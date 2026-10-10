Calendarul „Godzilla” El Nino. Când va atinge apogeul și când se va încheia fenomenul meteorologic care bate toate recordurile

Un El Nino de proporții istorice continuă să se intensifice în Oceanul Pacific.. Foto: GettyImages

Un El Nino de proporții istorice continuă să se intensifice în Oceanul Pacific. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), fenomenul va atinge apogeul în decembrie, iar temperaturile oceanului ar putea urca la cele mai ridicate valori înregistrate vreodată. Specialiștii avertizează că El Nino nu se va încheia înainte de primăvara lui 2027, iar efectele sale ar putea face din anul viitor cel mai cald din istoria măsurătorilor, scrie Euronews.

Anul 2026 va rămâne în istorie ca anul în care s-ar putea forma cel mai puternic El Nino din istoria recentă, în timp ce lumea se grăbește să se pregătească pentru un val de fenomene meteo extreme.

Acest fenomen natural apare aproximativ o dată la doi până la șapte ani, atunci când temperaturile apei din estul Oceanului Pacific devin neobișnuit de ridicate. Experții au început să avertizeze încă de la începutul acestui an că se poate forma un El Nino puternic, alimentat de cantitățile mari de căldură acumulate sub suprafața oceanului și de slăbirea anticipată a alizeelor de joasă altitudine.

În prima săptămână a lunii iunie, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a confirmat oficial instalarea condițiilor El Nino. Spre finalul verii, experții au avertizat că acest El Nino „fără precedent” ar putea deveni cel mai puternic episod din secolul al XIX-lea încoace, motiv pentru care a primit porecla de „Godzilla” sau „Super” El Nino.

Se intensifică El Nino și ce efecte are?

Potrivit OMM, temperaturile de la suprafața apei din zona centrală și estică a Pacificului tropical ar urma să atingă niveluri record în lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Anomaliile de temperatură a apei din zona central-estică a Pacificului ecuatorial, regiunea aflată în centrul fenomenului El Nino, sunt măsurate prin indicele Nino 3.4, unul dintre cele mai utilizate. Acesta a crescut semnificativ, de la o medie de +1,6 grade Celsius peste normal în iunie 2026 la +2,5 grade Celsius peste normal în august.

Pentru perioada octombrie-decembrie, anomalia medie sezonieră a temperaturii apei, măsurată prin indicele Nino 3.4, este estimată la aproximativ +3,7 grade Celsius. Ar fi cea mai ridicată valoare de la începutul observațiilor, peste recordul anterior de +2,6 grade Celsius, înregistrat în intervalul noiembrie 2015 - ianuarie 2016.

Episoadele El Nino din trecut au contribuit la temperaturi record, alimentând secete de lungă durată, inundații rapide și incendii de vegetație devastatoare pe tot globul.

Efectele El Nino asupra vremii se resimt mai ales în zona tropicală, însă Europa poate avea parte de ierni mai blânde și mai umede. Totodată, apogeul fenomenului poate slăbi vortexul polar, ceea ce crește probabilitatea unor episoade de ger.

America de Sud, sudul Statelor Unite, Africa de Est și Asia Centrală s-au confruntat cu un risc crescut de inundații în timpul episoadelor El Nino anterioare, în timp ce riscul de secetă și de incendii a crescut în mari părți ale Australiei, în nordul Americii de Sud și în unele țări asiatice, precum Indonezia.

Fenomenele meteo extreme din alte regiuni ale lumii vor avea, la rândul lor, efecte în lanț asupra Europei. Institutul IHE Delft pentru Educație în Domeniul Apei din Țările de Jos, care desfășoară proiecte în zone afectate direct de El Nino, avertizează că multe alimente de bază pe care Europa le importă ar putea fi în pericol.

De exemplu, în Nicaragua, culturi precum porumbul și fasolea ar putea fi compromise în zonele deja vulnerabile, ceea ce ar duce la insecuritate alimentară și la pierderi de venituri. De asemenea, lipsa ploilor și debitele scăzute ale râurilor înseamnă că, în Columbia, nord-estul Braziliei și India, culturile irigate vor fi supuse unor restricții severe sau vor depinde mai mult de apele subterane, ceea ce poate duce la supraexploatarea acestora și la deficite la export.

Calendarul El Nino: când va atinge apogeul și când se va încheia

Potrivit celui mai recent comunicat al OMM, El Nino va atinge apogeul în decembrie și va continua și anul viitor.

„El Nino este ferm instalat și se intensifică rapid”, avertizează secretarul general al OMM, Celeste Saulo. „Prognozele OMM indică o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste până în februarie 2027, putând deveni unul dintre cele mai puternice cel puțin din 1950 încoace.”

Această estimare aproape certă nu provine dintr-un singur model climatic. OMM a coordonat date de la geamanduri oceanice, sateliți și radiosonde, furnizate de 13 centre naționale și internaționale, pentru a realiza prognoza.

El Nino nu se va încheia, cel mai probabil, înainte de primăvara lui 2027, însă efectele sale se vor resimți și după aceea. De aceea, experții avertizează că anul viitor ar putea deveni cel mai cald din istoria măsurătorilor.

El Nino și schimbările climatice

Majoritatea episoadelor El Nino cresc temperatura medie globală cu aproximativ 0,2 grade Celsius. Deși această creștere este suficientă pentru a declanșa fenomene meteo extreme în țările din Sudul Global, ea reprezintă doar o fracțiune din încălzirea suplimentară provocată de schimbările climatice.

Încălzirea globală cauzată de om prin arderea combustibililor fosili a ridicat temperatura medie globală la suprafață cu 1,3 - 1,4 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Acesta este factorul care a pregătit terenul pentru vara toridă din Europa, pentru seceta prelungită și pentru incendiile de vegetație devastatoare.

În prezent, efectele El Nino sunt amplificate de o planetă deja mai caldă, care are o influență mult mai puternică asupra fenomenelor meteo extreme la care asistăm. De exemplu, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat, mai cald decât anul El Nino 2016, în ciuda efectului natural de răcire al La Nina, fenomenul opus lui El Nino.

Cercetări recente sugerează că schimbările climatice amplifică și episoadele El Nino, făcându-le cu 36% mai puternice decât înainte de era industrială.

„El Nino nu adaugă căldură nouă planetei. Eliberează căldura pe care oceanul a stocat-o deja sub suprafață, motiv pentru care un episod puternic devine atât de des unul dintre cei mai calzi ani înregistrați (cum a fost cazul în 2024)”, a declarat Celeste Saulo la Global Heat Forum, desfășurat în octombrie la Bangkok.

„Oceanul din care se alimentează este cel mai cald pe care l-am măsurat vreodată. Pur și simplu, există mai multă căldură disponibilă pentru a fi eliberată.”