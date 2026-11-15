Se întinde pe 2,7 kilometri, unește două țări și poate fi văzut din spațiu. În plus, este locul în care trăieşte un animal curajos

3 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:00 15 Noi 2026

Unul dintre cele mai cunoscute locuri în care pot fi văzute drepnelele negre este reprezentat de Cascadele Iguazu, situate la granița dintre Brazilia și Argentina. Sursa colaj foto: Getty Images

Una dintre cele mai spectaculoase minuni ale naturii se întinde pe o lungime uriaşă de 2,7 kilometri, se află la granița dintre două țări și poate fi văzut de pe orbită. În acelaşi timp, este casa unuia dintre cele mai curajoase animale de pe Pământ, relatează BBC Wildlife.

Cascadele Iguazú, o structură masivă de 275 de cascade – pot fi văzute din spațiu

Cascadele Iguazú din America de Sud formează cel mai mare sistem de cascade din lume. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale impresionante, o pasăre devotată zboară prin perdelele de apă tumultuoase pentru a-și crește puii.

Când vine vorba de construirea cuiburilor, puține animale de pe planetă sunt la fel de îndrăznețe precum drepneaua neagră. Întâlnite în Brazilia, în nord-estul Argentinei și în estul Paraguayului, aceste drepnele mari, de culoare gri-maronie, asemănătoare cu rândunicile, își găsesc adăpost în jurul cascadelor, alegând adesea locuri pentru cuiburi direct lângă torentele de apă învolburată și chiar în spatele acestora.

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O cascadă poate părea un loc periculos pentru depunerea ouălor, însă pereții abrupți, împreună cu apa care se prăvălește, oferă o bună protecție împotriva prădătorilor care se cațără sau zboară.

Odată ce a fost ales un loc potrivit, aceste păsări îndrăznețe construiesc un cuib în formă de disc, folosind mușchi, pietricele și noroi, depunând, de obicei, un singur ou în interiorul acestuia, au mai scris jurnaliştii de la BBC Wildlife.

Cascadele Iguazú, o structură masivă de 275 de cascade, care se întind pe o lungime de aprox. 2,7 kilometri, la graniţa de nord-est a Argentinei cu Brazilia. Sursa foto: Getty Images

Unul dintre cele mai cunoscute locuri în care pot fi văzute drepnelele negre este reprezentat de Cascadele Iguazu, situate la granița dintre Brazilia și Argentina. Cu o înălțime de aproximativ 80 de metri și o întindere de 2,7 kilometri, acest sistem, alcătuit din sute de cascade mai mici, este cel mai mare de acest fel din lume.

Incluse de UNESCO printre cele mai mari și mai spectaculoase din lume, Cascadele Iguazú sunt atât de mari, încât pot fi văzute din spațiu – imagini ale cascadelor au fost surprinse de pe Stația Spațială Internațională.

"Dacă nu reușesc să găsească o cale de trecere, nu vor supraviețui"

În ciuda dimensiunilor impresionante ale Cascadelor Iguazú, mulți adulți din această specie de drepnea aleg stâncile umede din spatele căderilor de apă învolburate ca loc pentru a-și crește puii.

Şi, din acest motiv, puii care încep să zboare se confruntă cu o provocare formidabilă: nu doar să își ia zborul de pe stâncile abrupte, ci să facă acest lucru traversând perdeaua de apă.

Drepneaua neagră își construiește cuibul în spatele Cascadelor Iguazú, pe stânci umede și ferite de prădători. Sursa foto: Profimedia Images

"Puii nu au văzut niciodată lumea de dincolo de apele care se prăvălesc", a declarat David Attenborough despre puii de drepnea neagră, într-un documentar BBC din 2019, Seven Worlds, One Planet.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Dacă nu reușesc să găsească o cale de trecere, nu vor supraviețui. În mod uimitor, mânați de instinctul lor orb, puii reușesc totuși să își croiască drum prin apă. Aceste păsări remarcabile au colonizat o nișă în care puține alte viețuitoare pot supraviețui".

Cascadele Iguazú reprezintă una dintre cele mai importante atracții turistice din America de Sud.