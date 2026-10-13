Argentina a închis accesul la Cascadele Iguazu din cauza El Nino. Debitul râului Iguazu a crescut de șase ori față de nivelul normal

1 minut de citit Publicat la 07:43 13 Oct 2026 Modificat la 07:43 13 Oct 2026

Argentina a închis accesul la Cascadele Iguazu din cauza El Nino. FOTO: Getty Images

Argentina a închis temporar accesul turiștilor la Cascadele Iguazú, după ploile puternice din ultimele zile provocate de un fenomen El Niño foarte intens. Autoritățile se temeau că râul ar putea ieși din matcă, scrie marți The Guardian.

Decizia a fost luată luni, când debitul râului Iguazú a trecut de 12.000 de metri cubi pe secundă, de peste șase ori mai mult decât media.

Administrația parcului a anunțat apoi că zona se redeschide marți, deoarece debitul a început să scadă treptat.

Directorul Parcului Național Iguazú, José María Hervás, a explicat că parcul a fost închis pentru că "ploaia pur și simplu nu se mai oprește", iar barajele din amonte continuau să elibereze aceeași cantitate de apă, scrie Buenos Aires Times.

Cascadele Iguazú, incluse de UNESCO printre cele mai mari și mai spectaculoase din lume, se află la granița dintre Argentina și Brazilia și se întind pe aproximativ 2,7 kilometri.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. În 2023 și 2024, Argentina a închis parcul din cauza inundațiilor provocate de un El Niño anterior.

Meteorologii spun că El Niño din 2026 - 2027, care schimbă vânturile și ploile la nivel global și aduce vreme imprevizibilă, va fi cel mai puternic înregistrat vreodată. Oamenii de știință cred că încălzirea globală cauzată de om face aceste episoade tot mai intense.

El Niño se formează în Pacificul ecuatorial, unde schimbarea vânturilor face ca oceanul să elibereze multă căldură în atmosferă. Fenomenul crește în intensitate toamna, atinge vârful în decembrie, iar efectele lui se simt și în anul următor.

Luna trecută, zona de coastă a Argentinei a avut ploi peste medie, "similare celor din timpul episoadelor El Niño puternice", potrivit serviciului meteorologic național.