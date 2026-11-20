Această navă uriașă s-a scufundat lângă Egipt în 1941. Acum, o creatură marină care arată ca un crocodil se ascunde în umbra epavei

4 minute de citit Publicat la 11:40 20 Noi 2026 Modificat la 11:42 20 Noi 2026

Epava navei SS Thistlegorm, în Marea Roșie. Sursa foto: Getty Images

Epava navei SS Thistlegorm, scufundată în largul coastelor Egiptului în 1941, a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de scufundări din lume. Vasul, lung de 126 de metri, se află de peste 80 de ani pe fundul Mării Roșii și adăpostește astăzi numeroase viețuitoare marine. Printre acestea se numără și peștele-crocodil, o creatură care seamănă izbitor cu o reptilă și care își pândește prada printre rămășițele navei, potrivit Discover Wildlife.

SS Thistlegorm este o adevărată legendă printre pasionații de scufundări, care vin din toate colțurile lumii pentru a explora epava și încărcătura militară rămasă în interiorul acesteia. Ceea ce a fost cândva o navă de transport militar s-a transformat, în timp, într-un muzeu subacvatic și într-un habitat pentru numeroase specii marine.

› Vezi galeria foto ‹

Cum s-a scufundat nava SS Thistlegorm în 1941

Nava, care avea o lungime de 126 de metri, s-a scufundat în 1941, după ce efectuase doar patru călătorii. În momentul tragediei, transporta provizii militare către Alexandria, prin Canalul Suez.

Bombardierele germane au observat nava de marfă ancorată în Marea Roșie și au lansat un atac, aruncând două bombe asupra acesteia. Una dintre bombe a provocat aprinderea muniției aflate la bord, declanșând o explozie devastatoare.

Deflagrația a rupt nava în două și a aruncat două locomotive la o distanță de peste 30 de metri față de restul vasului. Epava s-a scufundat în doar câteva minute, iar un martor ocular a susținut că întreaga navă a dispărut sub apă în mai puțin de un minut.

Nouă membri ai echipajului, cu vârste cuprinse între 17 și 68 de ani, și-au pierdut viața. Ceilalți 41 de oameni aflați la bord au supraviețuit și au fost salvați de nava HMS Carlisle, care se afla în apropiere.

Epava a fost descoperită de Jacques Cousteau

SS Thistlegorm a rămas pe fundul mării timp de mai mulți ani, până când exploratorul oceanic Jacques Cousteau a descoperit-o în anii 1950. Acesta nu a dezvăluit însă nimănui locul în care se afla epava.

Abia în anii 1990, locul a devenit o destinație populară pentru scafandrii amatori. De atunci, Thistlegorm s-a transformat într-unul dintre cele mai renumite obiective de scufundări printre epave din lume.

Scafandrii pot pătrunde inclusiv în interiorul navei și pot explora magaziile în care se află încă o mare parte din încărcătura transportată în timpul războiului.

Ce comori ascunde nava scufundată în Marea Roșie

Unul dintre principalele motive pentru care epava atrage scafandri din întreaga lume este încărcătura militară care a rămas în interiorul său.

Printre cele mai cunoscute obiecte păstrate în epavă se numără motociclete BSA, camioane Bedford, arme și cizme de cauciuc Wellington. Vehiculele și echipamentele militare transformă nava într-un adevărat muzeu subacvatic, conservat accidental timp de peste opt decenii.

În același timp, epava a devenit un habitat pentru numeroase viețuitoare marine. După mai bine de 80 de ani petrecuți sub apă, structura navei s-a transformat într-un recif artificial, oferind o suprafață pe care se pot fixa coralii și bureții de mare.

Structura acoperită de corali adăpostește numeroase specii de pești, printre care pești-leu, pești-piatră, pești-liliac, pești-înger și barracude. În zonă pot fi întâlnite și țestoase marine.

Una dintre cele mai neobișnuite viețuitoare care și-au găsit adăpost printre rămășițele navei este peștele-crocodil. Acesta are un aspect asemănător unei reptile și este un prădător de ambuscadă. Stă nemișcat și așteaptă ca prada să se apropie, după care atacă rapid.

În apropierea epavei pot fi întâlnite și murene, care își găsesc adăpost în structurile navei. Unele dintre aceste viețuitoare pot urmări cu interes scafandrii care explorează zona.

Scufundările la epavă sunt periculoase

Deși SS Thistlegorm este o destinație spectaculoasă pentru pasionații de scufundări, explorarea navei presupune anumite riscuri.

Scufundările în interiorul epavelor pot fi periculoase, iar controlul necorespunzător al flotabilității poate provoca deteriorarea structurii. Din acest motiv, scafandrii trebuie să aibă înregistrate cel puțin 20 de scufundări înainte de a putea vizita Thistlegorm.

Un alt pericol este reprezentat de turismul excesiv. Atingerea epavei, desprinderea și luarea unor bucăți din structura acesteia, precum și parâmele folosite pentru ancorarea ambarcațiunilor care vizitează zona pot contribui la degradarea rămășițelor navei.

După mai bine de 80 de ani petrecuți în apă sărată, structura este deja afectată de procesul natural de deteriorare.

Peste 24.000 de fotografii au fost folosite pentru realizarea unei hărți 3D a epavei

Pentru a monitoriza starea navei și a urmări eventualele degradări, experții din cadrul proiectului The Thistlegorm au realizat o cercetare detaliată a epavei.

Operațiunea a presupus un efort considerabil: scafandrii au petrecut în total 13 ore și 45 de minute sub apă, fotografiind cu atenție fiecare parte a navei.

Ulterior, specialiștii au folosit o tehnică numită fotogrammetrie 3D, prin care au suprapus peste 24.000 de fotografii pentru a crea o hartă tridimensională a epavei.

Doar cabina căpitanului a fost documentată prin intermediul a 884 de imagini.

Prin realizarea acestei hărți și prin promovarea importanței epavei, experții speră să contribuie la protejarea navei SS Thistlegorm și la conservarea acesteia pentru generațiile viitoare. După mai bine de opt decenii de la scufundare, nava rămâne atât o mărturie a celui de-Al Doilea Război Mondial, cât și un ecosistem subacvatic deosebit de valoros.