răspândite în habitate diferite.

De această dată, cercetătorii au folosit o rețea extinsă de camere de monitorizare. Camerele au oferit o imagine mult mai amplă decât urmărirea unui număr limitat de animale echipate cu emițătoare radio. Ele puteau înregistra fauna din diferite zone ale ariei protejate și pe perioade îndelungate, permițând cercetătorilor să analizeze atât distribuția, cât și abundența relativă.

Rezultatul nu a fost o populație concentrată în jurul locurilor inițiale de eliberare. Gazelele arabe se stabiliseră în partea vestică a Uruq Bani Ma'arid. Gazelele de nisip ocupau o zonă centrală mai extinsă, iar distribuția lor se modifica în funcție de anotimp.

Gazelele de nisip reintroduse au continuat să urmeze tipare sezoniere de utilizare a habitatului

Gazelele de nisip au prezentat o deplasare sezonieră deosebit de clară. În perioada mai rece a anului, ele se deplasau mai adânc în interiorul ariei protejate. Când temperaturile creșteau, se retrăgeau spre marginea vestică. Acest tipar corespunde relației bine cunoscute a acestor animale cu habitatul deșertic. În loc să rămână într-o singură zonă fixă a rezervației pe tot parcursul anului, ele își ajustau deplasările pe măsură ce condițiile de mediu se schimbau.

Observațiile pe termen lung au indicat, de asemenea, că animalele reintroduse își păstraseră preferințele de habitat caracteristice speciei. Creșterea în captivitate și eliberarea ulterioară nu par să fi eliminat aceste tipare comportamentale. Pentru programele de conservare, acesta este un aspect important. O populație nu trebuie neapărat să ocupe fiecare parte a unui peisaj protejat pentru a fi considerată stabilită. Modul în care utilizează peisajul poate reflecta condițiile ecologice la care specia s-a adaptat de-a lungul evoluției.

Gazelele arabe și-au modificat tiparele de activitate în funcție de căldura deșertului

Gazelele răspundeau la condițiile deșertului și într-un alt mod: prin modificarea momentelor în care erau active. În sezonul cald, gazelele arabe și-au mutat activitatea către timpul nopții și către perioadele din jurul zorilor și al amurgului. Gazelele de nisip au prezentat o schimbare sezonieră similară, deși mai puțin pronunțată.

În sezonul mai rece, activitatea era concentrată într-o măsură mai mare în timpul zilei și în perioadele din jurul răsăritului și apusului.

Această schimbare oferă o altă perspectivă asupra modului în care animalele se adaptează unui mediu extrem. Atunci când temperaturile din timpul zilei devin greu de suportat, activitatea se poate deplasa către perioadele mai răcoroase ale ciclului de 24 de ore. Când condițiile sunt mai moderate, animalele pot petrece mai mult timp active în timpul zilei.

Ambele specii de gazele au supraviețuit și și-au stabilit populații după 20 de ani

Importanța studiului ulterior realizat cu ajutorul camerelor de monitorizare constă în intervalul său de timp. Reintroducerile de animale sălbatice pot părea promițătoare la scurt timp după eliberare, când atenția se concentrează adesea asupra supraviețuirii și a primelor semne de reproducere. O populație care rămâne prezentă după câteva decenii oferă însă un alt tip de dovadă.

În Uruq Bani Ma'arid, ambele specii reintroduse își stabiliseră populații la aproximativ două decenii de la eliberările inițiale. Distribuțiile lor erau diferite, însă niciuna dintre specii nu dispăruse pur și simplu din peisajul protejat. Gazela arabă se stabilise în principal în partea vestică, în timp ce gazela de nisip se răspândise în mare parte din zona centrală și își schimba sezonier arealul.

Prin urmare, rezultatele au mers dincolo de simpla confirmare a supraviețuirii animalelor eliberate. Ele au arătat că cele două specii au continuat să utilizeze deșertul în moduri care corespundeau, în linii mari, preferințelor lor ecologice cunoscute.

Un peisaj protejat a făcut posibilă reintroducerea

Uruq Bani Ma'arid ocupă o parte din vestul Rub’ al-Khali, una dintre marile regiuni deșertice ale Peninsulei Arabice. Dimensiunea sa enormă creează condiții foarte diferite de cele întâlnite într-un țarc de animale sălbatice de mici dimensiuni sau într-o rezervație gestionată intensiv. Aria protejată, cu o suprafață de 12.684 de kilometri pătrați, le oferea animalelor suficient spațiu pentru a se răspândi în habitate diferite și pentru a-și modifica deplasările în funcție de anotimp.

Această amploare explică și utilitatea monitorizării cu ajutorul camerelor. Urmărirea individuală a animalelor într-un peisaj atât de vast și dificil ar fi avut limite practice evidente. În schimb, o rețea extinsă de camere putea colecta observații din numeroase locuri și putea construi, în timp, o imagine de ansamblu.

Gazelele reintroduse și-au păstrat preferințele distincte pentru anumite habitate

Deși ambele specii au fost eliberate în cadrul aceluiași efort general de refacere a populațiilor, distribuțiile lor ulterioare nu au fost identice. Gazelele arabe erau asociate mai puternic cu partea vestică a ariei protejate. Gazelele de nisip erau mai larg răspândite în zona centrală, efectuând totodată o deplasare sezonieră pronunțată către interior în perioadele mai reci și înapoi spre marginea vestică în perioadele mai calde.

Aceste diferențe sunt importante deoarece o refacere reușită a populațiilor nu înseamnă neapărat că două specii trebuie să se comporte în același mod. Fiecare specie și-a adus propriile preferințe ecologice în peisajul restaurat. Faptul că aceste tipare au rămas vizibile la ani de zile după creșterea în captivitate și eliberare sugerează că animalele au fost capabile să reia anumite aspecte ale modului lor natural de utilizare a habitatului.