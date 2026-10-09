El Niño ar putea slăbi vortexul polar. Ce înseamnă asta pentru Europa și cum va fi iarna care se apropie

Mulți dintre factorii care influențează vremea din Europa nu pot fi anticipați cu atât de mult timp înainte. Foto: Getty Images

Fenomenul El Niño este așteptat să atingă apogeul spre sfârșitul toamnei sau începutul iernii, iar acest moment cheie va avea efecte directe asupra vortexului polar. Un vortex polar slăbit ar favoriza apariția unui ger năprasnic în această iarnă în Europa, însă meteorologii avertizează că sunt și alți factori care influențează vremea, care nu pot fi anticipați cu atât de mult timp înainte, relatează Euronews.

Experții au avertizat că fenomenul El Niño din acest an ar putea fi „cel mai puternic din câte ne amintim”. Crește astfel probabilitatea ca 2027 să devină cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial au depășit deja cele mai ridicate valori înregistrate în timpul oricărui episod El Niño anterior. Mai mult, oamenii de știință estimează că fenomenul meteorologic va atinge apogeul spre sfârșitul toamnei sau la începutul iernii.

În acest context, experții cred că, între iunie 2026 și februarie 2027, căldura extremă asociată fenomenului El Niño ar putea provoca 451.000 de decese suplimentare.

Încălzirea suplimentară favorizează, de asemenea, apariția unor fenomene meteorologice extreme, precum incendiile de vegetație și inundațiile.

America de Sud, sudul Statelor Unite, Africa de Est și Asia Centrală s-au confruntat cu riscuri sporite de inundații în timpul episoadelor El Niño anterioare. În schimb, seceta și riscul de incendii de vegetație cresc în mari părți ale Australiei, în regiunile nordice ale Americii de Sud și în anumite țări asiatice, precum Indonezia.

În Europa însă, efectele fenomenului El Niño asupra vremii tind să fie mult mai indirecte și mai puțin severe. Fenomenul natural ar putea crește probabilitatea apariției unor condiții meteorologice mai instabile spre sfârșitul anului, precum o toamnă și un început de iarnă mai blânde, mai ploioase și mai vântoase.

Și atunci de ce există îngrijorări în creștere că Europa va avea parte de o iarnă deosebit de geroasă?

Ce este un episod de încălzire bruscă a stratosferei?

În fiecare an, iarna, vânturi puternice din vest circulă în jurul Polului Nord, la altitudini mari, în stratosferă, de la aproximativ 10 până la 50 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

Acest fenomen este cunoscut drept vortexul polar stratosferic (SPV) și reprezintă o circulație a aerului rece la altitudini mari deasupra Arcticii.

Totuși, după apogeul El Niño, vortexul polar stratosferic poate slăbi. Acest lucru poate crește probabilitatea unui episod de încălzire bruscă a stratosferei (SSW), care, la rândul său, poate spori riscul apariției vremii reci.

Un episod SSW presupune o creștere rapidă a temperaturilor în stratosferă, cu până la aproximativ 50 de grade Celsius în doar câteva zile. Pe măsură ce aerul rece din straturile superioare ale stratosferei se dispersează, acesta poate modifica forma curentului-jet, în timp ce coboară din stratosferă în troposferă.

„În mod normal, acest fenomen se formează deasupra Atlanticului de Nord și Scandinaviei”, a transmis Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office).

„Asta înseamnă că nordul Europei, inclusiv Regatul Unit, are șanse să se confrunte cu o perioadă îndelungată de vreme rece și uscată, în timp ce în sudul Europei vremea va fi, în general, mai blândă, ploioasă și vântoasă. La granița dintre aceste regiuni se formează vânturi reci dinspre est, iar în unele cazuri scăderea temperaturilor duce la căderi de zăpadă”, a adăugat Met Office.

Va declanșa El Niño un ger năprasnic în Europa?

Presa din Europa a avertizat că Europa ar putea fi lovită de un „ger năprasnic”, din cauza riscului ca fenomenul El Niño să atingă apogeul și să slăbească vortexul polar.

Totuși, vremea de iarnă din Regatul Unit și Europa continentală este influențată de o gamă largă de factori, inclusiv de schimbările climatice provocate de activitatea umană.

De exemplu, un studiu realizat în 2025 de Universitatea din Newcastle a constatat că arderea combustibililor fosili accelerează modificările regimului precipitațiilor de iarnă în Regatul Unit și Europa, acestea producându-se cu aproape 25 de ani mai devreme decât se estimase.

Mulți dintre factorii care influențează vremea din Europa nu pot fi anticipați cu atât de mult timp înainte. De fapt, meteorologii pot prognoza cu un grad ridicat de acuratețe apariția unui anumit episod de încălzire bruscă a stratosferei cu aproximativ o săptămână înainte.