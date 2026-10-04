Pinguinilor le îngheață labele când stau zile întregi pe gheață?

Pinguini care merg printr-o furtună de zăpadă. sursa foto: Getty

Pinguinii stau zile întregi pe gheață, la temperaturi mult sub zero, și totuși nu le îngheață labele. Asta pentru că au un sistem de circulație a sângelui care păstrează căldura în corp, scrie Discover Wildlife. Un pinguin pur și simplu nu își permite să rămână cu labele înghețate, explică ornitologul Mike Toms.

Când afară sunt sub 0°C, pinguinul trimite mai mult sânge cald spre picioare. Așa labele nu îngheață. Problema e că, în felul acesta, pasărea pierde și mai multă căldură. Pinguinul trebuie deci să facă un echilibru: să-și țină labele calde, dar fără să risipească prea multă energie.

Frigul nu îi ajunge ușor la corp. Pinguinii au sub piele un strat gros de grăsime, iar penele lor speciale formează un fel de haină care nu lasă apa să treacă. Cele mai expuse zone rămân aripioarele și picioarele, pe unde se pierde cea mai mare parte a căldurii.

Aici intervine circulația sângelui. Arterele care duc sângele cald spre labe trec foarte aproape de venele care aduc sângele rece înapoi, iar cele două își dau căldura una alteia. Astfel, sângele cald se mai răcește până ajunge la labe, deci nu se pierde multă căldură prin ele. Iar sângele rece se încălzește pe drum, înainte să ajungă înapoi în corp și să-l răcească.

În Antarctica, sistemul funcționează perfect. Într-un climat mai cald însă, aceleași adaptări i-ar face pe pinguini să se încălzească prea tare. De aceea, pinguinii care trăiesc în zone mai calde, cum ar fi Africa de Sud, arată puțin diferit. Au aripioare mai mari și porțiuni fără pene pe față, prin care pot scăpa de căldura în plus.