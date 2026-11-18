100 de milioane de crabi roșii au pornit în migrația spectaculoasă de pe Insula Crăciunului: În premieră, „râul roșu” curge live pe net

3 minute de citit Publicat la 13:14 18 Noi 2026 Modificat la 13:14 18 Noi 2026

Migrația anuală a crabilor roșii din Insula Crăciunului, noiembrie 2026. Sursa foto: Parks Australia

Locuitorii Insulei Christmas se bucură de unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din lume, în timp ce celebrii crabi roșii ai teritoriului au pornit în migrația lor anuală, transmite ABC News.

Se estimează că 100 de milioane de crabi pornesc în fiecare an într-o călătorie impresionantă din interiorul insulei, aflată la 2.600 de kilometri nord-vest de Perth, către ocean, pentru împerechere și depunerea icrelor.

Fenomenul îi obligă pe locuitori să se confrunte, timp de mai multe săptămâni în fiecare an, cu un traseu plin de obstacole naturale, cum rar se întâlnește în lume.

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Grace Orr-Young, farmacistă locală, spune că oamenii trebuie să-și dezvolte, în special, abilități deosebite pentru a conduce în siguranță în această perioadă.

„Trebuie să încetinești foarte mult și să încerci să ocolești crabii, astfel încât să nu-i strivești”, a explicat ea. „Cred că, uneori, pur și simplu nu poți evita acest lucru. Atunci sunt foarte utile persoanele care folosesc greblele, pentru că se asigură că niciun crab nu ajunge blocat sub roțile mașinii.”

„Unul conduce, iar celălalt îndepărtează crabii cu grebla din fața mașinii”

Primele ploi din sezonul umed marchează începutul călătoriei crabilor.

Grace Orr-Young spune că își limitează deplasările în timpul migrației, pentru a evita situațiile în care ar trebui să conducă printre crabi.

„Încerc să rămân în localitate sau să merg la unele dintre plajele la care se ajunge mai ușor. Sau iau cu mine un prieten, care aduce o greblă”, a povestit ea.

„Unul dintre noi conduce, iar celălalt îndepărtează crabii cu grebla din fața mașinii... găsești diverse soluții.”

Migrația crabilor, transmisă în direct pe internet

Să fii martor la migrația crabilor roșii se află pe lista dorințelor multor iubitori de natură, iar anul acesta, pentru prima dată, pasionații pot urmări online desfășurarea fenomenului.

Parks Australia a instalat camere pentru transmisiuni în direct, oferindu-le oamenilor din întreaga lume ocazia de a vedea acest spectacol natural anual.

„Alăturați-vă nouă mâine, în direct, pentru a descoperi următorul capitol al migrației crabilor roșii, dintr-o nouă locație spectaculoasă de pe Insula Crăciunului. Transmisiune LIVE: 19 noiembrie. În jurul orei 12:30 AEDT / 08:30 CXT (ora locală). Urmăriți transmisia AICI.” au transmis reprezentanții Parks Australia, miercuri.

Mark Bennett, coordonatorul programului din cadrul Parcului Național Insula Christmas, spune că acești crabi sunt adevărați experți în planificarea călătoriilor.

„Pot calcula în sens invers până la data la care trebuie să depună icrele”, a explicat el. „Astfel, știu că își vor elibera ouăle în ultima fază a lunii în descreștere, când mareea este înaltă și se retrage, înainte de răsăritul soarelui.”

Deși recunoaște că acești crabi sunt „campionii absoluți ai perturbării activităților cotidiene”, Mark Bennett spune că eforturile comune de îndepărtare a crabilor de pe drumuri, precum și construirea unui „pod pentru crabi”, au contribuit la protejarea crustaceelor și au redus impactul migrației asupra locuitorilor.

„Anumite drumuri vor fi închise, astfel că accesul către diferite zone ale insulei poate deveni destul de dificil în această perioadă a anului”, a precizat el. „Pe viitor, vom putea face mult mai multe lucruri și vom putea gestiona situația mult mai bine, pe măsură ce avansăm.”

„Un râu roșu care curge prin pădure”

Printre cei care au vizitat Insula Christmas în acest an pentru a asista la migrație s-au numărat și profesorii Marie Dacke și Eric Warrant.

Cei doi cercetători, care lucrează la Universitatea Lund din Suedia, au declarat pentru Beth Mackiewicz, de la ABC Pilbara, că speră să înțeleagă mai bine modul în care crabii își desfășoară călătoria.

„Este unul dintre cele mai uimitoare comportamente animale pe care le-am văzut vreodată”, a declarat dr. Dacke. „Practic, este ca un râu roșu care curge prin pădure.”

În ceea ce privește modul în care crabii știu în fiecare an în ce direcție trebuie să se deplaseze, cercetătorii nu pot decât să formuleze ipoteze.

„Se presupune că folosesc un anumit tip de busolă, iar aceasta se bazează pe indicii din mediul înconjurător”, a explicat dr. Warrant. „Ar putea fi vorba despre Soare, despre câmpul magnetic al Pământului sau despre un anumit tip de lumină, numită lumină polarizată.”

Dr. Warrant spune că există încă foarte multe întrebări fără răspuns despre acest fenomen natural extraordinar, inclusiv dacă acești crabi transmit informații generațiilor mai tinere.

„Există posibilitatea ca ei să învețe traseul de la un an la altul”, a explicat cercetătorul. „Crabii tineri ar putea învăța drumul urmărindu-i pe cei mai bătrâni.”