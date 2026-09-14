Descoperire ciudată lângă Dunăre. O femeie a găsit o anaconda de peste 2 metri

Deținerea unei anaconde în Bavaria este permisă doar în condiții stricte. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie a făcut o descoperire neobișnuită în timp ce se plimba pe malurile Dunării, în Bavaria Inferioară, Germania: un șarpe lung de peste doi metri. S-a dovedit a fi o anacondă sud-americană, aflată la mare distanţă de habitatul său natural, relatează Euronews. Poliția din Straubing face apel la persoana care deține șarpele să se prezinte la autorități.

Pe malurile fluviului Dunărea, în apropiere de localitatea Kirchroth, în districtul Straubing-Bogen, o femeie în vârstă de 66 de ani, care ieșise la plimbare, a observat un șarpe constrictor lung de peste doi metri, care se încălzea la soare. Ea şi-a dat imediat seama că nu era o specie întâlnită în mod obișnuit în zonă.

"Era un șarpe mai lung decât cei pe care îi avem aici", le-a spus ea polițiștilor, conform sursei citate.

Kept in captivity of course and then escaped or released...?



A walker made an unusual discovery on the banks of the Danube in Lower Bavaria: a snake more than two metres long. It turned out to be a South American anaconda, far from its natural habitat.



On the banks of the… — ? Go Wild With Annette (@writethewrongs2) September 12, 2026

Șerpii de iarbă, cunoscuţi şi ca "şerpi de casă", și șerpii lui Esculap sunt prezențe familiare, obișnuite în această regiune. Aceste specii neveninoase pot atinge, de asemenea, dimensiuni considerabile, șerpii lui Esculap ajungând la aproape doi metri lungime.

Poliția și pompierii au ajuns la fața locului, însoțiți de un specialist în reptile, care a identificat rapid animalul drept o anacondă, un șarpe constrictor de mari dimensiuni, originar din America de Sud.

Animalul fusese, se pare, ținut în captivitate o vreme și nu a opus nicio rezistență atunci când a fost capturat. El a fost prins cu ajutorul Serviciului de Pompieri Voluntari din Kirchroth.

Având în vedere că polițiștii nu au avut indicii în legătură cu proprietatul, exemplarul de anaconda a fost transportat la un centru de salvare a reptilelor din München. Poliția din Straubing încearcă acum să dea de urma proprietarului șarpelui și îi cere acestuia să ia legătura cu autoritățile, potrivit publiaţiei br.de.

Deținerea unei anaconde în Bavaria este permisă doar în condiții stricte și cu autorizații riguroase. Șerpii constrictori de mari dimensiuni sunt clasificați drept "animale periculoase dintr-o specie sălbatică", în conformitate cu legislația bavareză.

Anacondele pot ajunge la o lungime de până la nouă metri și pot cântări până la 200 de kilograme. Exemplarele mai mici se hrănesc, în principal, cu păsări, care rămân prada principală a masculilor pe tot parcursul vieții lor. Pe măsură ce femelele cresc și ajung la maturitate sexuală, acestea trec la prăzi mai mari, inclusiv mamifere precum capibarele și puii de cerb, dar și reptile, cum ar fi caimanii. Anacondele își ucid prada prin constricție, înainte de a o înghiți întreagă.