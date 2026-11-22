Pe urmele lui Bigfoot: SUA au publicat un raport din 1982 al unui biolog. Acesta a investigat urme neobișnuite din pădurile din Oregon

3 minute de citit Publicat la 18:42 22 Noi 2026 Modificat la 18:42 22 Noi 2026

Proiectul Bigfoot Mapping Project conține peste 16.000 de relatări despre această creatură. Foto: Getty Images

Bigfoot își face apariția din nou. Nu creatura în sine, ci dezvăluiri din anchetele care au avut loc de-a lungul timpului pentru a-i demonstra existența. Serviciul Forestier al Statelor Unite a adăugat recent în arhiva sa publică mai multe rapoarte referitoare la presupuse întâlniri cu Bigfoot sau la urmele care ar fi fost lăsate de această creatură mitică în statele Montana și Oregon, relatează The Guardian.

Un raport din 1982 a fost făcut public, în care este detaliată investigația unui biolog privind urme neobișnuite descoperite în pădurile din nord-estul statului Oregon.

Printre documentele publicate recent se numără și un articol dintr-un ziar din Montana, din 2003, despre o presupusă descoperire a unor urme de Bigfoot, precum și o mărturie despre istoria unei zone din apropierea unui pârâu din Montana, unde oamenii au observat ceea ce au crezut că este „un urs foarte mare, doar că urșii nu merg în două labe decât pe distanțe scurte”.

Aceste documente au fost făcute publice de Serviciul Forestier al Statelor Unite după câteva luni după ce locuitori din zonele rurale ale provinciei Ontario, Canada, au relatat că au întâlnit siluete uriașe care corespundeau descrierii lui Bigfoot.

Împreună, aceste relatări se adaugă unei lungi istorii de presupuse apariții ale lui Bigfoot sau Sasquatch, cum îi mai spun americanii, sau de descoperiri ale unor urme atribuite acestei creaturi bipede, asemănătoare unei maimuțe, a cărei existență nu a fost confirmată de oamenii de știință.

Proiectul Bigfoot Mapping Project conține peste 16.000 de relatări despre acest „criptid”, termen care desemnează un animal sau o creatură a cărei existență nu a fost demonstrată.

Josh Redstone, profesor de filosofie la Universitatea Carleton, a declarat anterior pentru The Guardian că Bigfoot este un exemplu elocvent al fascinației pe care necunoscutul și lucrurile nedovedite o exercită asupra oamenilor.

„Pentru cei care cred în Sasquatch, există un entuziasm cu privire la posibilitatea de a descoperi ceva nou”, a spus Redstone.

Ce a descoperit biologul în 1982

În raportul din 1982, biologul Rodney Johnson a investigat urme descoperite în trei locuri din Pădurea Națională Umatilla, în nord-estul statului Oregon.

Pentru a le determina originea, Johnson sau un alt investigator au realizat mulaje din ipsos după două dintre urme. Ulterior, Johnson a prezentat opt motive pentru care nu credea că urmele îi aparțineau lui Sasquatch. Printre acestea se numărau:

„Lungimea pasului nu se modifica în funcție de înclinația terenului”;

„Urmele din ambele locuri nu ajungeau până la 'fundul' noroiului”;

„Degetele mici nu prezintă o 'perniță' bine definită la vârfuri, așa cum ar fi fost de așteptat”;

Cu toate acestea, Johnson nu a respins complet teoria existenței lui Bigfoot.

„Dacă cineva a falsificat aceste urme a depus un efort considerabil și a acordat o atenție deosebită la detalii. Semnele de pe talpă ar fi foarte greu de reprodus. Par extrem de naturale. Aproape că aș suspecta că, pentru realizarea urmelor false, a fost folosit un mulaj făcut după un picior adevărat. Dacă așa au stat lucrurile, însă, ar fi trebuit să se vadă și celelalte cute ale piciorului”, scria Johnson acum patru decenii.

Într-un raport ulterior al Serviciului Forestier, investigatorul american a afirmat că urmele „reprezentau o încercare foarte ingenioasă de a pune la cale o farsă”. „Sperăm că acest memorandum va fi suficient pentru a închide cazul 'Bigfoot'”, se arată în raport.

Acel caz poate că a fost închis, însă au existat și altele.

Mărturii stranii

Într-o mărturie din 1980, care pare desprinsă dintr-un roman, Leo Kinney, din Montana, a scris: „Acum să povestesc câteva dintre lucrurile care au intrat în istorie”.

El și alte trei persoane au intrat în pădure pentru a recupera cadavrul unui elan, a relatat acesta. În schimb, susține că au observat „un alt tip de creatură, care mergea în două picioare. Deși nu a fost văzută efectiv, au fost observate urme, un miros puternic și un sunet asemănător unui mormăit”.

După ce și-ar fi dat seama că această creatură ar fi luat elanul și l-a târât după ea, „am discutat între noi și am decis că nu suntem tocmai dornici să ne întâlnim cu ceea ce făcuse asta. Deși nu am recunoscut-o atunci, în discuțiile ulterioare am descoperit că toți avuseserăm un sentiment puternic de neliniște și simțiserăm fiori pe șira spinării”.

Jurnalistul care a scris articolul publicat în 2003 în Clark Fork Valley Press a relatat că un grup de oameni din Montana descoperise sute de „urme ciudate”.

„Nu am crezut până nu am văzut urmele”, a spus o femeie.

În luna iunie, locuitori din zonele rurale ale provinciei Ontario au relatat că au văzut două creaturi care căutau prin gunoaie. „Una mare, cealaltă nu chiar atât de mare. Cel de culoarea scorțișoarei era mai mic”, se arată într-o relatare.

Toți cei care cred că au descoperit dovezi despre existența lui Bigfoot pot trimite o relatare către proiectul Bigfoot Mapping Project.